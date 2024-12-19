Orion 圖標

Orion 價格 (ORN)

USD

Orion (ORN) 實時價格圖表

$1.77
$1.77$1.77
-8.20%(1D)

今天 Orion (ORN) 的價格

今天 Orion (ORN) 的實時價格爲 1.77 USD。目前其市值爲 $ 60.97M USD。ORN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Orion 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 200.49K USD
- Orion 當天價格變化爲 -8.29%
- 其循環供應量爲 34.43M USD

在獲取 MEXC 上從 ORN兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ORN 價格信息的首選平臺。

Orion (ORN) 價格表現 USD

今天內，Orion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.160070731976197
在過去30天內，Orion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.1397153900
在過去60天內，Orion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7163501520
在過去90天內，Orion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5031261154382782

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.160070731976197-8.29%
30天$ +1.1397153900+64.39%
60天$ +0.7163501520+40.47%
90天$ +0.5031261154382782+39.71%

Orion (ORN) 價格分析

Orion 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 1.96
$ 1.96$ 1.96

$ 29.25
$ 29.25$ 29.25

-0.68%

-8.29%

-15.09%

Orion (ORN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 60.97M
$ 60.97M$ 60.97M

$ 200.49K
$ 200.49K$ 200.49K

34.43M
34.43M 34.43M

什麼是Orion (ORN)

Orion is a DeFi platform providing B2B + B2C solutions for liquidity. It aims to solve the the largest problems in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market into one decentralized platform – pulling from every major centralized exchange, decentralized exchange, and swapping pool.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Orion (ORN) 資源

官網

大家還在問：關於 Orion (ORN) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ORN 兌換爲當地貨幣

1 ORN 兌換 AUD
A$2.832
1 ORN 兌換 GBP
1.3983
1 ORN 兌換 EUR
1.6992
1 ORN 兌換 USD
$1.77
1 ORN 兌換 MYR
RM7.965
1 ORN 兌換 TRY
62.0739
1 ORN 兌換 JPY
¥277.5891
1 ORN 兌換 RUB
183.0888
1 ORN 兌換 INR
150.6624
1 ORN 兌換 IDR
Rp29,016.3888
1 ORN 兌換 PHP
104.5362
1 ORN 兌換 EGP
￡E.90.1461
1 ORN 兌換 BRL
R$11.0979
1 ORN 兌換 CAD
C$2.5311
1 ORN 兌換 BDT
211.5327
1 ORN 兌換 NGN
2,748.4383
1 ORN 兌換 UAH
74.3046
1 ORN 兌換 VES
Bs88.5
1 ORN 兌換 PKR
Rs492.6087
1 ORN 兌換 KZT
928.6305
1 ORN 兌換 THB
฿61.1889
1 ORN 兌換 TWD
NT$57.7905
1 ORN 兌換 CHF
Fr1.5753
1 ORN 兌換 HKD
HK$13.7529
1 ORN 兌換 MAD
.د.م17.7531