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Kaspa 目前實時價格為 0.025107 TWD。KAS 市值為 690,681,767.187748219086 TWD。追蹤台灣的 KAS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Kaspa 目前實時價格為 0.025107 TWD。KAS 市值為 690,681,767.187748219086 TWD。追蹤台灣的 KAS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Kaspa 圖標

Kaspa實時價格 (KAS)

1 KAS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.80267079
NT$0.80267079NT$0.80267079
-1.01%1D
TWD
Kaspa (KAS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:07:02 (UTC+8)

Kaspa 今日價格

Kaspa (KAS) 今日實時價格為 NT$ 0.025107，過去 24 小時內變化了 1.01%。目前 KAS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.025107 每 KAS。

Kaspa 目前市值在 NT$ 690.68M 排名第 #60，流通供應量為 27.51B KAS。過去 24 小時內，KAS 的交易價格在 NT$ 0.025005（低點）和 NT$ 0.025746（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.6353078409705941914，而歷史最低價為 NT$ 0.0054311345738213646

短期表現方面，KAS 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -3.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 315.21K

Kaspa（KAS）市場資訊

No.60

NT$ 690.68M
NT$ 690.68MNT$ 690.68M

NT$ 315.21K
NT$ 315.21KNT$ 315.21K

NT$ 720.67M
NT$ 720.67MNT$ 720.67M

27.51B
27.51B 27.51B

28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601

27,509,529,899.539898
27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898

95.83%

0.03%

KASPA

Kaspa 的目前市值為 NT$ 690.68M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 315.21K。KAS 的流通量為 27.51B，總供應量是 27509529899.539898，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 720.67M

Kaspa 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.025005
NT$ 0.025005NT$ 0.025005
24H最低價
NT$ 0.025746
NT$ 0.025746NT$ 0.025746
24H最高價

NT$ 0.025005
NT$ 0.025005NT$ 0.025005

NT$ 0.025746
NT$ 0.025746NT$ 0.025746

NT$ 6.6353078409705941914
NT$ 6.6353078409705941914NT$ 6.6353078409705941914

NT$ 0.0054311345738213646
NT$ 0.0054311345738213646NT$ 0.0054311345738213646

-0.03%

-1.01%

-3.44%

-3.44%

Kaspa（KAS）價格歷史 TWD

跟蹤 Kaspa 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00818969-1.01%
30天NT$ -0.003896-13.44%
60天NT$ -0.008365-25.00%
90天NT$ -0.009293-27.02%
Kaspa 今日價格變化

今天，KAS 記錄了 NT$ -0.00818969 (-1.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Kaspa 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.003896 (-13.44%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Kaspa 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KAS 的變化為 NT$ -0.008365 (-25.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

Kaspa 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.009293 (-27.02%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Kaspa（KAS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Kaspa 價格歷史頁面

Kaspa 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Kaspa 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Kaspa 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 KAS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

KAS_USDT在4小時周期運行於0.025527。價格位於S2樞紐點0.02566下方。中央軸線0.02589構成上方結構邊界。均線系統呈現多頭排列，短期買盤力量仍維持存在。MACD指標形成死叉形態，快慢線信號出現分層現象。RSI處於中性區域，動能分布呈現離散狀態。波動率尚未出現顯著擴張。S2價位0.02566與現價相差0.5%，該位置構成近端參考；中央軸線0.02589與現價相差1.4%，為遠端結構位。R1阻力位0.02603與現價相差2.0%。下方缺乏即時樞紐支撐，價格偏離主要密集區，交易區間正向下方拓展。多空雙方在當前位置陷入僵持，市場正在等待方向性的選擇。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Kaspa 的價格？

Kaspa (KAS) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 技術發展與網路升級
4. 挖礦難度與算力變化
5. 交易所與錢包的採用情況
6. 其他基於 DAG 的加密貨幣競爭
7. 影響更廣泛加密貨幣領域的監管消息
8. 社區成長與開發者活動
9. 合作夥伴關係與整合項目
10. 整體經濟環境與投資者的風險偏好

這些因素相互作用，造就了新興加密貨幣常見的價格波動。

為什麼人們想知道 Kaspa 今天的價格？

人們希望了解今日的Kaspa（KAS）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買入或賣出的時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時價格數據有助於投資人評估波動性、規劃策略，並在瞬息萬變的加密貨幣市場中迅速因應市場變化。

Kaspa 的價格預測

Kaspa（KAS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KAS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Kaspa (KAS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Kaspa 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Kaspa 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Kaspa 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 KAS 2026–2027 年價格的預測。

關於 Kaspa

KAS (KAS) 是一種在區塊鏈生態系中運作的數位資產。它旨在促進交易和智能合約，為用戶提供一個去中心化的平台，與數位服務進行互動。KAS 依賴共識機制運作，確保其網絡內交易的安全性和完整性。其發行模型基於挖礦，並有一定的供應量以維持其價值。該資產通常在去中心化應用程序（dApps）的情境中使用，其中它作為主要的交換媒介。KAS 旨在簡化數位交易和合約，提高區塊鏈技術的效率和可及性，以服務全球的用戶。

如何在台灣購買和投資 Kaspa

準備好開始使用 Kaspa 了嗎？在 MEXC 購買 KAS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Kaspa 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Kaspa (KAS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Kaspa 將立即存入您的錢包。
Kaspa (KAS) 購買教程

Kaspa 能做什麼？

擁有 Kaspa 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Kaspa (KAS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Kaspa (KAS)

Kaspa 是一個在加密圈中引起廣泛關注的新興 Layer-1 公鏈項目，其目標是在保持安全與去中心化的前提下，實現極高的交易吞吐和快速確認。

什麼是 Kaspa (KAS)

Kaspa 是由著名密碼學家 Yonatan Sompolinsky 團隊提出的創新項目。Kaspa 是一個基於工作量證明（Proof-of-Work，PoW） 的去中心化 Layer-1 區塊鏈項目，並採用創新的 GHOSTDAG 協議 + blockDAG 架構。其設計理念是讓網絡能並行出塊，最大化吞吐量，同時兼顧網絡安全。

KAS 是 Kaspa 的原生加密貨幣。與其他代幣一樣，KAS 也在生態系統中用於提供動力並激勵貢獻者（如營銷人員、開發人員）以保持平台數據的完整性。

kaspa 的技術架構與特色

BlockDAG + GHOSTDAG 協議：傳統的區塊鏈（如比特幣）採用線性鏈結構：如果兩個塊同時被挖出，只有一個會被納入主鏈，另一個成為孤塊（orphan）。Kaspa 的 GHOSTDAG 協議則允許這些「平行」塊共存，然後透過特定算法將它們排序與共識融合，避免浪費出塊。這種設計讓網絡能夠處理多個塊的併發生成，大幅加快吞吐能力並減少確認延遲。

安全性與去中心化：Kaspa 保持傳統 PoW 的安全特性，並在 DAG 架構下儘量讓多數合理區塊被納入共識，從而減少對去中心化與安全性的犧牲。

可擴展性和性能目標：目前 Kaspa 目標支持 10 塊 / 秒，未來可能擴展至 100 塊 / 秒，並實現極低的確認時間。

Kaspa 的市場地位與發展

自推出以來，Kaspa 逐漸在加密貨幣市場中獲得廣泛關注。其創新的技術架構吸引了礦工、開發者和投資者的參與。根據 kaspa 價格的歷史走勢，KAS 在 2023–2025 年經歷了多輪上漲行情，逐步從一個技術型項目成長為具備社區活力與應用潛力的公鏈。

在市值排名上，Kaspa 已躋身主流公鏈項目行列，逐漸成為與 Solana、Avalanche 等新興公鏈競爭的重要力量。

kaspa 的優點與風險

優點

  • 高性能 & 快速確認：並行出塊結構 + GHOSTDAG 協議使得確認速度快、吞吐高
  • 公開公平發行：無預挖、無預售，分配透明
  • 社區驅動 / 去中心化傾向：項目運作相對開放，社區參與度高
  • 可擴展潛力：未來若能承載更多應用，其生態前景可觀

風險 / 挑戰

  • 市場競爭激烈：與 SolanaAvalanchePolkadotEthereum 等強鏈競爭
  • 技術驗證尚在進行：blockDAG + GHOSTDAG 雖然有理論優勢，但長期安全性和性能需實證
  • 波動性高：作為加密資產，價格可能大幅波動，風險較大
  • 生態落地壓力：能否吸引開發者、應用與用戶留存，是決定其長期價值的關鍵

Kaspa 投資價值

  • KAS 價格具有一定的波動性，受到市場需求、礦工產出、投資情緒和整體加密貨幣大盤影響。
  • 相比傳統的 BTC、ETH，KAS 的市值仍處於上升階段，因此具備一定的成長性。
  • Kaspa 的創新技術（BlockDAG + GHOSTDAG）被認為是對區塊鏈擴展性瓶頸的突破，長期可能成為新一代高性能公鏈的基礎設施。

白皮書

Kaspa資源

要更深入地瞭解 Kaspa，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Kaspa網站
區塊查詢

類別 :

Directed Acyclic Graph (DAG)Layer 1 (L1)Made in USA

人們還問：關於Kaspa的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:07:02 (UTC+8)

Kaspa（KAS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Kaspa 的更多資訊

KASUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 KAS。在 MEXC 上探索 KASUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Kaspa (KAS) 盤口

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
KAS/USDT
NT$0.8027667
NT$0.8027667NT$0.8027667
-0.98%
12.46M (USDT)
KAS/USDC
NT$0.8014879
NT$0.8014879NT$0.8014879
-1.14%
3.30M (USDT)
KAS/USD1
NT$0.80366186
NT$0.80366186NT$0.80366186
-0.97%
2.20M (USDT)
KAS/EUR
NT$0.6921505
NT$0.6921505NT$0.6921505
-1.41%
2.69M (USDT)
KAS/USDE
NT$0.79940985
NT$0.79940985NT$0.79940985
-1.56%
2.06M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.7913007
NT$2.7913007NT$2.7913007

+359.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18846315
NT$0.18846315NT$0.18846315

-0.13%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4562119
NT$0.4562119NT$0.4562119

-26.06%

up

up

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NT$9.101859
NT$9.101859NT$9.101859

+22.39%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4049346
NT$9.4049346NT$9.4049346

+5.70%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.7913007
NT$2.7913007NT$2.7913007

+359.52%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.2082975
NT$8.2082975NT$8.2082975

+121.77%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.361686201
NT$0.361686201NT$0.361686201

+73.28%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3421222
NT$2.3421222NT$2.3421222

+35.09%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7339966
NT$28.7339966NT$28.7339966

+27.15%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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