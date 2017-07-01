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波場 目前實時價格為 0.3328 TWD。TRX 市值為 31,559,798,132.6773563392 TWD。追蹤台灣的 TRX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！波場 目前實時價格為 0.3328 TWD。TRX 市值為 31,559,798,132.6773563392 TWD。追蹤台灣的 TRX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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波場 圖標

波場實時價格 (TRX)

1 TRX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$10.636288
NT$10.636288NT$10.636288
-0.50%1D
TWD
波場 (TRX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:54:04 (UTC+8)

波場 今日價格

波場 (TRX) 今日實時價格為 NT$ 0.3328，過去 24 小時內變化了 0.50%。目前 TRX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3328 每 TRX。

波場 目前市值在 NT$ 31.56B 排名第 #8，流通供應量為 94.83B TRX。過去 24 小時內，TRX 的交易價格在 NT$ 0.3323（低點）和 NT$ 0.3349（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 14.0839639010332978668，而歷史最低價為 NT$ 0.0348766695149243976

短期表現方面，TRX 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +1.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 4.26M

波場（TRX）市場資訊

No.8

NT$ 31.56B
NT$ 31.56BNT$ 31.56B

NT$ 4.26M
NT$ 4.26MNT$ 4.26M

NT$ 31.56B
NT$ 31.56BNT$ 31.56B

94.83B
94.83B 94.83B

--
----

94,831,167,511.389864
94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864

1.35%

2017-07-01 00:00:00

NT$ 0.04794
NT$ 0.04794NT$ 0.04794

TRX

波場 的目前市值為 NT$ 31.56B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 4.26M。TRX 的流通量為 94.83B，總供應量是 94831167511.389864，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.56B

波場 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.3323
NT$ 0.3323NT$ 0.3323
24H最低價
NT$ 0.3349
NT$ 0.3349NT$ 0.3349
24H最高價

NT$ 0.3323
NT$ 0.3323NT$ 0.3323

NT$ 0.3349
NT$ 0.3349NT$ 0.3349

NT$ 14.0839639010332978668
NT$ 14.0839639010332978668NT$ 14.0839639010332978668

NT$ 0.0348766695149243976
NT$ 0.0348766695149243976NT$ 0.0348766695149243976

+0.03%

-0.50%

+1.46%

+1.46%

波場（TRX）價格歷史 TWD

跟蹤 波場 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.053449-0.50%
30天NT$ +0.0053+1.61%
60天NT$ +0.0132+4.13%
90天NT$ -0.02-5.67%
波場 今日價格變化

今天，TRX 記錄了 NT$ -0.053449 (-0.50%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

波場 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0053 (+1.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

波場 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TRX 的變化為 NT$ +0.0132 (+4.13%)，從而更廣泛地了解其表現。

波場 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02 (-5.67%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 波場（TRX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 波場 價格歷史頁面

波場 分析

本分析利用人工智慧模型評估 波場 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

波場 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 TRX 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ中立K ≈ D（±1%）短線無明確方向，觀望。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

TRX_USDT在4小時周期內運行於0.33595中樞軸附近。現價0.3359位於S1與中樞之間極窄區間，價格緊貼樞紐體系核心區域震盪。多空雙方在此位置達成暫時平衡，市場結構呈現典型的收斂形態。指標信號未出現明顯背離現象。 短期均線組呈現買入排列狀態，EMA組維持零軸上方運行態勢。MACD形成金叉結構，動能指標顯示多方力量正在積聚。RSI處於中性區域，波動率維持在低位水平，快慢指標方向基本一致，市場缺乏單邊突破的驅動力，動能分布相對均勻分散。 上方R1價位0.3364距離現價0.15%；R2價位0.33662構成遠端參考。下方S1價位0.33573距離現價0.05%；S2價位0.33528提供近端支撐。關鍵價位密集分布在當前價格周圍，上下空間均較為有限。交易者需密切觀察價格對中樞軸的突破方向。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 波場 的價格？

Tron (TRX) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. Tron 區塊鏈平台的採用情況及去中心化應用程式（dApp）的使用率
3. 與各大企業的合作關係與整合案
4. 監管動態以及政府對加密貨幣的政策走向
5. 技術發展與網路升級進展
6. 交易所上的交易量與流動性狀況
7. 來自以太坊等其他區塊鏈平台的競爭壓力
8. Justin Sun 的公開聲明與行銷活動
9. 代幣銷毀與供應量的變化
10. 機構投資者與巨額持有者的資金動向

為什麼人們想知道 波場 今天的價格？

人們希望了解今日的TRX價格，以便做出交易決策、進行投資組合管理以及把握投資時機。作為一種波動性極高的加密貨幣，TRX價格變化迅速，因此即時數據對於把握買賣機會、獲利了結或止損策略至關重要。

波場 的價格預測

波場（TRX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，TRX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
波場 (TRX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，波場 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 波場 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 波場 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 TRX 2026–2027 年價格的預測。

關於 波場

TRON (TRX) 是一個基於區塊鏈的去中心化平台，旨在利用分佈式存儲技術建立一個免費的全球數位內容娛樂系統，並允許輕鬆且成本效益的分享數位內容。它由新加坡的非營利組織 Tron Foundation 創立。TRON 致力於為去中心化應用程序 (dApps) 提供基礎，通過提供高吞吐量、高可擴展性和高可用性，為 TRON 生態系統中的所有去中心化應用程序 (DApps) 提供支援。TRON 協議使用一種被稱為委託證明權益 (DPoS) 的共識機制，這使得其交易速度和效率更高。TRX，TRON 網絡的原生加密貨幣，用於生態系統內的交易和計算服務。

如何在台灣購買和投資 波場

準備好開始使用 波場 了嗎？在 MEXC 購買 TRX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 波場 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 波場 (TRX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，波場 將立即存入您的錢包。
波場 (TRX) 購買教程

波場 能做什麼？

擁有 波場 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 波場 (TRX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是波場 (TRX)

波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力於為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是全球最大的基於區塊鏈的去中心化應用操作系統協 議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的相容性。

白皮書

波場資源

要更深入地瞭解 波場，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方波場網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

人們還問：關於波場的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:54:04 (UTC+8)

波場（TRX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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TRXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 TRX。在 MEXC 上探索 TRXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 波場 (TRX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 波場 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
TRX/USDT
NT$10.639484
NT$10.639484NT$10.639484
-0.44%
12.77M (USDT)
TRX/USDC
NT$10.629896
NT$10.629896NT$10.629896
-0.41%
82.72K (USDT)
TRX/BTC
NT$0.0001697076
NT$0.0001697076NT$0.0001697076
+0.75%
23.68K (USDT)
TRX/EUR
NT$9.178912
NT$9.178912NT$9.178912
-0.79%
176.31K (USDT)
TRX/USD1
NT$10.649072
NT$10.649072NT$10.649072
-0.29%
921.02K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.3819788
NT$2.3819788NT$2.3819788

+292.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16989936
NT$0.16989936NT$0.16989936

-9.94%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4912252
NT$0.4912252NT$0.4912252

-20.36%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.249224
NT$9.249224NT$9.249224

+24.41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.95679
NT$8.95679NT$8.95679

+0.70%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3819788
NT$2.3819788NT$2.3819788

+292.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.800186
NT$8.800186NT$8.800186

+137.84%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.362822704
NT$0.362822704NT$0.362822704

+73.88%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.0602976
NT$30.0602976NT$30.0602976

+33.06%

Cap

Cap

CAP

NT$2.13333
NT$2.13333NT$2.13333

+23.08%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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