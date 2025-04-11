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Fly Niza السعر(FLY)

USD

مخطط أسعار Fly Niza (FLY) المباشر

$0.188
$0.188$0.188
+25.33%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول FLY

السعر الحالي لـ Fly Niza (FLY) اليوم هو 0.188 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من FLY إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Fly Niza:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 240.96K USD
- تغير سعر Fly Niza خلال اليوم هو +25.33%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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FLY أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Fly Niza لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.037996+25.33%
30 يوم$ +0.088+88.00%
60 يوم$ +0.088+88.00%
90 يوم$ +0.088+88.00%
تغير سعر Fly Niza اليوم

سجل اليوم FLY تغيرًا $ +0.037996 (+25.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Fly Niza لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.088 (+88.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Fly Niza لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FLY تغييرًا في $ +0.088 (+88.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Fly Niza لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.088 (+88.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

FLY معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Fly Niza: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.1481
$ 0.1481$ 0.1481

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

$ 1.6499
$ 1.6499$ 1.6499

-1.11%

+25.33%

+88.00%

FLY معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 240.96K
$ 240.96K$ 240.96K

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ما هو Fly Niza ( FLY )

تدور أحداث Fly Niza حول المتعة في عالم الكريبتو. بينما تُركز التوكن الأخرى على الفائدة، تُركز Fly Niza على إضفاء البهجة والإثارة وشعورٍ جديدٍ بالحرية. صُممت على سلسلة BNB، وهي عملةٌ إلكترونيةٌ مصممةٌ لمن يرغبون في الاستمتاع بالتجربة دون ضغط الوعود المعقدة.

متوفر Fly Niza على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Fly Niza الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Fly Niza سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Fly Niza

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Fly Niza، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ FLY؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارFly Niza.

سجل أسعار Fly Niza

يوفر تتبع مسار سعر FLY معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ FLY. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Fly Niza.

كيفية شراء Fly Niza ( FLY )

هل تبحث عن كيفية شراء Fly Niza؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Fly Niza على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FLY إلى العملات المحلية

1 FLY إلى VND
4,820.508
1 FLY إلى AUD
A$0.29704
1 FLY إلى GBP
0.14288
1 FLY إلى EUR
0.16356
1 FLY إلى USD
$0.188
1 FLY إلى MYR
RM0.83096
1 FLY إلى TRY
7.14588
1 FLY إلى JPY
¥26.8558
1 FLY إلى RUB
15.933
1 FLY إلى INR
16.16048
1 FLY إلى IDR
Rp3,133.33208
1 FLY إلى KRW
268.57116
1 FLY إلى PHP
10.74984
1 FLY إلى EGP
￡E.9.63688
1 FLY إلى BRL
R$1.10168
1 FLY إلى CAD
C$0.25944
1 FLY إلى BDT
22.795
1 FLY إلى NGN
298.88616
1 FLY إلى UAH
7.76628
1 FLY إلى VES
Bs13.348
1 FLY إلى PKR
Rs52.60052
1 FLY إلى KZT
96.95536
1 FLY إلى THB
฿6.29988
1 FLY إلى TWD
NT$6.08556
1 FLY إلى AED
د.إ0.68996
1 FLY إلى CHF
Fr0.15228
1 FLY إلى HKD
HK$1.457
1 FLY إلى MAD
.د.م1.74464
1 FLY إلى MXN
$3.81452

Fly Niza المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Fly Niza، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Fly Niza الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

FLY
USD

1 FLY = 0.188 USD

تداول

USDTFLY
$0.188
$0.188$0.188
-42.79%

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