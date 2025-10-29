سعر Aesyx Dollar المباشر اليوم هو 0.994737 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AXD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AXD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Aesyx Dollar المباشر اليوم هو 0.994737 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AXD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AXD بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Aesyx Dollar

سعر Aesyx Dollar (AXD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AXD إلى USD:

$0.994728
+0.90%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Aesyx Dollar (AXD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:39:20 (UTC+8)

معلومات سعر Aesyx Dollar (AXD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.984818
24 ساعة منخفض
$ 0.994735
24 ساعة مرتفع

$ 0.984818
$ 0.994735
$ 1.072
$ 0.952838
+0.01%

+0.92%

+0.21%

+0.21%

سعر Aesyx Dollar (AXD) في الوقت الحقيقي هو $0.994737. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AXD بين أدنى سعر $ 0.984818 وأعلى سعر $ 0.994735، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAXD على الإطلاق هو $ 1.072، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.952838.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AXD +0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.92% على مدار 24 ساعة، و +0.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Aesyx Dollar (AXD)

$ 489.42K
--
$ 489.42K
492.01K
492,009.0148435565
القيمة السوقية الحالية لـ Aesyx Dollar هي $ 489.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AXD يبلغ 492.01K، مع إجمالي عرض 492009.0148435565. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 489.42K.

سجل سعر Aesyx Dollar (AXD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aesyx Dollar مقابل USD هو $ +0.00907347 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aesyx Dollar مقابل USD هو $ -0.0307752727 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aesyx Dollar مقابل USD هو $ -0.0251457576 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aesyx Dollar مقابل USD هو $ -0.0164841430185785 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00907347+0.92%
30 يوم$ -0.0307752727-3.09%
60 يوم$ -0.0251457576-2.52%
90 يوم$ -0.0164841430185785-1.63%

ما هو Aesyx Dollar ( AXD )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Aesyx Dollar (AXD)

توقعات سعر Aesyx Dollar (USD)

كم ستكون قيمة Aesyx Dollar (AXD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Aesyx Dollar (AXD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Aesyx Dollar.

تحقق الآن من توقعات سعر Aesyx Dollar!

عملة AXD إلى العملات المحلية

توكنوميكس Aesyx Dollar (AXD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Aesyx Dollar (AXD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AXD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Aesyx Dollar (AXD)

كم يساوي Aesyx Dollar (AXD) اليوم؟
سعر AXD المباشر في USD هو USD 0.994737، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AXD إلى USD الحالي؟
سعر AXD إلى USD الحالي هو $ 0.994737. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Aesyx Dollar ؟
القيمة السوقية لعملة AXD هي $ 489.42K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AXD؟
العرض المتداول لتوكن AXD هو 492.01K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AXD؟
حقق AXD سعرًا قياسيًا قدره 1.072 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AXD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.952838 AXD.
ما هو حجم تداول AXD؟
حجم تداول AXD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع AXD هذا العام؟
قد يرتفع AXD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AXD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:39:20 (UTC+8)

تحديثات Aesyx Dollar (AXD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

