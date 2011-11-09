萊特幣實時價格 (LTC)
萊特幣 (LTC) 今日實時價格為 NT$ 43.94，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 43.94 每 LTC。
萊特幣 目前市值在 NT$ 3.40B 排名第 #25，流通供應量為 77.28M LTC。過去 24 小時內，LTC 的交易價格在 NT$ 43.72（低點）和 NT$ 44.94（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 13,214.72451584，而歷史最低價為 NT$ 35.6396789550781248。
短期表現方面，LTC 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -3.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.61M。
No.25
92.00%
0.15%
2011-11-09 00:00:00
LTC
萊特幣 的目前市值為 NT$ 3.40B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.61M。LTC 的流通量為 77.28M，總供應量是 84000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.69B。
+0.04%
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-3.24%
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跟蹤 萊特幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ 0
|0.00%
|30天
|NT$ -1.09
|-2.43%
|60天
|NT$ -1.69
|-3.71%
|90天
|NT$ -12.2
|-21.74%
今天，LTC 記錄了 NT$ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -1.09 (-2.43%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，LTC 的變化為 NT$ -1.69 (-3.71%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -12.2 (-21.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 LTC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
LTC_USDT 4小時周期現價43.83，運行於支撐位44.6666下方。價格位於S1與S2區間之外，遠離主要成交密集區。均線組呈現多頭排列，短期買盤佔優勢。MACD形成死叉，快慢線向下發散。RSI處於中性區域，動能未出現極端超買或超賣情況。KDJ與StochRSI指標呈分層狀態，短線震蕩信號明顯。布林帶開口收窄，波動率維持低位整理態勢。近端阻力位位於44.4266，距離現價0.59點；上方關鍵參考位為44.6666，距離現價0.83點。近端支撐位為44.5233，實際價格已跌破該位置；遠端參考位為44.9066，距離現價1.07點。當前結構顯示價格正在低位支撐區附近尋求平衡，多空雙方在44.40至44.70區間內激烈拉鋸。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，萊特幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
萊特幣（LTC）是一種點對點的加密貨幣，由前Google工程師Charlie Lee於2011年創建。它被開發為比特幣的"輕"版本，旨在改進比特幣的一些認知限制。萊特幣提供更快的交易確認時間和不同的哈希算法（scrypt，而不是SHA-256）。由於其更快的區塊生成時間，它經常用於較小的日常交易，並且其最大供應量限制為8400萬枚硬幣，是比特幣的四倍。作為最早的替代幣之一，萊特幣在加密貨幣市場中建立了重要的地位，並常用於交易、匯款和儲值。
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萊特幣從比特幣衍生出來，最早通過採用佔用記憶體更多的 Scrypt 演算法以及將出塊時間從10分鐘改成了2.5分鐘而大獲成功。李啟威（Charlie Lee）是其創始人。2017年6月22日萊特幣閃電網路上線。
要更深入地瞭解 萊特幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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