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سعر Agoric (BLD) المباشر لليوم هو USD 0.108322 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.60M . يتم تحديث سعر BLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agoric الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 449.53K - تغيير سعر Agoric خلال اليوم هو +57.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 666.10M

أداء سعر Agoric (BLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agoric مقابل USD هو $ +0.03944021 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agoric مقابل USD هو $ +0.0100861972 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agoric مقابل USD هو $ +0.1152025701 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agoric مقابل USD هو $ +0.05561386147837585 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03944021 +57.26% 30 يوم $ +0.0100861972 +9.31% 60 يوم $ +0.1152025701 +106.35% 90 يوم $ +0.05561386147837585 +105.51%

تحليل سعر Agoric (BLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agoric: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.068199$ 0.068199 $ 0.068199 24 ساعة مرتفع $ 0.110011$ 0.110011 $ 0.110011 عالية طوال الوقت $ 0.751177$ 0.751177 $ 0.751177 تغير السعر (1 ساعة) +9.81% تغير السعر (1يوم) +57.26% تغير السعر (7 أيام) +26.17%

معلومات سوق Agoric (BLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: