سعر 69420 (69420)
سعر 69420 (69420) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.15K. يتم تحديث سعر 69420 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 69420 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 293.78
- تغيير سعر 69420 خلال اليوم هو -2.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 62.50B
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خلال اليوم، كان سعر 69420 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 69420 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 69420 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 69420 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.53%
|30 يوم
|$ 0
|-35.42%
|60 يوم
|$ 0
|-56.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 69420: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-2.53%
-23.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ultimate memecoin 69420
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