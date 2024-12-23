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سعر Aion (AION) المباشر لليوم هو USD 0.00175011 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 948.93K . يتم تحديث سعر AION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45K - تغيير سعر Aion خلال اليوم هو -9.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 542.21M

أداء سعر Aion (AION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aion مقابل USD هو $ -0.000173181668444804 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aion مقابل USD هو $ +0.0003746962 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aion مقابل USD هو $ +0.0006244338 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aion مقابل USD هو $ +0.0000695178627763016 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000173181668444804 -9.00% 30 يوم $ +0.0003746962 +21.41% 60 يوم $ +0.0006244338 +35.68% 90 يوم $ +0.0000695178627763016 +4.14%

تحليل سعر Aion (AION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00148665$ 0.00148665 $ 0.00148665 24 ساعة مرتفع $ 0.00193372$ 0.00193372 $ 0.00193372 عالية طوال الوقت $ 11.31$ 11.31 $ 11.31 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -9.00% تغير السعر (7 أيام) -0.49%

معلومات سوق Aion (AION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: