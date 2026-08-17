سعر 0xMarkets اليوم

السعر المباشر لمشروع 0xMarkets (SN35) اليوم هو $ 0.458687، مع تغير بنسبة 1.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN35 الحالي إلى USD هو $ 0.458687 لكل SN35.

يحتل 0xMarkets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,538,037، مع عرض متداول قدره 5.53M SN35. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN35 بين $ 0.450456 (أدنى) و$ 0.47015 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.18، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00894457.

على المدى القصير، تحرك SN35 بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-17.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.96K.

معلومات سوق 0xMarkets (SN35)

القيمة السوقية $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M الحجم (24 ساعة) $ 52.96K$ 52.96K $ 52.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M إمداد دورة التداول 5.53M 5.53M 5.53M إجمالي العرض 5,533,210.429288004 5,533,210.429288004 5,533,210.429288004

القيمة السوقية الحالية لـ 0xMarkets هي $ 2.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.96K. العرض المتداول لـ SN35 يبلغ 5.53M، مع إجمالي عرض 5533210.429288004. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.54M.