سعر AIxBET اليوم

السعر المباشر لمشروع AIxBET ($AXB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $AXB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $AXB.

يحتل AIxBET حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 75,566، مع عرض متداول قدره 173.07M $AXB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $AXB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00623622، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $AXB بمقدار +0.42% خلال الساعة الماضية و+3.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.67.

معلومات سوق AIxBET ($AXB)

القيمة السوقية $ 75.57K$ 75.57K $ 75.57K الحجم (24 ساعة) $ 19.67$ 19.67 $ 19.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 436.61K$ 436.61K $ 436.61K إمداد دورة التداول 173.07M 173.07M 173.07M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AIxBET هي $ 75.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.67. العرض المتداول لـ $AXB يبلغ 173.07M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 436.61K.