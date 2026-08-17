سعر AEON CITY اليوم

السعر المباشر لمشروع AEON CITY (AEONCITY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AEONCITY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AEONCITY.

يحتل AEON CITY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,762، مع عرض متداول قدره 100.00B AEONCITY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AEONCITY بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AEONCITY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AEON CITY (AEONCITY)

القيمة السوقية $ 22.76K$ 22.76K $ 22.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.76K$ 22.76K $ 22.76K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AEON CITY هي $ 22.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AEONCITY يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.76K.