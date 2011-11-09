萊特幣 今日價格

萊特幣 (LTC) 今日實時價格為 NT$ 43.94，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 43.94 每 LTC。

萊特幣 目前市值在 NT$ 3.40B 排名第 #25，流通供應量為 77.28M LTC。過去 24 小時內，LTC 的交易價格在 NT$ 43.72（低點）和 NT$ 44.94（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 13,214.72451584，而歷史最低價為 NT$ 35.6396789550781248。

短期表現方面，LTC 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -3.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.61M。

萊特幣（LTC）市場資訊

排名 No.25 市值 NT$ 3.40BNT$ 3.40B NT$ 3.40B 成交量（24H） NT$ 2.61MNT$ 2.61M NT$ 2.61M 完全稀釋市值 NT$ 3.69BNT$ 3.69B NT$ 3.69B 流通量 77.28M 77.28M 77.28M 最大供應量 84,000,000 84,000,000 84,000,000 總供應量 84,000,000 84,000,000 84,000,000 流通率 92.00% 市場佔有率 0.15% 發行日期 2011-11-09 00:00:00 發行價格 NT$ 137.6NT$ 137.6 NT$ 137.6 所屬公鏈 LTC

萊特幣 的目前市值為 NT$ 3.40B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.61M。LTC 的流通量為 77.28M，總供應量是 84000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.69B。