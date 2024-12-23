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سعر 88mph (MPH) المباشر لليوم هو USD 0.602148 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 718.99K . يتم تحديث سعر MPH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 88mph الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 534.54 - تغيير سعر 88mph خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.19M

أداء سعر 88mph (MPH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 88mph مقابل USD هو $ -0.0012776847946108 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 88mph مقابل USD هو $ +0.0393823458 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 88mph مقابل USD هو $ +0.1671713987 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 88mph مقابل USD هو $ +0.19169186237893186 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0012776847946108 -0.21% 30 يوم $ +0.0393823458 +6.54% 60 يوم $ +0.1671713987 +27.76% 90 يوم $ +0.19169186237893186 +46.70%

تحليل سعر 88mph (MPH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 88mph: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.588095$ 0.588095 $ 0.588095 24 ساعة مرتفع $ 0.624964$ 0.624964 $ 0.624964 عالية طوال الوقت $ 236.5$ 236.5 $ 236.5 تغير السعر (1 ساعة) +0.73% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) -12.51%

معلومات سوق 88mph (MPH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: