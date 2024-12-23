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سعر Agents AI (AGENT) المباشر لليوم هو USD 0.00426916 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.28M . يتم تحديث سعر AGENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agents AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.53K - تغيير سعر Agents AI خلال اليوم هو +15.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Agents AI (AGENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agents AI مقابل USD هو $ +0.00057603 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agents AI مقابل USD هو $ +0.0073431392 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agents AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agents AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00057603 +15.60% 30 يوم $ +0.0073431392 +172.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agents AI (AGENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agents AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00362775$ 0.00362775 $ 0.00362775 24 ساعة مرتفع $ 0.00489922$ 0.00489922 $ 0.00489922 عالية طوال الوقت $ 0.01014457$ 0.01014457 $ 0.01014457 تغير السعر (1 ساعة) -5.54% تغير السعر (1يوم) +15.60% تغير السعر (7 أيام) -40.22%

معلومات سوق Agents AI (AGENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: