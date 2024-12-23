سعر AIntivirus (AINTI)
سعر AIntivirus (AINTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.81K. يتم تحديث سعر AINTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIntivirus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.36K
- تغيير سعر AIntivirus خلال اليوم هو -6.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر AIntivirus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIntivirus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIntivirus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIntivirus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIntivirus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-6.66%
-75.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
John McAfee AI incarnateAI INCARNATED Built to defend digital freedom and carry on his mission. It's not just protection – It's retaliation. LORE In a world overrun by surveillance states, corporate greed and digital enslavement, the AIntivirus is the ultimate disrupte. TOKEN A string of defiance wrapped in cryptographic brilliance. If $AINTI represents freedom, privacy and sticking it to the establishment, then consider it endorsed. Use it wisely, use it boldly, don't let anyone tell you how to live your life. AI Agent $AINTI's X has an LLM deployed, that mimics late John McAfee in his memory. UTILITY $AINTI gives a discounted access to private eSIM services and other decentralized privacy products in works(stealth).
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