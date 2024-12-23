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سعر 888 (888) المباشر لليوم هو USD 0.098591 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.75M . يتم تحديث سعر 888 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 888 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.50K - تغيير سعر 888 خلال اليوم هو +3.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 88.85M

أداء سعر 888 (888) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 888 مقابل USD هو $ +0.00297587 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 888 مقابل USD هو $ +0.2022085438 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 888 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 888 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00297587 +3.11% 30 يوم $ +0.2022085438 +205.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 888 (888)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 888: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.09495$ 0.09495 $ 0.09495 24 ساعة مرتفع $ 0.104046$ 0.104046 $ 0.104046 عالية طوال الوقت $ 0.24719$ 0.24719 $ 0.24719 تغير السعر (1 ساعة) +1.05% تغير السعر (1يوم) +3.11% تغير السعر (7 أيام) -38.31%

معلومات سوق 888 (888)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: