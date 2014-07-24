以太幣實時價格 (ETH)
以太幣 (ETH) 今日實時價格為 NT$ 1,870.56，過去 24 小時內變化了 0.53%。目前 ETH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1,870.56 每 ETH。
以太幣 目前市值在 NT$ 225.75B 排名第 #2，流通供應量為 120.68M ETH。過去 24 小時內，ETH 的交易價格在 NT$ 1,864.01（低點）和 NT$ 1,897.38（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 158,271.76659490558785，而歷史最低價為 NT$ 13.44765937328338653。
短期表現方面，ETH 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 -2.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 115.26M。
No.2
9.26%
2014-07-24 00:00:00
ETH
以太幣 的目前市值為 NT$ 225.75B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 115.26M。ETH 的流通量為 120.68M，總供應量是 120684182.88203797，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 225.75B。
-0.31%
-0.53%
-2.80%
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跟蹤 以太幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -318.3658
|-0.53%
|30天
|NT$ -56.04
|-2.92%
|60天
|NT$ +24.45
|+1.32%
|90天
|NT$ -310.33
|-14.24%
今天，ETH 記錄了 NT$ -318.3658 (-0.53%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -56.04 (-2.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ETH 的變化為 NT$ +24.45 (+1.32%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -310.33 (-14.24%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 以太幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 ETH 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
ETH_USDT在4小時周期運行於1882.4033中枢上方。現價1888.0位於R1阻力位1892.6066下方。價格處於樞紐體系偏強區間。短期均線組呈現買入信號。EMA組確認多頭排列狀態。MACD形成金叉結構。RSI指標處於中性區域。快慢線指標出現分層現象。動能分布未呈現極端集中。波動率維持常規水平。KDJ與StochRSI數值需結合即時盤面驗證。BOLL通道開口狀態決定後續波動空間。 近端上方阻力位於1892.6066。該價位距離現價4.6美元。突破後看向1898.5233遠端阻力。近端下方支撐位於1876.4866。該價位距離現價11.5美元。跌破後測試1866.2833強支撐區。樞紐1882.4033構成即時多空分界。價格偏離樞紐幅度有限。上下方關鍵價位間距緊湊。市場處於窄幅震盪整理階段。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，以太幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
以太坊（ETH）或Ether是加密市場中最受歡迎的代幣之一。它運行在一種稱為權益證明（PoS）的共識模型上，也就是說，驗證者需要抵押一些有價值的東西作為安全措施。如果驗證者行為不誠實，抵押的物品將被銷毀。以太坊生態系統是最大的第一層區塊鏈之一，允許在其上建立智能合約和Dapps，而不會受到欺詐和惡意方的干擾。此外，Ether也是一種運行在稱為圖靈完整的區塊鏈上的編程語言。它幫助開發者建立和發布各種Dapps，如DeFi和新的加密項目。
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除了比特幣之外，最受關注的區塊鏈項目非以太坊（Ethereum，簡稱 ETH） 莫屬。作為全球第二大加密貨幣，它不僅僅是一種數位貨幣，更是一個能承載各種應用的去中心化平台。從去中心化金融（DeFi）、NFT，到遊戲和元宇宙，很多你聽過的「區塊鏈應用」其實都在以太坊上運行。
以太坊誕生於 2015 年，主要支援用戶構建包括遊戲、金融產品等在內的多種應用和服務。換句話說，如果說比特幣是「數位黃金」，那麼以太坊就是一個能運行各種區塊鏈應用的「全球計算機」。開發者可以在以太坊上構建智慧合約（Smart Contracts），讓各種去中心化應用（dApps）無需中介即可自動運行。
目前，以太坊已成為 DeFi、NFT、DAO 等領域的核心基礎設施。它的原生代幣 ETH 不僅用於支付網路手續費（Gas），也被廣泛用於投資、質押和生態應用中。
以太坊由俄羅斯出生的加拿大程式員 Vitalik Buterin 於 2013 年提出並創建。受比特幣的啟發，Vitalik 設想了一個支援智慧合約和去中心化應用程式的平台，並於 2014 年啟動了眾籌，最終以太坊網路於 2015 年上線。
以太坊主要由幾個核心部分組成：區塊鏈、智慧合約、以太坊虛擬機（EVM）、以及手續費。
- 區塊鏈：以太坊的底層是一個分佈式帳本，全球數以千計的節點共同維護，保證數據不可篡改。
- 智慧合約：這是以太坊最革命性的功能，允許開發者寫入條件，當條件滿足時，合約會自動執行，無需人工干預。
- 以太坊虛擬機（EVM）：簡稱 EVM，可以理解為以太坊網路的「大腦」，是一個由網路中的所有節點共同組成的虛擬計算機。當開發者部署智慧合約或 App 時，EVM 會執行這些程式，確保它們按照規則運行。
- 手續費：每次在以太坊上執行操作（例如發送 ETH 時，您都需要支付一筆稱為 Gas 的小額手續費。Gas 以 Gwei（ETH 的極小單位）計價。
比特幣和以太坊的目標和功能完全不同：
- 定位不同：比特幣主要是數位貨幣，強調價值儲存；以太坊則是應用平台，ETH 既是貨幣，也是生態燃料。
- 供應量：比特幣永遠只有 2100 萬枚，而以太坊沒有固定上限，不過自從 2021 年的 EIP-1559 升級後，以太坊有了「銷燬機制」，流通量趨於收縮。
- 功能性：比特幣功能單一，主要用來轉帳和儲值；以太坊功能豐富，支援 DeFi、NFT、GameFi 等各種生態應用。
- 共識機制：比特幣依舊使用工作量證明（PoW），而以太坊在 2022 年完成「合併（The Merge）」後，全面轉向權益證明（PoS），更加節能高效。
在 MEXC 等交易平台購買 ETH 的流程和比特幣差不多：
- 註冊帳戶並完成 KYC 身份認證
- 充值資金（支援銀行卡、信用卡等多種方式）
- 搜索 ETH 並輸入你要購買的金額
- 確認下單，你就擁有了屬於自己的 ETH
ETH 的價格同樣像過山車一樣波動。它從幾美元一路漲到歷史高點接近 5000 美元，目前市值穩居全球加密貨幣第二位，僅次於比特幣。
驅動 ETH 價格的因素包括：
- DeFi 與 NFT 等生態的繁榮
- 以太坊升級（如 ETH2.0、Layer 2 擴展方案）
- 機構資金和 Ethereum ETF 的引入
- 全球政策與監管動態
你可以在 MEXC 平台實時追蹤 ETH 的價格走勢與交易量。
許多專家和機構認為以太坊具有長期投資價值：
- 應用場景豐富：ETH 不僅是貨幣，更是整個 Web3 應用的「燃料」。
- 生態繁榮：大多數 DeFi、NFT 項目都依賴以太坊。
- 稀缺性增強：EIP-1559 讓 ETH 有「通縮」屬性，部分手續費會被銷燬。
- 機構認可：隨着 Ethereum ETF 的推出，越來越多機構可以合法投資 ETH。
這裏要特別注意：在 2022 年的 合併升級（The Merge） 後，以太坊已經不再支援挖礦，從 PoW 轉向 PoS。
- 2022 年之前 ：用戶需要用顯卡挖礦來獲得 ETH。
- 2022 年之後：ETH 通過“質押（Staking）”獲得獎勵，用戶可以把 ETH 存入網路節點，幫助驗證交易，從而賺取收益。
隨着以太坊生態的成熟，Ethereum ETF（交易所交易基金） 已在多個國家推出。Ethereum ETF 是一種追蹤 ETH 價格的 ETF。它讓投資者能夠投資 ETH 的價格波動，免去了管理加密貨幣錢包和交易平台帳戶的麻煩。投資者可以購買以太坊 ETF 份額，通過經紀商帳戶等熟悉的投資環境交易 ETH。
ETF 的優勢在於：
- 投資者可以通過傳統證券帳戶接觸 ETH
- 不需要自己保存錢包或擔心安全問題
- 幫助以太坊進入更多機構的投資組合
Ethereum ETF 的出現意味着 ETH 正逐漸被主流金融市場接受。
Etherscan 是一款區塊瀏覽器，可用於查看以太坊區塊鏈中的交易公開數據、智慧合約以及地址等。以太坊中一切交互均公開，使用交易哈希（交易 ID）即可查看一切相關活動，包含代幣、智慧合約以及錢包地址。
ETH 的價格波動受多種因素影響：
- 利好消息：以太坊升級成功、Ethereum ETF 批准、機構買入
- 利空消息：監管打壓、黑客攻擊、Gas 費過高
- 市場週期：ETH 也遵循類似比特幣的四年週期，但受到 DeFi、NFT、Layer 2 等熱點驅動，波動性更強。
在 MEXC，你可以通過實時圖表和市場分析工具，追蹤 ETH 的短期和長期趨勢。
要更深入地瞭解 以太幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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