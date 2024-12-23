سعر Agave (AGVE)
سعر Agave (AGVE) المباشر لليوم هو USD 53.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.30M. يتم تحديث سعر AGVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agave الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 225.48
- تغيير سعر Agave خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00K
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خلال اليوم، كان سعر Agave مقابل USD هو $ -0.21592039660562 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agave مقابل USD هو $ +2.4907740240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agave مقابل USD هو $ +18.4980377370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agave مقابل USD هو $ +16.33352513025308 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.21592039660562
|-0.40%
|30 يوم
|$ +2.4907740240
|+4.69%
|60 يوم
|$ +18.4980377370
|+34.83%
|90 يوم
|$ +16.33352513025308
|+44.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-0.40%
-10.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application.
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