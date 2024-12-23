سعر Agoric (BLD)
سعر Agoric (BLD) المباشر لليوم هو USD 0.108322. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.60M. يتم تحديث سعر BLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agoric الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 449.53K
- تغيير سعر Agoric خلال اليوم هو +57.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 666.10M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLD.
خلال اليوم، كان سعر Agoric مقابل USD هو $ +0.03944021 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agoric مقابل USD هو $ +0.0100861972 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agoric مقابل USD هو $ +0.1152025701 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agoric مقابل USD هو $ +0.05561386147837585 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03944021
|+57.26%
|30 يوم
|$ +0.0100861972
|+9.31%
|60 يوم
|$ +0.1152025701
|+106.35%
|90 يوم
|$ +0.05561386147837585
|+105.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agoric: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.81%
+57.26%
+26.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLD إلى AUD
A$0.17223198
|1 BLD إلى GBP
￡0.08557438
|1 BLD إلى EUR
€0.1029059
|1 BLD إلى USD
$0.108322
|1 BLD إلى MYR
RM0.487449
|1 BLD إلى TRY
₺3.81076796
|1 BLD إلى JPY
¥16.94047758
|1 BLD إلى RUB
₽11.13225194
|1 BLD إلى INR
₹9.20087068
|1 BLD إلى IDR
Rp1,747.12878766
|1 BLD إلى PHP
₱6.37258326
|1 BLD إلى EGP
￡E.5.51034014
|1 BLD إلى BRL
R$0.65859776
|1 BLD إلى CAD
C$0.15490046
|1 BLD إلى BDT
৳12.89140122
|1 BLD إلى NGN
₦167.42139998
|1 BLD إلى UAH
₴4.52460994
|1 BLD إلى VES
Bs5.524422
|1 BLD إلى PKR
Rs30.03010806
|1 BLD إلى KZT
₸56.65348922
|1 BLD إلى THB
฿3.70352918
|1 BLD إلى TWD
NT$3.53454686
|1 BLD إلى CHF
Fr0.09640658
|1 BLD إلى HKD
HK$0.84166194
|1 BLD إلى MAD
.د.م1.08538644