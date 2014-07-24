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以太幣 目前實時價格為 1,870.56 TWD。ETH 市值為 225,747,005,131.8249451632 TWD。追蹤台灣的 ETH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！以太幣 目前實時價格為 1,870.56 TWD。ETH 市值為 225,747,005,131.8249451632 TWD。追蹤台灣的 ETH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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以太幣實時價格 (ETH)

1 ETH 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$59,750.6535
NT$59,750.6535NT$59,750.6535
-0.53%1D
TWD
以太幣 (ETH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:49:12 (UTC+8)

以太幣 今日價格

以太幣 (ETH) 今日實時價格為 NT$ 1,870.56，過去 24 小時內變化了 0.53%。目前 ETH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1,870.56 每 ETH。

以太幣 目前市值在 NT$ 225.75B 排名第 #2，流通供應量為 120.68M ETH。過去 24 小時內，ETH 的交易價格在 NT$ 1,864.01（低點）和 NT$ 1,897.38（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 158,271.76659490558785，而歷史最低價為 NT$ 13.44765937328338653

短期表現方面，ETH 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 -2.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 115.26M

以太幣（ETH）市場資訊

No.2

NT$ 225.75B
NT$ 225.75BNT$ 225.75B

NT$ 115.26M
NT$ 115.26MNT$ 115.26M

NT$ 225.75B
NT$ 225.75BNT$ 225.75B

120.68M
120.68M 120.68M

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120,684,182.88203797
120,684,182.88203797 120,684,182.88203797

9.26%

2014-07-24 00:00:00

NT$ 11.1825
NT$ 11.1825NT$ 11.1825

ETH

以太幣 的目前市值為 NT$ 225.75B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 115.26M。ETH 的流通量為 120.68M，總供應量是 120684182.88203797，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 225.75B

以太幣 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1,864.01
NT$ 1,864.01NT$ 1,864.01
24H最低價
NT$ 1,897.38
NT$ 1,897.38NT$ 1,897.38
24H最高價

NT$ 1,864.01
NT$ 1,864.01NT$ 1,864.01

NT$ 1,897.38
NT$ 1,897.38NT$ 1,897.38

NT$ 158,271.76659490558785
NT$ 158,271.76659490558785NT$ 158,271.76659490558785

NT$ 13.44765937328338653
NT$ 13.44765937328338653NT$ 13.44765937328338653

-0.31%

-0.53%

-2.80%

-2.80%

以太幣（ETH）價格歷史 TWD

跟蹤 以太幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -318.3658-0.53%
30天NT$ -56.04-2.92%
60天NT$ +24.45+1.32%
90天NT$ -310.33-14.24%
以太幣 今日價格變化

今天，ETH 記錄了 NT$ -318.3658 (-0.53%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

以太幣 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -56.04 (-2.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

以太幣 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ETH 的變化為 NT$ +24.45 (+1.32%)，從而更廣泛地了解其表現。

以太幣 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -310.33 (-14.24%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 以太幣（ETH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 以太幣 價格歷史頁面

以太幣 分析

本分析利用人工智慧模型評估 以太幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

以太幣 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ETH 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

ETH_USDT在4小時周期運行於1882.4033中枢上方。現價1888.0位於R1阻力位1892.6066下方。價格處於樞紐體系偏強區間。短期均線組呈現買入信號。EMA組確認多頭排列狀態。MACD形成金叉結構。RSI指標處於中性區域。快慢線指標出現分層現象。動能分布未呈現極端集中。波動率維持常規水平。KDJ與StochRSI數值需結合即時盤面驗證。BOLL通道開口狀態決定後續波動空間。 近端上方阻力位於1892.6066。該價位距離現價4.6美元。突破後看向1898.5233遠端阻力。近端下方支撐位於1876.4866。該價位距離現價11.5美元。跌破後測試1866.2833強支撐區。樞紐1882.4033構成即時多空分界。價格偏離樞紐幅度有限。上下方關鍵價位間距緊湊。市場處於窄幅震盪整理階段。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 以太幣 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響以太坊（ETH）價格的幾個關鍵因素如下：

1. 網路採用與使用情況——更多去中心化應用程式（DApps）與DeFi協議的推出，將提升需求。
2. 以太坊2.0升級——技術上的改進會影響投資者的信心。
3. Gas費——高Gas費可能降低使用率，並對價格產生影響。
4. 比特幣相關性——以太坊的走勢往往跟隨比特幣的趨勢。
5. 監管動態——政府政策會影響市場情緒。
6. 機構投資——大型投資者進入或退出市場。
7. 開發者活動——活躍的開發活動可反映網路的健康狀況。
8. 質押獎勵——以太坊2.0的質押機制會影響供應面的動態。
9. 市場情緒——整體加密貨幣市場的氛圍。
10. 宏觀經濟因素——利率、通膨等會影響風險資產。

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 以太幣 今天的價格？

人們希望了解今日以太坊的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機把握、市場分析以及財務規劃。以太坊的波動性使得每日監控價格對於積極交易者與投資人而言至關重要。價格走勢會影響買賣策略、DeFi 活動，以及整體加密貨幣投資組合價值的評估。

以太幣 的價格預測

以太幣（ETH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ETH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
以太幣 (ETH) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，以太幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 以太幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 以太幣 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ETH 2026–2027 年價格的預測。

關於 以太幣

以太坊（ETH）或Ether是加密市場中最受歡迎的代幣之一。它運行在一種稱為權益證明（PoS）的共識模型上，也就是說，驗證者需要抵押一些有價值的東西作為安全措施。如果驗證者行為不誠實，抵押的物品將被銷毀。以太坊生態系統是最大的第一層區塊鏈之一，允許在其上建立智能合約和Dapps，而不會受到欺詐和惡意方的干擾。此外，Ether也是一種運行在稱為圖靈完整的區塊鏈上的編程語言。它幫助開發者建立和發布各種Dapps，如DeFi和新的加密項目。

如何在台灣購買和投資 以太幣

準備好開始使用 以太幣 了嗎？在 MEXC 購買 ETH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 以太幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 以太幣 (ETH) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，以太幣 將立即存入您的錢包。
以太幣 (ETH) 購買教程

以太幣 能做什麼？

擁有 以太幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 以太幣 (ETH) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是以太幣 (ETH)

除了比特幣之外，最受關注的區塊鏈項目非以太坊（Ethereum，簡稱 ETH） 莫屬。作為全球第二大加密貨幣，它不僅僅是一種數位貨幣，更是一個能承載各種應用的去中心化平台。從去中心化金融（DeFi）、NFT，到遊戲和元宇宙，很多你聽過的「區塊鏈應用」其實都在以太坊上運行。

什麼是以太坊（Ethereum）

以太坊誕生於 2015 年，主要支援用戶構建包括遊戲、金融產品等在內的多種應用和服務。換句話說，如果說比特幣是「數位黃金」，那麼以太坊就是一個能運行各種區塊鏈應用的「全球計算機」。開發者可以在以太坊上構建智慧合約（Smart Contracts），讓各種去中心化應用（dApps）無需中介即可自動運行。

目前，以太坊已成為 DeFi、NFT、DAO 等領域的核心基礎設施。它的原生代幣 ETH 不僅用於支付網路手續費（Gas），也被廣泛用於投資、質押和生態應用中。

誰創建了以太坊？

以太坊由俄羅斯出生的加拿大程式員 Vitalik Buterin 於 2013 年提出並創建。受比特幣的啟發，Vitalik 設想了一個支援智慧合約和去中心化應用程式的平台，並於 2014 年啟動了眾籌，最終以太坊網路於 2015 年上線。

以太坊是如何運作的

以太坊主要由幾個核心部分組成：區塊鏈、智慧合約、以太坊虛擬機（EVM）、以及手續費。

- 區塊鏈：以太坊的底層是一個分佈式帳本，全球數以千計的節點共同維護，保證數據不可篡改。

- 智慧合約：這是以太坊最革命性的功能，允許開發者寫入條件，當條件滿足時，合約會自動執行，無需人工干預。

- 以太坊虛擬機（EVM）：簡稱 EVM，可以理解為以太坊網路的「大腦」，是一個由網路中的所有節點共同組成的虛擬計算機。當開發者部署智慧合約或 App 時，EVM 會執行這些程式，確保它們按照規則運行。

- 手續費：每次在以太坊上執行操作（例如發送 ETH 時，您都需要支付一筆稱為 Gas 的小額手續費。Gas 以 Gwei（ETH 的極小單位）計價。

比特幣 vs 以太坊：有什麼區別？

比特幣和以太坊的目標和功能完全不同：

- 定位不同：比特幣主要是數位貨幣，強調價值儲存；以太坊則是應用平台，ETH 既是貨幣，也是生態燃料。

- 供應量：比特幣永遠只有 2100 萬枚，而以太坊沒有固定上限，不過自從 2021 年的 EIP-1559 升級後，以太坊有了「銷燬機制」，流通量趨於收縮。

- 功能性：比特幣功能單一，主要用來轉帳和儲值；以太坊功能豐富，支援 DeFi、NFT、GameFi 等各種生態應用。

- 共識機制：比特幣依舊使用工作量證明（PoW），而以太坊在 2022 年完成「合併（The Merge）」後，全面轉向權益證明（PoS），更加節能高效。

如何購買以太坊

在 MEXC 等交易平台購買 ETH 的流程和比特幣差不多：

- 註冊帳戶並完成 KYC 身份認證

- 充值資金（支援銀行卡、信用卡等多種方式）

- 搜索 ETH 並輸入你要購買的金額

- 確認下單，你就擁有了屬於自己的 ETH

以太坊值多少錢

ETH 的價格同樣像過山車一樣波動。它從幾美元一路漲到歷史高點接近 5000 美元，目前市值穩居全球加密貨幣第二位，僅次於比特幣。

驅動 ETH 價格的因素包括：

- DeFi 與 NFT 等生態的繁榮

- 以太坊升級（如 ETH2.0、Layer 2 擴展方案）

- 機構資金和 Ethereum ETF 的引入

- 全球政策與監管動態

你可以在 MEXC 平台實時追蹤 ETH 的價格走勢與交易量。

以太坊是一個好的投資嗎？

許多專家和機構認為以太坊具有長期投資價值：

- 應用場景豐富：ETH 不僅是貨幣，更是整個 Web3 應用的「燃料」。

- 生態繁榮：大多數 DeFi、NFT 項目都依賴以太坊。

- 稀缺性增強：EIP-1559 讓 ETH 有「通縮」屬性，部分手續費會被銷燬。

- 機構認可：隨着 Ethereum ETF 的推出，越來越多機構可以合法投資 ETH。

如何挖礦以太坊

這裏要特別注意：在 2022 年的 合併升級（The Merge） 後，以太坊已經不再支援挖礦，從 PoW 轉向 PoS。

- 2022 年之前 ：用戶需要用顯卡挖礦來獲得 ETH。

- 2022 年之後：ETH 通過“質押（Staking）”獲得獎勵，用戶可以把 ETH 存入網路節點，幫助驗證交易，從而賺取收益。

什麼是 Ethereum ETF

隨着以太坊生態的成熟，Ethereum ETF（交易所交易基金） 已在多個國家推出。Ethereum ETF 是一種追蹤 ETH 價格的 ETF。它讓投資者能夠投資 ETH 的價格波動，免去了管理加密貨幣錢包和交易平台帳戶的麻煩。投資者可以購買以太坊 ETF 份額，通過經紀商帳戶等熟悉的投資環境交易 ETH。

ETF 的優勢在於

- 投資者可以通過傳統證券帳戶接觸 ETH

- 不需要自己保存錢包或擔心安全問題

- 幫助以太坊進入更多機構的投資組合

Ethereum ETF 的出現意味着 ETH 正逐漸被主流金融市場接受。

什麼是 Etherscan

Etherscan 是一款區塊瀏覽器，可用於查看以太坊區塊鏈中的交易公開數據、智慧合約以及地址等。以太坊中一切交互均公開，使用交易哈希（交易 ID）即可查看一切相關活動，包含代幣、智慧合約以及錢包地址。

為什麼以太坊上漲或下跌

ETH 的價格波動受多種因素影響：

- 利好消息：以太坊升級成功、Ethereum ETF 批准、機構買入

- 利空消息：監管打壓、黑客攻擊、Gas 費過高

- 市場週期：ETH 也遵循類似比特幣的四年週期，但受到 DeFi、NFT、Layer 2 等熱點驅動，波動性更強。

在 MEXC，你可以通過實時圖表和市場分析工具，追蹤 ETH 的短期和長期趨勢。

白皮書

以太幣資源

要更深入地瞭解 以太幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方以太幣網站
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以太幣（ETH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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ETHUSDT（合約交易）

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在 MEXC 上交易 以太幣 (ETH) 盤口

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ETH/USDT
NT$59,750.6535
NT$59,750.6535NT$59,750.6535
-0.53%
61.50K (USDT)
ETH/USDC
NT$59,685.795
NT$59,685.795NT$59,685.795
-0.61%
421.01 (USDT)
ETH/USD1
NT$59,722.857
NT$59,722.857NT$59,722.857
-0.71%
171.94 (USDT)
ETH/BTC
NT$0.9524934
NT$0.9524934NT$0.9524934
+0.49%
81.68 (USDT)
ETH/USDF
NT$59,983.8885
NT$59,983.8885NT$59,983.8885
-0.60%
49.79 (USDT)
ETH/EUR
NT$51,559.632
NT$51,559.632NT$51,559.632
-1.09%
43.90 (USDT)
ETH/USDE
NT$59,690.907
NT$59,690.907NT$59,690.907
-0.75%
29.47 (USDT)
ETH/BRL
NT$312,408.6975
NT$312,408.6975NT$312,408.6975
-0.19%
27.51 (USDT)

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NT$2.90745NT$2.90745

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NT$0.18272205NT$0.18272205

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NT$0.45369
NT$0.45369NT$0.45369

-26.42%

up

up

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NT$9.08658
NT$9.08658NT$9.08658

+22.26%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.356238
NT$9.356238NT$9.356238

+5.22%

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KiiChain

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KII

NT$2.90745
NT$2.90745NT$2.90745

+378.94%

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Fusionist

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NT$8.5712265
NT$8.5712265NT$8.5712265

+131.72%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37331019
NT$0.37331019NT$0.37331019

+78.96%

Heima

Heima

HEI

NT$5.2848495
NT$5.2848495NT$5.2848495

+35.21%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.2786255
NT$28.2786255NT$28.2786255

+25.21%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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