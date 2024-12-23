سعر AhaToken (AHT)
سعر AhaToken (AHT) المباشر لليوم هو USD 0.00534813. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.18M. يتم تحديث سعر AHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AhaToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.41M
- تغيير سعر AhaToken خلال اليوم هو +6.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.83B
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خلال اليوم، كان سعر AhaToken مقابل USD هو $ +0.00032424 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AhaToken مقابل USD هو $ -0.0001424244 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AhaToken مقابل USD هو $ +0.0009943323 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AhaToken مقابل USD هو $ +0.0002954991025789495 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00032424
|+6.45%
|30 يوم
|$ -0.0001424244
|-2.66%
|60 يوم
|$ +0.0009943323
|+18.59%
|90 يوم
|$ +0.0002954991025789495
|+5.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AhaToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+6.45%
-9.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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