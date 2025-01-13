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سعر Aark Digital (AARK) المباشر لليوم هو USD 0.0025796 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aark Digital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.44K - تغيير سعر Aark Digital خلال اليوم هو -0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aark Digital (AARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aark Digital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aark Digital مقابل USD هو $ -0.0010967976 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aark Digital مقابل USD هو $ -0.0009564511 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aark Digital مقابل USD هو $ -0.004428792329875443 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.33% 30 يوم $ -0.0010967976 -42.51% 60 يوم $ -0.0009564511 -37.07% 90 يوم $ -0.004428792329875443 -63.19%

تحليل سعر Aark Digital (AARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aark Digital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00257629$ 0.00257629 $ 0.00257629 24 ساعة مرتفع $ 0.0026692$ 0.0026692 $ 0.0026692 عالية طوال الوقت $ 0.098937$ 0.098937 $ 0.098937 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -0.33% تغير السعر (7 أيام) -13.76%

معلومات سوق Aark Digital (AARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: