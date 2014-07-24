除了比特幣之外，最受關注的區塊鏈項目非以太坊（Ethereum，簡稱 ETH） 莫屬。作為全球第二大加密貨幣，它不僅僅是一種數位貨幣，更是一個能承載各種應用的去中心化平台。從去中心化金融（DeFi）、NFT，到遊戲和元宇宙，很多你聽過的「區塊鏈應用」其實都在以太坊上運行。

什麼是以太坊（Ethereum）

以太坊誕生於 2015 年，主要支援用戶構建包括遊戲、金融產品等在內的多種應用和服務。換句話說，如果說比特幣是「數位黃金」，那麼以太坊就是一個能運行各種區塊鏈應用的「全球計算機」。開發者可以在以太坊上構建智慧合約（Smart Contracts），讓各種去中心化應用（dApps）無需中介即可自動運行。

目前，以太坊已成為 DeFi、NFT、DAO 等領域的核心基礎設施。它的原生代幣 ETH 不僅用於支付網路手續費（Gas），也被廣泛用於投資、質押和生態應用中。

誰創建了以太坊？

以太坊由俄羅斯出生的加拿大程式員 Vitalik Buterin 於 2013 年提出並創建。受比特幣的啟發，Vitalik 設想了一個支援智慧合約和去中心化應用程式的平台，並於 2014 年啟動了眾籌，最終以太坊網路於 2015 年上線。

以太坊是如何運作的

以太坊主要由幾個核心部分組成：區塊鏈、智慧合約、以太坊虛擬機（EVM）、以及手續費。

- 區塊鏈：以太坊的底層是一個分佈式帳本，全球數以千計的節點共同維護，保證數據不可篡改。

- 智慧合約：這是以太坊最革命性的功能，允許開發者寫入條件，當條件滿足時，合約會自動執行，無需人工干預。

- 以太坊虛擬機（EVM）：簡稱 EVM，可以理解為以太坊網路的「大腦」，是一個由網路中的所有節點共同組成的虛擬計算機。當開發者部署智慧合約或 App 時，EVM 會執行這些程式，確保它們按照規則運行。

- 手續費：每次在以太坊上執行操作（例如發送 ETH 時，您都需要支付一筆稱為 Gas 的小額手續費。Gas 以 Gwei（ETH 的極小單位）計價。

比特幣 vs 以太坊：有什麼區別？

比特幣和以太坊的目標和功能完全不同：

- 定位不同：比特幣主要是數位貨幣，強調價值儲存；以太坊則是應用平台，ETH 既是貨幣，也是生態燃料。

- 供應量：比特幣永遠只有 2100 萬枚，而以太坊沒有固定上限，不過自從 2021 年的 EIP-1559 升級後，以太坊有了「銷燬機制」，流通量趨於收縮。

- 功能性：比特幣功能單一，主要用來轉帳和儲值；以太坊功能豐富，支援 DeFi、NFT、GameFi 等各種生態應用。

- 共識機制：比特幣依舊使用工作量證明（PoW），而以太坊在 2022 年完成「合併（The Merge）」後，全面轉向權益證明（PoS），更加節能高效。

如何購買以太坊

在 MEXC 等交易平台購買 ETH 的流程和比特幣差不多：

- 註冊帳戶並完成 KYC 身份認證

- 充值資金（支援銀行卡、信用卡等多種方式）

- 搜索 ETH 並輸入你要購買的金額

- 確認下單，你就擁有了屬於自己的 ETH

以太坊值多少錢

ETH 的價格同樣像過山車一樣波動。它從幾美元一路漲到歷史高點接近 5000 美元，目前市值穩居全球加密貨幣第二位，僅次於比特幣。

驅動 ETH 價格的因素包括：

- DeFi 與 NFT 等生態的繁榮

- 以太坊升級（如 ETH2.0、Layer 2 擴展方案）

- 機構資金和 Ethereum ETF 的引入

- 全球政策與監管動態

你可以在 MEXC 平台實時追蹤 ETH 的價格走勢與交易量。

以太坊是一個好的投資嗎？

許多專家和機構認為以太坊具有長期投資價值：

- 應用場景豐富：ETH 不僅是貨幣，更是整個 Web3 應用的「燃料」。

- 生態繁榮：大多數 DeFi、NFT 項目都依賴以太坊。

- 稀缺性增強：EIP-1559 讓 ETH 有「通縮」屬性，部分手續費會被銷燬。

- 機構認可：隨着 Ethereum ETF 的推出，越來越多機構可以合法投資 ETH。

如何挖礦以太坊

這裏要特別注意：在 2022 年的 合併升級（The Merge） 後，以太坊已經不再支援挖礦，從 PoW 轉向 PoS。

- 2022 年之前 ：用戶需要用顯卡挖礦來獲得 ETH。

- 2022 年之後：ETH 通過“質押（Staking）”獲得獎勵，用戶可以把 ETH 存入網路節點，幫助驗證交易，從而賺取收益。

什麼是 Ethereum ETF

隨着以太坊生態的成熟，Ethereum ETF（交易所交易基金） 已在多個國家推出。Ethereum ETF 是一種追蹤 ETH 價格的 ETF。它讓投資者能夠投資 ETH 的價格波動，免去了管理加密貨幣錢包和交易平台帳戶的麻煩。投資者可以購買以太坊 ETF 份額，通過經紀商帳戶等熟悉的投資環境交易 ETH。

ETF 的優勢在於：

- 投資者可以通過傳統證券帳戶接觸 ETH

- 不需要自己保存錢包或擔心安全問題

- 幫助以太坊進入更多機構的投資組合

Ethereum ETF 的出現意味着 ETH 正逐漸被主流金融市場接受。

什麼是 Etherscan

Etherscan 是一款區塊瀏覽器，可用於查看以太坊區塊鏈中的交易公開數據、智慧合約以及地址等。以太坊中一切交互均公開，使用交易哈希（交易 ID）即可查看一切相關活動，包含代幣、智慧合約以及錢包地址。

為什麼以太坊上漲或下跌

ETH 的價格波動受多種因素影響：

- 利好消息：以太坊升級成功、Ethereum ETF 批准、機構買入

- 利空消息：監管打壓、黑客攻擊、Gas 費過高

- 市場週期：ETH 也遵循類似比特幣的四年週期，但受到 DeFi、NFT、Layer 2 等熱點驅動，波動性更強。

在 MEXC，你可以通過實時圖表和市場分析工具，追蹤 ETH 的短期和長期趨勢。