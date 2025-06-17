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Solace by Virtuals السعر(SOLACE)

USD

مخطط أسعار Solace by Virtuals (SOLACE) المباشر

$0.00797
$0.00797$0.00797
+0.88%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SOLACE

السعر الحالي لـ Solace by Virtuals (SOLACE) اليوم هو 0.00797 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من SOLACE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Solace by Virtuals:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 53.63K USD
- تغير سعر Solace by Virtuals خلال اليوم هو +0.88%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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SOLACE أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Solace by Virtuals لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00006952+0.88%
30 يوم$ -0.00203-20.30%
60 يوم$ -0.00203-20.30%
90 يوم$ -0.00203-20.30%
تغير سعر Solace by Virtuals اليوم

سجل اليوم SOLACE تغيرًا $ +0.00006952 (+0.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Solace by Virtuals لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00203 (-20.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Solace by Virtuals لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SOLACE تغييرًا في $ -0.00203 (-20.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Solace by Virtuals لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00203 (-20.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SOLACE معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Solace by Virtuals: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0071
$ 0.0071$ 0.0071

$ 0.0132
$ 0.0132$ 0.0132

$ 0.04486
$ 0.04486$ 0.04486

-0.13%

+0.88%

-71.00%

SOLACE معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 53.63K
$ 53.63K$ 53.63K

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ما هو Solace by Virtuals ( SOLACE )

رفيق الذكاء الاصطناعي الذكي عاطفياً والمدعوم بتحليل صوتي في الوقت الفعلي.

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توقع سعر Solace by Virtuals

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Solace by Virtuals، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SOLACE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSolace by Virtuals.

سجل أسعار Solace by Virtuals

يوفر تتبع مسار سعر SOLACE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SOLACE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Solace by Virtuals.

توكنوميكس Solace by Virtuals (SOLACE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Solace by Virtuals (SOLACE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SOLACE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Solace by Virtuals ( SOLACE )

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عملة SOLACE إلى العملات المحلية

1 SOLACE إلى VND
209.73055
1 SOLACE إلى AUD
A$0.0122738
1 SOLACE إلى GBP
0.0058978
1 SOLACE إلى EUR
0.0068542
1 SOLACE إلى USD
$0.00797
1 SOLACE إلى MYR
RM0.0337928
1 SOLACE إلى TRY
0.3149744
1 SOLACE إلى JPY
¥1.1575628
1 SOLACE إلى RUB
0.6255653
1 SOLACE إلى INR
0.6889268
1 SOLACE إلى IDR
Rp130.6557168
1 SOLACE إلى KRW
10.9477514
1 SOLACE إلى PHP
0.4522178
1 SOLACE إلى EGP
￡E.0.3996955
1 SOLACE إلى BRL
R$0.0437553
1 SOLACE إلى CAD
C$0.0108392
1 SOLACE إلى BDT
0.9742528
1 SOLACE إلى NGN
12.299304
1 SOLACE إلى UAH
0.3309941
1 SOLACE إلى VES
Bs0.81294
1 SOLACE إلى PKR
Rs2.2577416
1 SOLACE إلى KZT
4.1337999
1 SOLACE إلى THB
฿0.259822
1 SOLACE إلى TWD
NT$0.2353541
1 SOLACE إلى AED
د.إ0.0292499
1 SOLACE إلى CHF
Fr0.0064557
1 SOLACE إلى HKD
HK$0.0624848
1 SOLACE إلى MAD
.د.م0.0726067
1 SOLACE إلى MXN
$0.1513503

Solace by Virtuals المورد

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آلة حاسبة

المبلغ

SOLACE
SOLACE
USD
USD

1 SOLACE = 0.00797 USD

تداول

USDTSOLACE
$0.00797
$0.00797$0.00797
-31.71%

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