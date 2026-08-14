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Pieverse 目前實時價格為 0.7978 TWD。PIEVERSE 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 PIEVERSE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Pieverse 目前實時價格為 0.7978 TWD。PIEVERSE 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 PIEVERSE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Pieverse 圖標

Pieverse實時價格 (PIEVERSE)

1 PIEVERSE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$25.467302
NT$25.467302NT$25.467302
+8.79%1D
TWD
Pieverse (PIEVERSE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:28:06 (UTC+8)

Pieverse 今日價格

Pieverse (PIEVERSE) 今日實時價格為 NT$ 0.7978，過去 24 小時內變化了 8.79%。目前 PIEVERSE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.7978 每 PIEVERSE。

Pieverse 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PIEVERSE。過去 24 小時內，PIEVERSE 的交易價格在 NT$ 0.7239（低點）和 NT$ 0.8169（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，PIEVERSE 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 +2.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 72.79K

Pieverse（PIEVERSE）市場資訊

--
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NT$ 72.79K
NT$ 72.79KNT$ 72.79K

NT$ 797.80M
NT$ 797.80MNT$ 797.80M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pieverse 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 72.79K。PIEVERSE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 797.80M

Pieverse 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.7239
NT$ 0.7239NT$ 0.7239
24H最低價
NT$ 0.8169
NT$ 0.8169NT$ 0.8169
24H最高價

NT$ 0.7239
NT$ 0.7239NT$ 0.7239

NT$ 0.8169
NT$ 0.8169NT$ 0.8169

--
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--
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+0.37%

+8.79%

+2.59%

+2.59%

Pieverse（PIEVERSE）價格歷史 TWD

跟蹤 Pieverse 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +2.057704+8.79%
30天NT$ +0.1224+18.12%
60天NT$ +0.0804+11.20%
90天NT$ -0.1002-11.16%
Pieverse 今日價格變化

今天，PIEVERSE 記錄了 NT$ +2.057704 (+8.79%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Pieverse 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.1224 (+18.12%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Pieverse 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PIEVERSE 的變化為 NT$ +0.0804 (+11.20%)，從而更廣泛地了解其表現。

Pieverse 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1002 (-11.16%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Pieverse（PIEVERSE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Pieverse 價格歷史頁面

Pieverse 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Pieverse 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Pieverse 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 PIEVERSE 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

PIEVERSE_USDT在4小時周期內運行於0.7264價格位。價格位於S2樞紐點0.7386下方，處於由中枢0.7598所定義的區間下沿區域。短期均線組呈現買入信號，長期EMA則維持中立狀態，指標體系出現分層現象。 MACD形成金叉結構，多頭動能開始顯現。RSI指標處於中性區間，尚未進入超買或超賣的極端區域。KDJ與StochRSI數值顯示震盪特徵，波動率維持在布林帶收口後的常規水平。快慢指標方向並不完全一致，動能分布較為分散，缺乏單邊突破所需的集中推力。 上方近端阻力位於S1點位0.7459，距離現價約2.6%。更強的阻力位則位於中央軸0.7598及R1點位0.7671，構成上行的主要參考區間。下方支撐需關注前低以及S2點位0.7386的反向測試情況。遠端參考價格為R2點位0.7810，目前價格與各關鍵樞紐點保持明確距離，市場正處於等待方向選擇的整理階段。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Pieverse 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響 Pieverse（PIEVERSE）代幣價格的幾個關鍵因素如下：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. Pieverse 生態系統內的代幣實用性
4. 開發進度與平台更新
5. 社區參與度與採用率
6. 合作夥伴公告與合作案
7. 影響遊戲/元宇宙代幣的監管消息
8. 供需動態
9. 投資者投機行為與巨額持有者活動
10. 類似遊戲/元宇宙專案的競爭

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Pieverse 今天的價格？

人們希望了解Pieverse今日的價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出點的時機、評估投資盈虧，以及隨時掌握市場波動情況以進行風險管理。

Pieverse 的價格預測

Pieverse（PIEVERSE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，PIEVERSE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Pieverse (PIEVERSE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Pieverse 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Pieverse 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Pieverse 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 PIEVERSE 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Pieverse

準備好開始使用 Pieverse 了嗎？在 MEXC 購買 PIEVERSE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Pieverse 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Pieverse (PIEVERSE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Pieverse 將立即存入您的錢包。
Pieverse (PIEVERSE) 購買教程

Pieverse 能做什麼？

擁有 Pieverse 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Pieverse (PIEVERSE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Pieverse (PIEVERSE)

Pieverse 是一個 Web3 支付合規基礎設施，它將區塊鏈時間戳記轉換為具有法律效力且可用於商業用途的記錄。透過結合鏈上證明、交易上下文和特定司法管轄區的合規訊息，Pieverse 使企業、自由工作者和去中心化自治組織 (DAO) 能夠進行跨多個司法管轄區可驗證、可審計且合規的加密貨幣支付。該專案從 TimeFi 基礎架構發展而來，成為一個用於合規價值交換的時間戳層，連接區塊鏈交易和現實世界金融。

Pieverse資源

要更深入地瞭解 Pieverse，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Pieverse網站
區塊查詢

類別 :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

人們還問：關於Pieverse的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:28:06 (UTC+8)

Pieverse（PIEVERSE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Pieverse 的更多資訊

PIEVERSEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 PIEVERSE。在 MEXC 上探索 PIEVERSEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Pieverse (PIEVERSE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Pieverse 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
PIEVERSE/USDT
NT$25.483287
NT$25.483287NT$25.483287
+8.87%
95.01K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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比特幣

比特幣

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Tether Gold

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Solana

SOL
以太幣

以太幣

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USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3696164
NT$2.3696164NT$2.3696164

+290.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.19095681
NT$0.19095681NT$0.19095681

+1.18%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4456618
NT$0.4456618NT$0.4456618

-27.77%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.066692
NT$9.066692NT$9.066692

+21.92%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3195747
NT$9.3195747NT$9.3195747

+4.74%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3696164
NT$2.3696164NT$2.3696164

+290.10%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.9672653
NT$8.9672653NT$8.9672653

+142.28%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.345320758
NT$0.345320758NT$0.345320758

+65.44%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3587466
NT$2.3587466NT$2.3587466

+36.05%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9406438
NT$4.9406438NT$4.9406438

+26.33%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PIEVERSE 兌 TWD 計算器

數量

PIEVERSE
PIEVERSE
TWD
TWD

1 PIEVERSE = 25.505666 TWD