سعر 88mph (MPH)
سعر 88mph (MPH) المباشر لليوم هو USD 0.602148. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 718.99K. يتم تحديث سعر MPH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 88mph الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 534.54
- تغيير سعر 88mph خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.19M
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خلال اليوم، كان سعر 88mph مقابل USD هو $ -0.0012776847946108 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 88mph مقابل USD هو $ +0.0393823458 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 88mph مقابل USD هو $ +0.1671713987 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 88mph مقابل USD هو $ +0.19169186237893186 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0012776847946108
|-0.21%
|30 يوم
|$ +0.0393823458
|+6.54%
|60 يوم
|$ +0.1671713987
|+27.76%
|90 يوم
|$ +0.19169186237893186
|+46.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 88mph: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.73%
-0.21%
-12.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.5720406
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$0.602148
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RM2.709666
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₹51.14645112
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Rp9,712.06315644
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