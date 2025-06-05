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BADGE السعر(BADGE)
السعر الحالي لـ BADGE (BADGE) اليوم هو -- USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من BADGE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق BADGE:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو -- USD
- تغير سعر BADGE خلال اليوم هو --
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار BADGE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
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سجل اليوم BADGE تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر BADGE لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر BADGE لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BADGE تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر BADGE لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار BADGE: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
There are many services in the world that are top-notch, but not yet known to the world. The influencers who gather in the exclusive salon "Badge" add real value to those services by providing their influence. "Badge" is provided by its parent entity, "Cryptonite". Influencers can receive these top-notch services free of charge on a semi-permanent basis, provided that they introduce them on SNS.
متوفر BADGE على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك BADGE الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل BADGE، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BADGE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBADGE.
يوفر تتبع مسار سعر BADGE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BADGE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار BADGE.
هل تبحث عن كيفية شراء BADGE؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء BADGE على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.
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للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BADGE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
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