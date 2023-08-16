Loading...

MEXC 美股合約：用加密貨幣交易美股的全新方式

無需持有股票，零門檻參與美股漲跌！利用加密貨幣（如 USDT）作為保證金，交易美股價格波動，享受槓桿收益與靈活操作

美股合約幣對

未來將新增更多標的，滿足多元化需求。
24 小時
48 小時
72 小時

美股合約的特點

市場最低交易手續費

交易享全網最低費率！美股合約幣對掛單費率低至 0.00%，吃單費率低至 0.00%

同步美股交易時間

貼近真實美股交易體驗，同步美股盤中交易時間

業內領先的幣對深度

極端行情下價格平穩運行，避免意外爆倉

同步永續合約交易體驗

與永續合約交易體驗一致，無需額外學習成本

FAQ

Q1: 資金費率如何收取？​​

Q2: 盈虧如何計算？

Q3: 強平機制如何觸發？​​

Q4: 美股合約的合理價格如何計算？

Q5: 美股合約支持哪種保證金模式？

Q6: 美股合約停盤期間是否允許交易？

Q7: 美股合約是否支持槓桿交易？

Q8: 美股發生拆股並股時，美股幣對持倉將會如何處理 ？