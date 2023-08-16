計算公式：盈虧 = （平倉價 - 開倉價）× 合約乘數 × 交易股數 × 方向（做多為正 +1，做空為負 -1）。 舉例： 1）做多盈利：以 100 買入 1 股蘋果（AAPL）（合約面值如果為 1，代表 1 股），當價格漲至 105 時平倉。最終盈利 =（105 - 100）x 1 × 1 = $5 2）做空盈利：以 200 賣出 1 股特斯拉（TSLA），當價格跌至 195 時平倉。最終盈利 =（195 - 200）× 1 × 1 × （-1）= $5

MEXC 採用與主流永續合約一致的風險管理機制： 1）系統將實時監測持倉保證金率。 2）保證金率通過合理價計算。 3）當保證金率跌至預設的強平水平時，系統將自動觸發強制平倉（爆倉），以限制潛在損失。

Q6: 美股合約停盤期間是否允許交易？