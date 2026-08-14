Tether Gold 今日價格

Tether Gold (GOLD(XAUT)) 今日實時價格為 NT$ 4,365.99，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 GOLD(XAUT) 兌 TWD 的匯率為 NT$ 4,365.99 每 GOLD(XAUT)。

Tether Gold 目前市值在 NT$ 2.68B 排名第 #34，流通供應量為 612.82K GOLD(XAUT)。過去 24 小時內，GOLD(XAUT) 的交易價格在 NT$ 4,303（低點）和 NT$ 4,377.92（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 178,939.15804246569635，而歷史最低價為 NT$ 45,041.9682176603。

短期表現方面，GOLD(XAUT) 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 +0.98%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.45M。

Tether Gold（GOLD(XAUT)）市場資訊

排名 No.34 市值 NT$ 2.68BNT$ 2.68B NT$ 2.68B 成交量（24H） NT$ 1.45MNT$ 1.45M NT$ 1.45M 完全稀釋市值 NT$ 3.09BNT$ 3.09B NT$ 3.09B 流通量 612.82K 612.82K 612.82K 總供應量 707,747.089 707,747.089 707,747.089 市場佔有率 0.11% 所屬公鏈 ETH

Tether Gold 的目前市值為 NT$ 2.68B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.45M。GOLD(XAUT) 的流通量為 612.82K，總供應量是 707747.089，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.09B。