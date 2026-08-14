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2026-08-14 22:07:02 (UTC+8) Kaspa 今日價格
Kaspa (KAS) 今日實時價格為
NT$ 0.025107，過去 24 小時內變化了 1.01%。目前 KAS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.025107 每 KAS。
Kaspa 目前市值在
NT$ 690.68M 排名第 #60，流通供應量為 27.51B KAS。過去 24 小時內，KAS 的交易價格在 NT$ 0.025005（低點）和 NT$ 0.025746（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.6353078409705941914，而歷史最低價為 NT$ 0.0054311345738213646。
短期表現方面，KAS 在過去一小時內波動了
-0.03%，過去7 天內波動了 -3.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 315.21K。 Kaspa（KAS）市場資訊 市值 NT$ 690.68M NT$ 690.68M NT$ 690.68M 成交量（24H） NT$ 315.21K NT$ 315.21K NT$ 315.21K 完全稀釋市值 NT$ 720.67M NT$ 720.67M NT$ 720.67M 最大供應量 28,704,026,601 28,704,026,601 28,704,026,601 總供應量 27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898
Kaspa 的目前市值為
NT$ 690.68M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 315.21K。KAS 的流通量為 27.51B，總供應量是 27509529899.539898，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 720.67M。 購買Kaspa Kaspa 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.025005 NT$ 0.025005 NT$ 0.025005
24H最低價
NT$ 0.025746 NT$ 0.025746 NT$ 0.025746
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.025005 NT$ 0.025005 NT$ 0.025005 24H最高價 NT$ 0.025746 NT$ 0.025746 NT$ 0.025746 歷史最高 NT$ 6.6353078409705941914 NT$ 6.6353078409705941914 NT$ 6.6353078409705941914 最低價 NT$ 0.0054311345738213646 NT$ 0.0054311345738213646 NT$ 0.0054311345738213646 Kaspa（KAS）價格歷史 TWD
跟蹤 Kaspa 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.00818969 -1.01% 30天 NT$ -0.003896 -13.44% 60天 NT$ -0.008365 -25.00% 90天 NT$ -0.009293 -27.02% Kaspa 今日價格變化
今天，KAS 記錄了
NT$ -0.00818969 (-1.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Kaspa 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.003896 (-13.44%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Kaspa 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，KAS 的變化為
NT$ -0.008365 (-25.00%)，從而更廣泛地了解其表現。 Kaspa 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.009293 (-27.02%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Kaspa 價格歷史頁面
目前 KAS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 現價＜S2 位於 S2 下方 比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 價格 < 下軌 觸及或突破下軌 進入「便宜」區，波動放大。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
KAS_USDT在4小時周期運行於0.025527。價格位於S2樞紐點0.02566下方。中央軸線0.02589構成上方結構邊界。均線系統呈現多頭排列，短期買盤力量仍維持存在。MACD指標形成死叉形態，快慢線信號出現分層現象。RSI處於中性區域，動能分布呈現離散狀態。波動率尚未出現顯著擴張。S2價位0.02566與現價相差0.5%，該位置構成近端參考；中央軸線0.02589與現價相差1.4%，為遠端結構位。R1阻力位0.02603與現價相差2.0%。下方缺乏即時樞紐支撐，價格偏離主要密集區，交易區間正向下方拓展。多空雙方在當前位置陷入僵持，市場正在等待方向性的選擇。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Kaspa 的價格？
Kaspa (KAS) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢 2. 交易所上的交易量與流動性 3. 技術發展與網路升級 4. 挖礦難度與算力變化 5. 交易所與錢包的採用情況 6. 其他基於 DAG 的加密貨幣競爭 7. 影響更廣泛加密貨幣領域的監管消息 8. 社區成長與開發者活動 9. 合作夥伴關係與整合項目 10. 整體經濟環境與投資者的風險偏好 這些因素相互作用，造就了新興加密貨幣常見的價格波動。 為什麼人們想知道 Kaspa 今天的價格？
人們希望了解今日的Kaspa（KAS）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買入或賣出的時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時價格數據有助於投資人評估波動性、規劃策略，並在瞬息萬變的加密貨幣市場中迅速因應市場變化。
Kaspa 的價格預測 Kaspa（KAS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KAS 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Kaspa (KAS) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Kaspa 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 Kaspa
KAS (KAS) 是一種在區塊鏈生態系中運作的數位資產。它旨在促進交易和智能合約，為用戶提供一個去中心化的平台，與數位服務進行互動。KAS 依賴共識機制運作，確保其網絡內交易的安全性和完整性。其發行模型基於挖礦，並有一定的供應量以維持其價值。該資產通常在去中心化應用程序（dApps）的情境中使用，其中它作為主要的交換媒介。KAS 旨在簡化數位交易和合約，提高區塊鏈技術的效率和可及性，以服務全球的用戶。
如何在台灣購買和投資 Kaspa
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如何購買 Kaspa 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Kaspa (KAS) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Kaspa 將立即存入您的錢包。
Kaspa 能做什麼？
擁有 Kaspa 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Kaspa (KAS) Kaspa 是一個在加密圈中引起廣泛關注的新興 Layer-1 公鏈項目，其目標是在保持安全與去中心化的前提下，實現極高的交易吞吐和快速確認。 什麼是 Kaspa (KAS) Kaspa 是由著名密碼學家 Yonatan Sompolinsky 團隊提出的創新項目。Kaspa 是一個基於工作量證明（Proof-of-Work，PoW） 的去中心化 Layer-1 區塊鏈項目，並採用創新的 GHOSTDAG 協議 + blockDAG 架構。其設計理念是讓網絡能並行出塊，最大化吞吐量，同時兼顧網絡安全。 KAS 是 Kaspa 的原生加密貨幣。與其他代幣一樣，KAS 也在生態系統中用於提供動力並激勵貢獻者（如營銷人員、開發人員）以保持平台數據的完整性。 kaspa 的技術架構與特色 BlockDAG + GHOSTDAG 協議：傳統的區塊鏈（如比特幣）採用線性鏈結構：如果兩個塊同時被挖出，只有一個會被納入主鏈，另一個成為孤塊（orphan）。Kaspa 的 GHOSTDAG 協議則允許這些「平行」塊共存，然後透過特定算法將它們排序與共識融合，避免浪費出塊。這種設計讓網絡能夠處理多個塊的併發生成，大幅加快吞吐能力並減少確認延遲。 安全性與去中心化：Kaspa 保持傳統 PoW 的安全特性，並在 DAG 架構下儘量讓多數合理區塊被納入共識，從而減少對去中心化與安全性的犧牲。 可擴展性和性能目標：目前 Kaspa 目標支持 10 塊 / 秒，未來可能擴展至 100 塊 / 秒，並實現極低的確認時間。 Kaspa 的市場地位與發展 自推出以來，Kaspa 逐漸在加密貨幣市場中獲得廣泛關注。其創新的技術架構吸引了礦工、開發者和投資者的參與。根據 kaspa 價格的歷史走勢，KAS 在 2023–2025 年經歷了多輪上漲行情，逐步從一個技術型項目成長為具備社區活力與應用潛力的公鏈。 在市值排名上，Kaspa 已躋身主流公鏈項目行列，逐漸成為與 Solana 、Avalanche 等新興公鏈競爭的重要力量。 kaspa 的優點與風險 優點 高性能 & 快速確認：並行出塊結構 + GHOSTDAG 協議使得確認速度快、吞吐高 公開公平發行：無預挖、無預售，分配透明 社區驅動 / 去中心化傾向：項目運作相對開放，社區參與度高 可擴展潛力：未來若能承載更多應用，其生態前景可觀 風險 / 挑戰 市場競爭激烈：與 Solana 、 Avalanche 、 Polkadot 、 Ethereum 等強鏈競爭 技術驗證尚在進行：blockDAG + GHOSTDAG 雖然有理論優勢，但長期安全性和性能需實證 波動性高：作為加密資產，價格可能大幅波動，風險較大 生態落地壓力：能否吸引開發者、應用與用戶留存，是決定其長期價值的關鍵 Kaspa 投資價值 KAS 價格具有一定的波動性，受到市場需求、礦工產出、投資情緒和整體加密貨幣大盤影響。 相比傳統的 BTC、ETH，KAS 的市值仍處於上升階段，因此具備一定的成長性。 Kaspa 的創新技術（BlockDAG + GHOSTDAG）被認為是對區塊鏈擴展性瓶頸的突破，長期可能成為新一代高性能公鏈的基礎設施。 白皮書
雖然白皮書聚焦於協議設計，而非詳盡的代幣經濟模型，但 Kaspa 的實作被用來證明該經濟模型在實際上可行。礦工若產出符合規則的區塊（例如正確引用其他近期區塊），即可獲得獎勵。系統保留了比特幣風格的挖礦獎勵與交易手續費，但由於平行區塊可大幅提升每秒交易量（TPS），礦工有更多機會賺取手續費，同時單筆交易成本亦能維持在較低水準。與比特幣的一項關鍵差異在於：在比特幣線性鏈結構下會被「孤兒化」（orphaned）的區塊，在 PHANTOM/GHOSTDAG 有向無環圖（DAG）中仍可被納入，這減少了浪費的挖礦算力，並使獎勵分配更穩定。在 Kaspa 中，此設計已促成更去中心化的挖礦分佈，並提升整體網路安全性。
該協議源自耶路撒冷希伯來大學（The Hebrew University of Jerusalem）的研究人員：Yonatan Sompolinsky、Shai Wyborski 與 Aviv Zohar，三人皆隸屬於工程與電腦科學學院。他們被描述為在區塊鏈可擴展性研究領域擁有豐富經驗，並撰寫多篇推動分散式共識協議發展的論文。在 Kaspa 實作此協議後，專案擴展至全球範圍內的一群開發者、研究人員與社群貢獻者，持續推動開發與採用。作為一項開源計畫，它已吸引來自多元技術背景的優秀參與者，強化了生態系建構與改善該協議的能力。
與比特幣要求區塊必須嚴格依序產生不同，PHANTOM/GHOSTDAG 的設計旨在容納大量平行產生的區塊。它從單一鏈轉向有向無環圖（DAG），其中一個區塊可指向多個父區塊。其核心創新在於一種將誠實區塊產出與惡意行為分離的方法：透過偵測彼此正確引用的、高度互連的區塊集合（稱為 k-clusters）來達成。針對交易排序，GHOSTDAG 會先識別出最大且高度互連的區塊集合（標示為藍色），並將可疑區塊標記為紅色；接著依「優先遵循藍色區塊、僅在必要時才納入紅色區塊」的原則對交易進行排序。該協議還仰賴一個可配置參數「k」，用以決定最多可同時產生多少區塊；提高 k 值雖可提升吞吐量，但通常需更長的確認時間，進而創造出一種可調校的「速度 vs. 安全性」平衡——這是比特幣架構所無法提供的。在 Kaspa 中，此方法已支援低至 1 秒的區塊間隔，同時維持網路穩定。
PHANTOM 及其實際應用 GHOSTDAG，被視為區塊鏈可擴展性的一項重大進展。它透過允許多個區塊同時產生，突破了比特幣的吞吐量限制，同時仍維持安全性。這項改變常被比喻為「從單線道升級為多線道高速公路」，讓更多交易能並行處理，且不降低安全性。在 Kaspa 中，此設計已實現顯著的吞吐量表現，每秒可處理數千筆交易，同時維持去中心化。
GHOSTDAG 已作為 Kaspa 加密貨幣網路的核心技術實現，並作為現實世界中的概念驗證（PoC）。據報導的里程碑包括：每秒處理數千筆交易，以及維持亞秒級的區塊間隔。團隊持續收集效能數據，以評估系統在高交易吞吐量下的表現；而近期工作則著重於提升網路效率、縮短區塊傳播時間。展望未來，開發重點將放在最佳化協議參數（例如區塊大小與區塊生成速率），以在不削弱安全性的前提下最大化效能。團隊亦正朝向為該協議的安全性屬性提供形式化證明（formal proofs）及進一步分析邁進。其他規劃中的增強功能還包括更強大的智慧合約能力，以及跨鏈互操作性（cross-chain interoperability）功能。
Kaspa資源
要更深入地瞭解 Kaspa，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Kaspa的其他問題
如果 Kaspa 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Kaspa 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Kaspa 今日價格為 NT$ 0.80267079。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Kaspa 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 KAS 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Kaspa 的交易量為 --。
KAS 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Kaspa 價格，請造訪 KAS 價格頁面了解更多資訊。
KAS 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,663.27
-1.19%
ETH
1,869.34
-0.57%
GOLD(XAUT)
4,372
+0.50%
USDC
1.00103
+0.01%
SOL
75.32
-0.43%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 KAS/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Kaspa 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Kaspa 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Kaspa (KAS) 的價格預測，了解更深入的分析。
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KASUSDT（合約交易）
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NT$0.8027667 NT$0.8027667 NT$0.8027667 -0.98% 12.46M (USDT) NT$0.8014879 NT$0.8014879 NT$0.8014879 -1.14% 3.30M (USDT) NT$0.80366186 NT$0.80366186 NT$0.80366186 -0.97% 2.20M (USDT) NT$0.6921505 NT$0.6921505 NT$0.6921505 -1.41% 2.69M (USDT) NT$0.79940985 NT$0.79940985 NT$0.79940985 -1.56% 2.06M (USDT) 免責聲明
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