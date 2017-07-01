頁面數據最近更新時間：
2026-08-14 22:54:04 (UTC+8) 波場 今日價格
波場 (TRX) 今日實時價格為
NT$ 0.3328，過去 24 小時內變化了 0.50%。目前 TRX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3328 每 TRX。
波場 目前市值在
NT$ 31.56B 排名第 #8，流通供應量為 94.83B TRX。過去 24 小時內，TRX 的交易價格在 NT$ 0.3323（低點）和 NT$ 0.3349（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 14.0839639010332978668，而歷史最低價為 NT$ 0.0348766695149243976。
短期表現方面，TRX 在過去一小時內波動了
+0.03%，過去7 天內波動了 +1.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 4.26M。 波場（TRX）市場資訊 市值 NT$ 31.56B NT$ 31.56B NT$ 31.56B 成交量（24H） NT$ 4.26M NT$ 4.26M NT$ 4.26M 完全稀釋市值 NT$ 31.56B NT$ 31.56B NT$ 31.56B 總供應量 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 發行價格 NT$ 0.04794 NT$ 0.04794 NT$ 0.04794
波場 的目前市值為
NT$ 31.56B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 4.26M。TRX 的流通量為 94.83B，總供應量是 94831167511.389864，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.56B。 購買波場 波場 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.3323 NT$ 0.3323 NT$ 0.3323
24H最低價
NT$ 0.3349 NT$ 0.3349 NT$ 0.3349
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.3323 NT$ 0.3323 NT$ 0.3323 24H最高價 NT$ 0.3349 NT$ 0.3349 NT$ 0.3349 歷史最高 NT$ 14.0839639010332978668 NT$ 14.0839639010332978668 NT$ 14.0839639010332978668 最低價 NT$ 0.0348766695149243976 NT$ 0.0348766695149243976 NT$ 0.0348766695149243976 波場（TRX）價格歷史 TWD
跟蹤 波場 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.053449 -0.50% 30天 NT$ +0.0053 +1.61% 60天 NT$ +0.0132 +4.13% 90天 NT$ -0.02 -5.67% 波場 今日價格變化
今天，TRX 記錄了
NT$ -0.053449 (-0.50%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 波場 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ +0.0053 (+1.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 波場 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，TRX 的變化為
NT$ +0.0132 (+4.13%)，從而更廣泛地了解其表現。 波場 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.02 (-5.67%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 波場（TRX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看
波場 價格歷史頁面
目前 TRX 市場整體情緒偏向：看漲，看漲
55% | 看跌 45%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 中立 K ≈ D（±1%） 短線無明確方向，觀望。 樞紐點 S1 ≤ 現價＜中樞 位於 S1‑中樞間 剛離開中樞，偏中下位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 金叉 DIF > DEA 多頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 中軌 < 價格 ≤ 上軌 中軌與上軌間 偏強，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 1‑2 買 20‑40% 賣出 多數均線向下，順排偏空。 EMA 組 0 買 0‑20% 賣出 均線全面下排，短期顯著低於長期。
TRX_USDT在4小時周期內運行於0.33595中樞軸附近。現價0.3359位於S1與中樞之間極窄區間，價格緊貼樞紐體系核心區域震盪。多空雙方在此位置達成暫時平衡，市場結構呈現典型的收斂形態。指標信號未出現明顯背離現象。
短期均線組呈現買入排列狀態，EMA組維持零軸上方運行態勢。MACD形成金叉結構，動能指標顯示多方力量正在積聚。RSI處於中性區域，波動率維持在低位水平，快慢指標方向基本一致，市場缺乏單邊突破的驅動力，動能分布相對均勻分散。
上方R1價位0.3364距離現價0.15%；R2價位0.33662構成遠端參考。下方S1價位0.33573距離現價0.05%；S2價位0.33528提供近端支撐。關鍵價位密集分布在當前價格周圍，上下空間均較為有限。交易者需密切觀察價格對中樞軸的突破方向。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 波場 的價格？
Tron (TRX) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢 2. Tron 區塊鏈平台的採用情況及去中心化應用程式（dApp）的使用率 3. 與各大企業的合作關係與整合案 4. 監管動態以及政府對加密貨幣的政策走向 5. 技術發展與網路升級進展 6. 交易所上的交易量與流動性狀況 7. 來自以太坊等其他區塊鏈平台的競爭壓力 8. Justin Sun 的公開聲明與行銷活動 9. 代幣銷毀與供應量的變化 10. 機構投資者與巨額持有者的資金動向 為什麼人們想知道 波場 今天的價格？
人們希望了解今日的TRX價格，以便做出交易決策、進行投資組合管理以及把握投資時機。作為一種波動性極高的加密貨幣，TRX價格變化迅速，因此即時數據對於把握買賣機會、獲利了結或止損策略至關重要。
波場 的價格預測 波場（TRX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，TRX 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 波場 (TRX) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，波場 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 波場 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊
波場 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 TRX 2026–2027 年價格的預測。
關於 波場
TRON (TRX) 是一個基於區塊鏈的去中心化平台，旨在利用分佈式存儲技術建立一個免費的全球數位內容娛樂系統，並允許輕鬆且成本效益的分享數位內容。它由新加坡的非營利組織 Tron Foundation 創立。TRON 致力於為去中心化應用程序 (dApps) 提供基礎，通過提供高吞吐量、高可擴展性和高可用性，為 TRON 生態系統中的所有去中心化應用程序 (DApps) 提供支援。TRON 協議使用一種被稱為委託證明權益 (DPoS) 的共識機制，這使得其交易速度和效率更高。TRX，TRON 網絡的原生加密貨幣，用於生態系統內的交易和計算服務。
如何在台灣購買和投資 波場
準備好開始使用 波場 了嗎？在 MEXC 購買 TRX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於
如何購買 波場 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 波場 (TRX) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，波場 將立即存入您的錢包。
波場 能做什麼？
擁有 波場 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
探索 MEXC 現貨市場
用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。
開始現貨交易 合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
開始合約交易 在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 波場 (TRX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是波場 (TRX)
波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力於為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是全球最大的基於區塊鏈的去中心化應用操作系統協 議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的相容性。
白皮書
TRX 是波場（TRON）的原生代幣，支撐著整個網路運作。使用者需要 TRX 來執行核心操作，例如轉帳、部署智能合約，以及與去中心化應用程式（DApps）互動。與以太坊式的 Gas 費用不同，波場採用基於「頻寬（bandwidth）」與「能量（energy）」的資源模型。這些資源可透過「凍結（freeze）」TRX（即暫時鎖定）取得，或支付少量 TRX 手續費獲得。波場支援多種代幣標準，包括用於數位貨幣的 TRC-20，以及用於獨特數位資產（NFTs）的 TRC-721，皆與其他區塊鏈上廣泛採用的格式一致。該鏈尤以 USDT（Tether）使用量聞名——目前流通於波場上的 USDT 數量超過任何其他區塊鏈，這主要歸功於其低廉手續費與高速處理能力。此外，生態系亦涵蓋 DeFi 協議與收益農耕（yield farming）選項，讓 TRX 持有者能透過質押（staking）與提供流動性來追求被動收入。
TRON 由加密貨幣領域知名人物孫宇晨（Justin Sun）創立，他此前曾就職於瑞波（Ripple）。目前該平台由 TRON DAO（去中心化自治組織）治理，讓社群能參與關於 TRON 發展方向的重要決策。開發工作由來自全球的區塊鏈工程師與開發者支援，專注於提升效率與可用性。團隊亦與其他區塊鏈專案協作，致力使 TRON 更加精簡、易用。自早期起，TRON 已與多家大型科技公司及金融機構建立多項戰略合作夥伴關係。在 TRON DAO 架構下，各子組織聚焦於生態系特定領域，包括開發、行銷與社群參與。
專為高吞吐量而設計，TRON 是一個快速的數位網路，可處理的活動量遠超許多較舊的區塊鏈。它採用 DPOS（委任權益證明）作為其共識機制：與依賴數千台機器競相驗證交易不同，用戶選出 27 位「超級代表（Super Representatives）」來執行此任務。TRON 上的活動取決於兩種資源：頻寬（Bandwidth）與能量（Energy）。頻寬與交易大小掛鉤，而能量則用於執行智慧合約。TRON 同時完全相容以太坊的開發者工具及 Solidity 程式語言，有助於專案更順利地遷移過來。自上線以來，該網路已推出多項重大升級，包括強化智慧合約功能，以及升級跨鏈橋接器（cross-chain bridges），以支援資產在不同區塊鏈之間更流暢地轉移。
TRON 是一個使用者友善的區塊鏈平台，旨在簡化去中心化應用程式（DApps）的建立與使用。它自詡為比以太坊更快、更有效率的選擇，讓開發者能以更低的手續費與更短的交易時間部署智慧合約與數位資產。該網路每秒可處理超過 2500 筆交易，並支援加密市場中規模最大的 DeFi 生態系統之一。總體而言，TRON 致力於讓區塊鏈技術對開發者與一般使用者都更易上手，尤其在穩定幣與專注於 DeFi 的應用場景中展現出顯著 momentum。
TRON 持續發展的目標，是讓區塊鏈技術更易於接觸、更貼近日常實用。基礎設施強化工作持續進行，以提升網路處理更高交易量的能力，同時支援更多進階應用程式。關鍵重點包括：擴大 TRON 的去中心化金融（DeFi）生態系、改善跨鏈相容性，以及擴充開發者工具集，協助開發者更輕鬆地在 TRON 上建構應用。該平台亦已擴大涵蓋範圍，納入 Web3 基礎設施開發、元宇宙整合，以及更穩健的穩定幣支援。近期努力包含：於區塊鏈上開發人工智慧（AI）應用，並進一步優化整體網路效能。TRON 持續朝向「去中心化網際網路」的宏觀目標邁進，同時因應不斷演進的加密趨勢，例如機構採用與法規合規要求。
波場資源
要更深入地瞭解 波場，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於波場的其他問題
如果 波場 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 波場 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
波場 今日價格為 NT$ 10.636288。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
波場 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 TRX 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 波場 的交易量為 --。
TRX 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 波場 價格，請造訪 TRX 價格頁面了解更多資訊。
TRX 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,674.84
-1.17%
ETH
1,868.35
-0.63%
GOLD(XAUT)
4,362.51
+0.28%
USDC
1.0008
0.00%
SOL
75.3
-0.46%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 TRX/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 波場 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
波場 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 波場 (TRX) 的價格預測，了解更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：
2026-08-14 22:54:04 (UTC+8) 波場（TRX）重要行業更新
時間 (UTC+8) 類型 資訊 02-11 14:20:00 行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21 鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00 行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00 行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00 行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00 行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
TRXUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 TRX。在 MEXC 上探索 TRXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$10.639484 NT$10.639484 NT$10.639484 -0.44% 12.77M (USDT) NT$10.629896 NT$10.629896 NT$10.629896 -0.41% 82.72K (USDT) NT$0.0001697076 NT$0.0001697076 NT$0.0001697076 +0.75% 23.68K (USDT) NT$9.178912 NT$9.178912 NT$9.178912 -0.79% 176.31K (USDT) NT$10.649072 NT$10.649072 NT$10.649072 -0.29% 921.02K (USDT) 免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。