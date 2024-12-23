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سعر 0xGasless (0XGAS) المباشر لليوم هو USD 0.250288 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.75M . يتم تحديث سعر 0XGAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 0xGasless الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.41K - تغيير سعر 0xGasless خلال اليوم هو -2.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.00M

أداء سعر 0xGasless (0XGAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0xGasless مقابل USD هو $ -0.0065730962346522 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xGasless مقابل USD هو $ +0.7163616490 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xGasless مقابل USD هو $ +0.8849328195 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xGasless مقابل USD هو $ +0.20254673371897578 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0065730962346522 -2.55% 30 يوم $ +0.7163616490 +286.21% 60 يوم $ +0.8849328195 +353.57% 90 يوم $ +0.20254673371897578 +424.26%

تحليل سعر 0xGasless (0XGAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xGasless: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.246046$ 0.246046 $ 0.246046 24 ساعة مرتفع $ 0.276025$ 0.276025 $ 0.276025 عالية طوال الوقت $ 0.900078$ 0.900078 $ 0.900078 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -2.55% تغير السعر (7 أيام) +4.99%

معلومات سوق 0xGasless (0XGAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: