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萊特幣 目前實時價格為 43.94 TWD。LTC 市值為 3,395,727,227.153731119 TWD。追蹤台灣的 LTC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！萊特幣 目前實時價格為 43.94 TWD。LTC 市值為 3,395,727,227.153731119 TWD。追蹤台灣的 LTC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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萊特幣實時價格 (LTC)

1 LTC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1,406.08
NT$1,406.08NT$1,406.08
0.00%1D
TWD
萊特幣 (LTC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:40:14 (UTC+8)

萊特幣 今日價格

萊特幣 (LTC) 今日實時價格為 NT$ 43.94，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 43.94 每 LTC。

萊特幣 目前市值在 NT$ 3.40B 排名第 #25，流通供應量為 77.28M LTC。過去 24 小時內，LTC 的交易價格在 NT$ 43.72（低點）和 NT$ 44.94（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 13,214.72451584，而歷史最低價為 NT$ 35.6396789550781248

短期表現方面，LTC 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -3.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.61M

萊特幣（LTC）市場資訊

No.25

NT$ 3.40B
NT$ 3.40BNT$ 3.40B

NT$ 2.61M
NT$ 2.61MNT$ 2.61M

NT$ 3.69B
NT$ 3.69BNT$ 3.69B

77.28M
77.28M 77.28M

84,000,000
84,000,000 84,000,000

84,000,000
84,000,000 84,000,000

92.00%

0.15%

2011-11-09 00:00:00

NT$ 137.6
NT$ 137.6NT$ 137.6

LTC

萊特幣 的目前市值為 NT$ 3.40B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.61M。LTC 的流通量為 77.28M，總供應量是 84000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.69B

萊特幣 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 43.72
NT$ 43.72NT$ 43.72
24H最低價
NT$ 44.94
NT$ 44.94NT$ 44.94
24H最高價

NT$ 43.72
NT$ 43.72NT$ 43.72

NT$ 44.94
NT$ 44.94NT$ 44.94

NT$ 13,214.72451584
NT$ 13,214.72451584NT$ 13,214.72451584

NT$ 35.6396789550781248
NT$ 35.6396789550781248NT$ 35.6396789550781248

+0.04%

0.00%

-3.24%

-3.24%

萊特幣（LTC）價格歷史 TWD

跟蹤 萊特幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ 00.00%
30天NT$ -1.09-2.43%
60天NT$ -1.69-3.71%
90天NT$ -12.2-21.74%
萊特幣 今日價格變化

今天，LTC 記錄了 NT$ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

萊特幣 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -1.09 (-2.43%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

萊特幣 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LTC 的變化為 NT$ -1.69 (-3.71%)，從而更廣泛地了解其表現。

萊特幣 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -12.2 (-21.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 萊特幣（LTC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 萊特幣 價格歷史頁面

萊特幣 分析

本分析利用人工智慧模型評估 萊特幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

萊特幣 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 LTC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

LTC_USDT 4小時周期現價43.83，運行於支撐位44.6666下方。價格位於S1與S2區間之外，遠離主要成交密集區。均線組呈現多頭排列，短期買盤佔優勢。MACD形成死叉，快慢線向下發散。RSI處於中性區域，動能未出現極端超買或超賣情況。KDJ與StochRSI指標呈分層狀態，短線震蕩信號明顯。布林帶開口收窄，波動率維持低位整理態勢。近端阻力位位於44.4266，距離現價0.59點；上方關鍵參考位為44.6666，距離現價0.83點。近端支撐位為44.5233，實際價格已跌破該位置；遠端參考位為44.9066，距離現價1.07點。當前結構顯示價格正在低位支撐區附近尋求平衡，多空雙方在44.40至44.70區間內激烈拉鋸。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 萊特幣 的價格？

萊特幣（LTC）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者信心
2. 比特幣價格走勢（高度相關）
3. 採用率與商家接受度
4. 網路升級與技術發展
5. 監管消息與政府政策
6. 交易量與流動性
7. 挖礦難度與減半事件
8. 其他競爭型加密貨幣的競爭
9. 整體加密貨幣市場趨勢
10. 通膨與利率等宏觀經濟因素

這些要素共同作用，造就了LTC市場的價格波動。

為什麼人們想知道 萊特幣 今天的價格？

人們希望了解萊特幣（LTC）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機把握、市場分析，以及盈虧追蹤。即時價格數據有助於交易者執行買賣訂單，讓投資人評估其持有資產的價值，並協助分析師識別市場趨勢。

萊特幣 的價格預測

萊特幣（LTC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，LTC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
萊特幣 (LTC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，萊特幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 萊特幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 萊特幣 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 LTC 2026–2027 年價格的預測。

關於 萊特幣

萊特幣（LTC）是一種點對點的加密貨幣，由前Google工程師Charlie Lee於2011年創建。它被開發為比特幣的"輕"版本，旨在改進比特幣的一些認知限制。萊特幣提供更快的交易確認時間和不同的哈希算法（scrypt，而不是SHA-256）。由於其更快的區塊生成時間，它經常用於較小的日常交易，並且其最大供應量限制為8400萬枚硬幣，是比特幣的四倍。作為最早的替代幣之一，萊特幣在加密貨幣市場中建立了重要的地位，並常用於交易、匯款和儲值。

如何在台灣購買和投資 萊特幣

準備好開始使用 萊特幣 了嗎？在 MEXC 購買 LTC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 萊特幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 萊特幣 (LTC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，萊特幣 將立即存入您的錢包。
萊特幣 (LTC) 購買教程

萊特幣 能做什麼？

擁有 萊特幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 萊特幣 (LTC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是萊特幣 (LTC)

萊特幣從比特幣衍生出來，最早通過採用佔用記憶體更多的 Scrypt 演算法以及將出塊時間從10分鐘改成了2.5分鐘而大獲成功。李啟威（Charlie Lee）是其創始人。2017年6月22日萊特幣閃電網路上線。

萊特幣資源

要更深入地瞭解 萊特幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方萊特幣網站
區塊查詢

類別 :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於萊特幣的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:40:14 (UTC+8)

萊特幣（LTC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 萊特幣 的更多資訊

LTCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 LTC。在 MEXC 上探索 LTCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 萊特幣 (LTC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 萊特幣 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
LTC/USDT
NT$1,406.72
NT$1,406.72NT$1,406.72
+0.02%
58.84K (USDT)
LTC/USDC
NT$1,405.12
NT$1,405.12NT$1,405.12
+0.11%
1.16K (USDT)
LTC/BTC
NT$0.0223296
NT$0.0223296NT$0.0223296
+0.08%
202.01 (USDT)
LTC/USD1
NT$1,406.4
NT$1,406.4NT$1,406.4
+0.13%
1.19K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.40544
NT$2.40544NT$2.40544

+295.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.149120
NT$0.149120NT$0.149120

-6.27%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.45440
NT$0.45440NT$0.45440

-8.44%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.5056
NT$10.5056NT$10.5056

+7.28%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.68352
NT$8.68352NT$8.68352

-4.88%

漲幅榜

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.40544
NT$2.40544NT$2.40544

+295.63%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.043808
NT$0.043808NT$0.043808

+128.16%

Talus

Talus

US

NT$0.55488
NT$0.55488NT$0.55488

+22.89%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.0018432
NT$0.0018432NT$0.0018432

+15.20%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.73536
NT$9.73536NT$9.73536

+9.73%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

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LTC
TWD
TWD

1 LTC = 1,406.08 TWD