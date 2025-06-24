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Cogni Token السعر(COG)

USD

مخطط أسعار Cogni Token (COG) المباشر

$5.5224
$5.5224$5.5224
+321.52%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول COG

السعر الحالي لـ Cogni Token (COG) اليوم هو 5.3464 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من COG إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Cogni Token:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 501.88K USD
- تغير سعر Cogni Token خلال اليوم هو +321.52%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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COG أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Cogni Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +4.212284+321.52%
30 يوم$ +5.1464+2,573.20%
60 يوم$ +5.1464+2,573.20%
90 يوم$ +5.1464+2,573.20%
تغير سعر Cogni Token اليوم

سجل اليوم COG تغيرًا $ +4.212284 (+321.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cogni Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +5.1464 (+2,573.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cogni Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COG تغييرًا في $ +5.1464 (+2,573.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cogni Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +5.1464 (+2,573.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

COG معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Cogni Token: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 1.3101
$ 1.3101$ 1.3101

$ 11.9799
$ 11.9799$ 11.9799

$ 47
$ 47$ 47

+3.69%

+321.52%

+2,573.20%

COG معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 501.88K
$ 501.88K$ 501.88K

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ما هو Cogni Token ( COG )

منصة CogniToken AI عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي متطورة تعتمد على "العلم المعرفي" باعتباره جوهرها. يأتي اسمها من المحاكاة المتعمقة للعملية الإدراكية البشرية، بهدف تحسين سيناريوهات التفاعل بين الإنسان والحاسوب من خلال اتخاذ القرارات الذكية والقدرة على التعلم المستقل.

متوفر Cogni Token على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Cogni Token الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين COGلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Cogni Token على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Cogni Token سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Cogni Token

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Cogni Token، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ COG؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارCogni Token.

سجل أسعار Cogni Token

يوفر تتبع مسار سعر COG معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ COG. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Cogni Token.

توكنوميكس Cogni Token (COG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cogni Token (COG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس COG والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Cogni Token ( COG )

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عملة COG إلى العملات المحلية

1 COG إلى VND
140,690.516
1 COG إلى AUD
A$8.179992
1 COG إلى GBP
3.902872
1 COG إلى EUR
4.597904
1 COG إلى USD
$5.3464
1 COG إلى MYR
RM22.668736
1 COG إلى TRY
211.824368
1 COG إلى JPY
¥774.372576
1 COG إلى RUB
418.997368
1 COG إلى INR
459.362688
1 COG إلى IDR
Rp87,645.887616
1 COG إلى KRW
7,273.991056
1 COG إلى PHP
303.94284
1 COG إلى EGP
￡E.267.58732
1 COG إلى BRL
R$29.4052
1 COG إلى CAD
C$7.324568
1 COG إلى BDT
653.383544
1 COG إلى NGN
8,276.120272
1 COG إلى UAH
223.051808
1 COG إلى VES
Bs550.6792
1 COG إلى PKR
Rs1,522.280472
1 COG إلى KZT
2,764.409584
1 COG إلى THB
฿174.55996
1 COG إلى TWD
NT$157.611872
1 COG إلى AED
د.إ19.621288
1 COG إلى CHF
Fr4.27712
1 COG إلى HKD
HK$41.915776
1 COG إلى MAD
.د.م48.598776
1 COG إلى MXN
$101.688528
1 COG إلى PLN
19.51436

Cogni Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cogni Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Cogni Token الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

COG
COG
USD
USD

1 COG = 5.3464 USD

تداول

USDTCOG
$5.3464
$5.3464$5.3464
-40.60%

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