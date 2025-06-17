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AVOOLD1 السعر(AVOOLD1)

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يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول AVOOLD1

السعر الحالي لـ AVOOLD1 (AVOOLD1) اليوم هو -- USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من AVOOLD1 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق AVOOLD1:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو -- USD
- تغير سعر AVOOLD1 خلال اليوم هو --
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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AVOOLD1 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار AVOOLD1 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
No Data
تغير سعر AVOOLD1 اليوم

سجل اليوم AVOOLD1 تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AVOOLD1 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AVOOLD1 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AVOOLD1 تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AVOOLD1 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

AVOOLD1 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار AVOOLD1: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

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AVOOLD1 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو AVOOLD1 ( AVOOLD1 )

On Avocado, you can do everything that you would ever want or hope to do with regards to blockchain, cryptocurrency, and NFTs. You can build your fortune in this space, coming up with a plan to put away digital assets and cryptocurrency, for whatever your goals may be in the future.

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توقع سعر AVOOLD1

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل AVOOLD1، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AVOOLD1؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAVOOLD1.

سجل أسعار AVOOLD1

يوفر تتبع مسار سعر AVOOLD1 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AVOOLD1. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار AVOOLD1.

توكنوميكس AVOOLD1 (AVOOLD1)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AVOOLD1 (AVOOLD1) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AVOOLD1 والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء AVOOLD1 ( AVOOLD1 )

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عملة AVOOLD1 إلى العملات المحلية

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1 AVOOLD1 إلى THB
฿--
1 AVOOLD1 إلى TWD
NT$--
1 AVOOLD1 إلى AED
د.إ--
1 AVOOLD1 إلى CHF
Fr--
1 AVOOLD1 إلى HKD
HK$--
1 AVOOLD1 إلى MAD
.د.م--
1 AVOOLD1 إلى MXN
$--

AVOOLD1 المورد

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مستند تقني
موقع الويب AVOOLD1 الرسمي

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