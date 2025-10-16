4 目前實時價格為 0.11972 USD。跟蹤 4 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 4 價格趨勢。4 目前實時價格為 0.11972 USD。跟蹤 4 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 4 價格趨勢。

4 圖標

4實時價格 (4)

1 4 兌換為 USD 的實時價格：

$0.12011
$0.12011
-6.74%1D
USD
4 (4) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:52:17 (UTC+8)

4（4）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.11659
$ 0.11659
24H最低價
$ 0.13283
$ 0.13283
24H最高價

$ 0.11659
$ 0.11659

$ 0.13283
$ 0.13283

$ 0.3006185668115678
$ 0.3006185668115678

$ 0.000099081384903154
$ 0.000099081384903154

-0.28%

-6.74%

-17.41%

-17.41%

4（4）目前實時價格為 $ 0.11972。過去 24 小時內，4 的交易價格在 $ 0.11659$ 0.13283 之間波動，市場活躍度顯著。4 的歷史最高價為 $ 0.3006185668115678，歷史最低價為 $ 0.000099081384903154

從短期表現來看，4 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.28%，過去 24 小時內變動為 -6.74%，過去 7 天內累計變動為 -17.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

4（4）市場資訊

No.280

$ 119.72M
$ 119.72M

$ 6.26M
$ 6.26M

$ 119.72M
$ 119.72M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

BSC

4 的目前市值為 $ 119.72M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.26M。4 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 119.72M

4（4）價格歷史 USD

跟蹤 4 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0086805-6.74%
30天$ +0.10972+1,097.20%
60天$ +0.10972+1,097.20%
90天$ +0.10972+1,097.20%
4 今日價格變化

今天，4 記錄了 $ -0.0086805 (-6.74%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

4 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.10972 (+1,097.20%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

4 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，4 的變化為 $ +0.10972 (+1,097.20%)，從而更廣泛地了解其表現。

4 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.10972 (+1,097.20%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 4（4）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 4 價格歷史頁面

什麼是4 (4)

一個在 four.meme 上發行的 meme 幣

4在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 4 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 4 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 4 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 4 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

4 價格預測 (USD)

4（4）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 4（4）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 4 的長期和短期價格預測。

現在就查看 4 價格預測

4（4）代幣經濟

了解 4（4）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 4 代幣的完整經濟學

如何購買4 (4)

正在尋找如何購買 4？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買4。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

4 兌換為當地貨幣

1 4（4）至 VND
3,150.4318
1 4（4）至 AUD
A$0.1819744
1 4（4）至 GBP
0.0885928
1 4（4）至 EUR
0.101762
1 4（4）至 USD
$0.11972
1 4（4）至 MYR
RM0.502824
1 4（4）至 TRY
5.0174652
1 4（4）至 JPY
¥18.19744
1 4（4）至 ARS
ARS$178.6856916
1 4（4）至 RUB
9.48781
1 4（4）至 INR
10.5628956
1 4（4）至 IDR
Rp1,995.3325352
1 4（4）至 PHP
7.045522
1 4（4）至 EGP
￡E.5.674728
1 4（4）至 BRL
R$0.6428964
1 4（4）至 CAD
C$0.1664108
1 4（4）至 BDT
14.641756
1 4（4）至 NGN
174.773242
1 4（4）至 COP
$462.23892
1 4（4）至 ZAR
R.2.0615784
1 4（4）至 UAH
5.0390148
1 4（4）至 TZS
T.Sh.295.6042436
1 4（4）至 VES
Bs25.38064
1 4（4）至 CLP
$112.5368
1 4（4）至 PKR
Rs33.904704
1 4（4）至 KZT
64.3650636
1 4（4）至 THB
฿3.9100552
1 4（4）至 TWD
NT$3.6718124
1 4（4）至 AED
د.إ0.4393724
1 4（4）至 CHF
Fr0.0945788
1 4（4）至 HKD
HK$0.9290272
1 4（4）至 AMD
֏45.9748744
1 4（4）至 MAD
.د.م1.1038184
1 4（4）至 MXN
$2.2040452
1 4（4）至 SAR
ريال0.44895
1 4（4）至 ETB
Br18.299202
1 4（4）至 KES
KSh15.4690212
1 4（4）至 JOD
د.أ0.08488148
1 4（4）至 PLN
0.4345836
1 4（4）至 RON
лв0.5219792
1 4（4）至 SEK
kr1.1217764
1 4（4）至 BGN
лв0.2011296
1 4（4）至 HUF
Ft40.0391568
1 4（4）至 CZK
2.4997536
1 4（4）至 KWD
د.ك0.03663432
1 4（4）至 ILS
0.38909
1 4（4）至 BOB
Bs0.8284624
1 4（4）至 AZN
0.203524
1 4（4）至 TJS
SM1.10741
1 4（4）至 GEL
0.3244412
1 4（4）至 AOA
Kz109.1331604
1 4（4）至 BHD
.د.ب0.04513444
1 4（4）至 BMD
$0.11972
1 4（4）至 DKK
kr0.7674052
1 4（4）至 HNL
L3.1498332
1 4（4）至 MUR
5.4448656
1 4（4）至 NAD
$2.0603812
1 4（4）至 NOK
kr1.1960028
1 4（4）至 NZD
$0.2071156
1 4（4）至 PAB
B/.0.11972
1 4（4）至 PGK
K0.5040212
1 4（4）至 QAR
ر.ق0.436978
1 4（4）至 RSD
дин.12.0546068
1 4（4）至 UZS
soʻm1,442.4093068
1 4（4）至 ALL
L9.9559152
1 4（4）至 ANG
ƒ0.2142988
1 4（4）至 AWG
ƒ0.2142988
1 4（4）至 BBD
$0.23944
1 4（4）至 BAM
KM0.1999324
1 4（4）至 BIF
Fr352.09652
1 4（4）至 BND
$0.1544388
1 4（4）至 BSD
$0.11972
1 4（4）至 JMD
$19.18513
1 4（4）至 KHR
480.8027032
1 4（4）至 KMF
Fr50.76128
1 4（4）至 LAK
2,602.6086436
1 4（4）至 LKR
රු36.4104436
1 4（4）至 MDL
L2.0400288
1 4（4）至 MGA
Ar539.27874
1 4（4）至 MOP
P0.95776
1 4（4）至 MVR
1.831716
1 4（4）至 MWK
MK207.486732
1 4（4）至 MZN
MT7.650108
1 4（4）至 NPR
रु16.892492
1 4（4）至 PYG
849.05424
1 4（4）至 RWF
Fr173.95316
1 4（4）至 SBD
$0.9864928
1 4（4）至 SCR
1.7850252
1 4（4）至 SRD
$4.7564756
1 4（4）至 SVC
$1.04755
1 4（4）至 SZL
L2.0603812
1 4（4）至 TMT
m0.4202172
1 4（4）至 TND
د.ت0.3519768
1 4（4）至 TTD
$0.8117016
1 4（4）至 UGX
Sh415.66784
1 4（4）至 XAF
Fr67.40236
1 4（4）至 XCD
$0.323244
1 4（4）至 XOF
Fr67.40236
1 4（4）至 XPF
Fr12.21144
1 4（4）至 BWP
P1.5970648
1 4（4）至 BZD
$0.2406372
1 4（4）至 CVE
$11.3350896
1 4（4）至 DJF
Fr21.31016
1 4（4）至 DOP
$7.6644744
1 4（4）至 DZD
د.ج15.5612056
1 4（4）至 FJD
$0.2741588
1 4（4）至 GNF
Fr1,040.9654
1 4（4）至 GTQ
Q0.9170552
1 4（4）至 GYD
$25.045424
1 4（4）至 ISK
kr14.60584

要更深入地瞭解 4，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於4的其他問題

4（4）今日價格是多少？
4 實時價格為 0.11972 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 4 兌 USD 的價格是多少？
目前 4 兌 USD 的價格為 $ 0.11972。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
4 的市值是多少？
4 的市值為 $ 119.72M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
4 的流通供應量是多少？
4 的流通供應量為 1.00B USD
4 的歷史最高價（ATH）是多少？
4 的歷史最高價是 0.3006185668115678 USD
4 的歷史最低價（ATL）是多少？
4 的歷史最低價是 0.000099081384903154 USD
4 的交易量是多少？
4 的 24 小時實時交易量為 $ 6.26M USD
4 今年會漲嗎？
4 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 4 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:52:17 (UTC+8)

4（4）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

4 兌 USD 計算器

數量

4
4
USD
USD

1 4 = 0.11972 USD

交易 4

4/USDT
$0.12011
$0.12011
-6.68%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

$115,096.98
$115,096.98

$4,147.72
$4,147.72

$0.04921
$0.04921

$199.72
$199.72

$5.5911
$5.5911

