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سعر AhaToken (AHT) المباشر لليوم هو USD 0.00534813 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.18M . يتم تحديث سعر AHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AhaToken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.41M - تغيير سعر AhaToken خلال اليوم هو +6.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.83B

أداء سعر AhaToken (AHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AhaToken مقابل USD هو $ +0.00032424 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AhaToken مقابل USD هو $ -0.0001424244 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AhaToken مقابل USD هو $ +0.0009943323 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AhaToken مقابل USD هو $ +0.0002954991025789495 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00032424 +6.45% 30 يوم $ -0.0001424244 -2.66% 60 يوم $ +0.0009943323 +18.59% 90 يوم $ +0.0002954991025789495 +5.85%

تحليل سعر AhaToken (AHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AhaToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00499837$ 0.00499837 $ 0.00499837 24 ساعة مرتفع $ 0.00544457$ 0.00544457 $ 0.00544457 عالية طوال الوقت $ 0.03894145$ 0.03894145 $ 0.03894145 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +6.45% تغير السعر (7 أيام) -9.48%

معلومات سوق AhaToken (AHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: