سعر 0xGasless (0XGAS)
سعر 0xGasless (0XGAS) المباشر لليوم هو USD 0.250288. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.75M. يتم تحديث سعر 0XGAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xGasless الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.41K
- تغيير سعر 0xGasless خلال اليوم هو -2.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.00M
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خلال اليوم، كان سعر 0xGasless مقابل USD هو $ -0.0065730962346522 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xGasless مقابل USD هو $ +0.7163616490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xGasless مقابل USD هو $ +0.8849328195 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xGasless مقابل USD هو $ +0.20254673371897578 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0065730962346522
|-2.55%
|30 يوم
|$ +0.7163616490
|+286.21%
|60 يوم
|$ +0.8849328195
|+353.57%
|90 يوم
|$ +0.20254673371897578
|+424.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xGasless: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-2.55%
+4.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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