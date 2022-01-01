為了使您更好的了解加密數字資產交易的相關風險，現MEXC平台鄭重提示您：在MEXC平台進行加密數字資產交易前， 您應確保自己詳細了解和審慎評估加密數字資產交易風險，了解自身風險承受能力，在充分考慮後自行決定在MEXC平台進行加密數字資產交易。

一、MEXC平台上線的幣幣交易、OTC交易、合約交易、PoS礦池、投票上幣以及上線的其它內容是僅向符合MEXC平台註冊要求的合格用戶提供（以下簡稱為“平台用戶”）

二、平台用戶應當進行註冊賬戶的實名認證，補充完善個人信息。

三、平台用戶應當妥善保管好自己的賬戶及密碼，不委託他人管理自己的賬戶，不將自己的賬戶與密碼告知他人，否則由此導致的風險將由平台用戶自行承擔。

四、平台用戶在MEXC平台進行加密數字資產交易過程中，可能會面臨政策風險、合規風險、收益風險、交易風險和不可抗力風險等方面的風險。具體風險如下：

a、政策風險：如國家（本告知書中的國家包括中華人民共和國大陸以及香港特別行政區、新加坡共和國以及平台用戶住所地國家在內）宏觀政策以及相關法律法規政策發生變化，則其將有可能影響加密數字資產的正常交易，進而導致平台用戶發生損失。

b、合規風險：在加密數字資產交易過程中，若違反國家法律、法規的規定而引起的風險由平台用戶自行承擔。

c、收益風險：由於加密數字資產交易行業的特殊性，加密數字資產的增值或者貶值情況波動較大，平台用戶應自行承擔交易收益與理財收益為負的風險。

d、交易風險：平台用戶間轉讓交易成功是基於交易雙方對轉讓行為的共同認可，MEXC平台不承諾或者擔保任何交易成功的情形。

e、不可抗力風險：指自然災害、戰爭、罷工、黑客攻擊等不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況的出現，將嚴重影響MEXC平台的正常運行，從而導致平台用戶損失或者加密數字資產被盜等情形。因發生不可抗力導致的損失，MEXC平台對此不承擔任何民事責任。

f、加密數字資產下線風險：加密數字資產的開發者出現破產、清算、解散等事由或者因為違反國家法律法規而導致MEXC將其下線或者加密數字資產的開發者主動要求下線停止交易的風險。

g、技術風險：在加密數字資產日常交易中，可能因技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致平台用戶利益受到影響。 h

h、操作風險：平台用戶因操作失誤或違反操作規程而引起的風險。

i、賬戶凍結風險：因平台用戶出現債務違約或者涉嫌違法犯罪行為而被司法凍結或者強制執行風險。