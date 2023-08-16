Loading...
MEXC 美股合約：用加密貨幣交易美股的全新方式
無需持有股票，零門檻參與美股漲跌！利用加密貨幣（如 USDT）作為保證金，交易美股價格波動，享受槓桿收益與靈活操作
美股合約幣對
未來將新增更多標的，滿足多元化需求。
美股合約的特點
市場最低交易手續費
交易享全網最低費率！美股合約幣對掛單費率低至 0.00%，吃單費率低至 0.00%
同步美股交易時間
貼近真實美股交易體驗，同步美股盤中交易時間
業內領先的幣對深度
極端行情下價格平穩運行，避免意外爆倉
同步永續合約交易體驗
與永續合約交易體驗一致，無需額外學習成本
FAQ
Q1: 資金費率如何收取？
美股合約暫免資金費用，零持有成本
Q2: 盈虧如何計算？
計算公式：盈虧 = （平倉價 - 開倉價）× 合約乘數 × 交易股數 × 方向（做多為正 +1，做空為負 -1）。
舉例：
1）做多盈利：以 100 買入 1 股蘋果（AAPL）（合約面值如果為 1，代表 1 股），當價格漲至 105 時平倉。最終盈利 =（105 - 100）x 1 × 1 = $5
2）做空盈利：以 200 賣出 1 股特斯拉（TSLA），當價格跌至 195 時平倉。最終盈利 =（195 - 200）× 1 × 1 × （-1）= $5
Q3: 強平機制如何觸發？
MEXC 採用與主流永續合約一致的風險管理機制：
1）系統將實時監測持倉保證金率。
2）保證金率通過合理價計算。
3）當保證金率跌至預設的強平水平時，系統將自動觸發強制平倉（爆倉），以限制潛在損失。
Q4: 美股合約的合理價格如何計算？
合理價將會採用美股正股最新成交價。
Q5: 美股合約支持哪種保證金模式？
美股合約僅支持逐倉模式交易。
Q6: 美股合約停盤期間是否允許交易？
在停盤期間，您可以撤銷未成交訂單，也可以補充保證金，但無法新增掛單或進行平倉。如果您擔心價格波動影響倉位，建議您在停盤前及時平倉。請您關注開盤、休市時間及相關節假日，交易時間同步紐約交易所和納斯達克的交易時段。
Q7: 美股合約是否支持槓桿交易？
美股合約支持最大 5 倍槓桿交易。使用槓桿會放大盈虧，存在爆倉甚至穿倉的風險，請謹慎選擇槓桿倍數。
Q8: 美股發生拆股並股時，美股幣對持倉將會如何處理 ？
當個股發生除權派息、並股或拆股等特殊事件時，股價可能出現劇烈波動。平台將採用提前交割方案統一結算用戶頭寸，交割後正常再次開啟交易。請用戶注意相關資訊。