توكنوميكس 888 (888) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 888 (888)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 888 (888) 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. الموقع الرسمي: https://888.meme/ اشتر 888 الآن!

توكنوميكس 888 (888) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 888 (888)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M إجمالي العرض: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M العرض المتداول: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.24719 $ 0.24719 $ 0.24719 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00531972 $ 0.00531972 $ 0.00531972 السعر الحالي: $ 0.01177114 $ 0.01177114 $ 0.01177114 معرفة المزيد عن سعر 888 (888)

توكنوميكس 888 (888): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 888 (888) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 888 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 888 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 888، استكشف السعر المباشر لتوكن 888!

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