Pieverse 今日價格

Pieverse (PIEVERSE) 今日實時價格為 NT$ 0.7978，過去 24 小時內變化了 8.79%。目前 PIEVERSE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.7978 每 PIEVERSE。

Pieverse 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PIEVERSE。過去 24 小時內，PIEVERSE 的交易價格在 NT$ 0.7239（低點）和 NT$ 0.8169（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PIEVERSE 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 +2.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 72.79K。

Pieverse（PIEVERSE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 72.79KNT$ 72.79K NT$ 72.79K 完全稀釋市值 NT$ 797.80MNT$ 797.80M NT$ 797.80M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Pieverse 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 72.79K。PIEVERSE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 797.80M。