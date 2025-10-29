معلومات سعر Aesyx Dollar (AXD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.984818 24 ساعة مرتفع $ 0.994735 عالية طوال الوقت $ 1.072 أدنى سعر $ 0.952838 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.92% تغير السعر (7 أيام) +0.21%

سعر Aesyx Dollar (AXD) في الوقت الحقيقي هو $0.994737. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AXD بين أدنى سعر $ 0.984818 وأعلى سعر $ 0.994735، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAXD على الإطلاق هو $ 1.072، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.952838.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AXD +0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.92% على مدار 24 ساعة، و +0.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Aesyx Dollar (AXD)

القيمة السوقية $ 489.42K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 489.42K إمداد دورة التداول 492.01K إجمالي العرض 492,009.0148435565

القيمة السوقية الحالية لـ Aesyx Dollar هي $ 489.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AXD يبلغ 492.01K، مع إجمالي عرض 492009.0148435565. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 489.42K.