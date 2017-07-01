波場 今日價格

波場 (TRX) 今日實時價格為 NT$ 0.3328，過去 24 小時內變化了 0.50%。目前 TRX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3328 每 TRX。

波場 目前市值在 NT$ 31.56B 排名第 #8，流通供應量為 94.83B TRX。過去 24 小時內，TRX 的交易價格在 NT$ 0.3323（低點）和 NT$ 0.3349（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 14.0839639010332978668，而歷史最低價為 NT$ 0.0348766695149243976。

短期表現方面，TRX 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +1.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 4.26M。

波場（TRX）市場資訊

排名 No.8 市值 NT$ 31.56BNT$ 31.56B NT$ 31.56B 成交量（24H） NT$ 4.26MNT$ 4.26M NT$ 4.26M 完全稀釋市值 NT$ 31.56BNT$ 31.56B NT$ 31.56B 流通量 94.83B 94.83B 94.83B 最大供應量 ---- -- 總供應量 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 市場佔有率 1.35% 發行日期 2017-07-01 00:00:00 發行價格 NT$ 0.04794NT$ 0.04794 NT$ 0.04794 所屬公鏈 TRX

波場 的目前市值為 NT$ 31.56B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 4.26M。TRX 的流通量為 94.83B，總供應量是 94831167511.389864，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.56B。