MultiBank Group 目前實時價格為 0.6258 USD。跟蹤 MBG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MBG 價格趨勢。

MultiBank Group 圖標

MultiBank Group實時價格 (MBG)

1 MBG 兌換為 USD 的實時價格：

$0.6242
$0.6242$0.6242
-20.42%1D
USD
MultiBank Group (MBG) 實時價格圖表
MultiBank Group（MBG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.6021
24H最低價
$ 0.801
24H最高價

$ 0.6021
$ 0.801
$ 1.6915943417368275
$ 0.36701751283509526
+2.42%

-20.41%

-42.70%

-42.70%

MultiBank Group（MBG）目前實時價格為 $ 0.6258。過去 24 小時內，MBG 的交易價格在 $ 0.6021$ 0.801 之間波動，市場活躍度顯著。MBG 的歷史最高價為 $ 1.6915943417368275，歷史最低價為 $ 0.36701751283509526

從短期表現來看，MBG 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.42%，過去 24 小時內變動為 -20.41%，過去 7 天內累計變動為 -42.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MultiBank Group（MBG）市場資訊

No.3253

--
$ 3.35M
$ 625.80M
--
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH

MultiBank Group 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.35M。MBG 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 625.80M

MultiBank Group（MBG）價格歷史 USD

跟蹤 MultiBank Group 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.160168-20.41%
30天$ -0.4858-43.71%
60天$ -1.2956-67.43%
90天$ -0.7426-54.27%
MultiBank Group 今日價格變化

今天，MBG 記錄了 $ -0.160168 (-20.41%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MultiBank Group 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.4858 (-43.71%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MultiBank Group 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MBG 的變化為 $ -1.2956 (-67.43%)，從而更廣泛地了解其表現。

MultiBank Group 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.7426 (-54.27%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MultiBank Group（MBG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MultiBank Group 價格歷史頁面

什麼是MultiBank Group (MBG)

MultiBank 集團成立於 2005 年，總部位於加州，是全球規模最大、監管最嚴格的線上金融衍生性商品機構之一。集團總部位於杜拜，在全球設有 25 多個辦事處，服務 100 多個國家的 200 多萬名客戶。憑藉強大的合規性、先進的技術以及對金融誠信的重視，MultiBank 集團在全球範圍內提供安全、無縫的交易體驗。

如今，集團正引領業界最具雄心壯志的現實世界資產 (RWA) 代幣化項目之一，以其首個實用型代幣 $MBG 為核心，引領金融的未來發展。

MultiBank Group在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 MultiBank Group 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 MBG 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 MultiBank Group 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 MultiBank Group 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

MultiBank Group 價格預測 (USD)

MultiBank Group（MBG）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 MultiBank Group（MBG）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 MultiBank Group 的長期和短期價格預測。

現在就查看 MultiBank Group 價格預測

MultiBank Group（MBG）代幣經濟

了解 MultiBank Group（MBG）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MBG 代幣的完整經濟學

如何購買MultiBank Group (MBG)

正在尋找如何購買 MultiBank Group？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買MultiBank Group。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

MBG 兌換為當地貨幣

1 MultiBank Group（MBG）至 VND
16,467.927
1 MultiBank Group（MBG）至 AUD
A$0.951216
1 MultiBank Group（MBG）至 GBP
0.463092
1 MultiBank Group（MBG）至 EUR
0.53193
1 MultiBank Group（MBG）至 USD
$0.6258
1 MultiBank Group（MBG）至 MYR
RM2.62836
1 MultiBank Group（MBG）至 TRY
26.227278
1 MultiBank Group（MBG）至 JPY
¥95.1216
1 MultiBank Group（MBG）至 ARS
ARS$934.025274
1 MultiBank Group（MBG）至 RUB
49.59465
1 MultiBank Group（MBG）至 INR
55.208076
1 MultiBank Group（MBG）至 IDR
Rp10,429.995828
1 MultiBank Group（MBG）至 PHP
36.815814
1 MultiBank Group（MBG）至 EGP
￡E.29.687952
1 MultiBank Group（MBG）至 BRL
R$3.354288
1 MultiBank Group（MBG）至 CAD
C$0.869862
1 MultiBank Group（MBG）至 BDT
76.56663
1 MultiBank Group（MBG）至 NGN
912.241176
1 MultiBank Group（MBG）至 COP
$2,425.575768
1 MultiBank Group（MBG）至 ZAR
R.10.76376
1 MultiBank Group（MBG）至 UAH
26.277342
1 MultiBank Group（MBG）至 TZS
T.Sh.1,545.181554
1 MultiBank Group（MBG）至 VES
Bs132.6696
1 MultiBank Group（MBG）至 CLP
$587.6262
1 MultiBank Group（MBG）至 PKR
Rs177.026304
1 MultiBank Group（MBG）至 KZT
336.448854
1 MultiBank Group（MBG）至 THB
฿20.444886
1 MultiBank Group（MBG）至 TWD
NT$19.199544
1 MultiBank Group（MBG）至 AED
د.إ2.296686
1 MultiBank Group（MBG）至 CHF
Fr0.494382
1 MultiBank Group（MBG）至 HKD
HK$4.856208
1 MultiBank Group（MBG）至 AMD
֏239.036826
1 MultiBank Group（MBG）至 MAD
.د.م5.763618
1 MultiBank Group（MBG）至 MXN
$11.508462
1 MultiBank Group（MBG）至 SAR
ريال2.34675
1 MultiBank Group（MBG）至 ETB
Br95.65353
1 MultiBank Group（MBG）至 KES
KSh80.847102
1 MultiBank Group（MBG）至 JOD
د.أ0.4436922
1 MultiBank Group（MBG）至 PLN
2.271654
1 MultiBank Group（MBG）至 RON
лв2.728488
1 MultiBank Group（MBG）至 SEK
kr5.857488
1 MultiBank Group（MBG）至 BGN
лв1.051344
1 MultiBank Group（MBG）至 HUF
Ft209.154876
1 MultiBank Group（MBG）至 CZK
13.060446
1 MultiBank Group（MBG）至 KWD
د.ك0.1914948
1 MultiBank Group（MBG）至 ILS
2.040108
1 MultiBank Group（MBG）至 BOB
Bs4.311762
1 MultiBank Group（MBG）至 AZN
1.06386
1 MultiBank Group（MBG）至 TJS
SM5.826198
1 MultiBank Group（MBG）至 GEL
1.695918
1 MultiBank Group（MBG）至 AOA
Kz570.460506
1 MultiBank Group（MBG）至 BHD
.د.ب0.2359266
1 MultiBank Group（MBG）至 BMD
$0.6258
1 MultiBank Group（MBG）至 DKK
kr4.011378
1 MultiBank Group（MBG）至 HNL
L16.414734
1 MultiBank Group（MBG）至 MUR
28.461384
1 MultiBank Group（MBG）至 NAD
$10.838856
1 MultiBank Group（MBG）至 NOK
kr6.251742
1 MultiBank Group（MBG）至 NZD
$1.082634
1 MultiBank Group（MBG）至 PAB
B/.0.6258
1 MultiBank Group（MBG）至 PGK
K2.665908
1 MultiBank Group（MBG）至 QAR
ر.ق2.277912
1 MultiBank Group（MBG）至 RSD
дин.62.974254
1 MultiBank Group（MBG）至 UZS
soʻm7,539.757302
1 MultiBank Group（MBG）至 ALL
L51.997722
1 MultiBank Group（MBG）至 ANG
ƒ1.120182
1 MultiBank Group（MBG）至 AWG
ƒ1.120182
1 MultiBank Group（MBG）至 BBD
$1.2516
1 MultiBank Group（MBG）至 BAM
KM1.051344
1 MultiBank Group（MBG）至 BIF
Fr1,840.4778
1 MultiBank Group（MBG）至 BND
$0.807282
1 MultiBank Group（MBG）至 BSD
$0.6258
1 MultiBank Group（MBG）至 JMD
$100.203096
1 MultiBank Group（MBG）至 KHR
2,513.250348
1 MultiBank Group（MBG）至 KMF
Fr265.3392
1 MultiBank Group（MBG）至 LAK
13,604.347554
1 MultiBank Group（MBG）至 LKR
රු189.748818
1 MultiBank Group（MBG）至 MDL
L10.663632
1 MultiBank Group（MBG）至 MGA
Ar2,818.9161
1 MultiBank Group（MBG）至 MOP
P5.000142
1 MultiBank Group（MBG）至 MVR
9.57474
1 MultiBank Group（MBG）至 MWK
MK1,082.69658
1 MultiBank Group（MBG）至 MZN
MT39.98862
1 MultiBank Group（MBG）至 NPR
रु87.730902
1 MultiBank Group（MBG）至 PYG
4,406.8836
1 MultiBank Group（MBG）至 RWF
Fr906.7842
1 MultiBank Group（MBG）至 SBD
$5.156592
1 MultiBank Group（MBG）至 SCR
8.673588
1 MultiBank Group（MBG）至 SRD
$24.863034
1 MultiBank Group（MBG）至 SVC
$5.463234
1 MultiBank Group（MBG）至 SZL
L10.838856
1 MultiBank Group（MBG）至 TMT
m2.196558
1 MultiBank Group（MBG）至 TND
د.ت1.8360972
1 MultiBank Group（MBG）至 TTD
$4.236666
1 MultiBank Group（MBG）至 UGX
Sh2,172.7776
1 MultiBank Group（MBG）至 XAF
Fr352.3254
1 MultiBank Group（MBG）至 XCD
$1.68966
1 MultiBank Group（MBG）至 XOF
Fr352.3254
1 MultiBank Group（MBG）至 XPF
Fr63.8316
1 MultiBank Group（MBG）至 BWP
P8.91765
1 MultiBank Group（MBG）至 BZD
$1.2516
1 MultiBank Group（MBG）至 CVE
$59.332098
1 MultiBank Group（MBG）至 DJF
Fr110.7666
1 MultiBank Group（MBG）至 DOP
$40.032426
1 MultiBank Group（MBG）至 DZD
د.ج81.341484
1 MultiBank Group（MBG）至 FJD
$1.433082
1 MultiBank Group（MBG）至 GNF
Fr5,441.331
1 MultiBank Group（MBG）至 GTQ
Q4.781112
1 MultiBank Group（MBG）至 GYD
$130.723362
1 MultiBank Group（MBG）至 ISK
kr76.3476

MultiBank Group資源

要更深入地瞭解 MultiBank Group，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方MultiBank Group網站
區塊查詢

人們還問：關於MultiBank Group的其他問題

MultiBank Group（MBG）今日價格是多少？
MBG 實時價格為 0.6258 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MBG 兌 USD 的價格是多少？
目前 MBG 兌 USD 的價格為 $ 0.6258。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
MultiBank Group 的市值是多少？
MBG 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MBG 的流通供應量是多少？
MBG 的流通供應量為 -- USD
MBG 的歷史最高價（ATH）是多少？
MBG 的歷史最高價是 1.6915943417368275 USD
MBG 的歷史最低價（ATL）是多少？
MBG 的歷史最低價是 0.36701751283509526 USD
MBG 的交易量是多少？
MBG 的 24 小時實時交易量為 $ 3.35M USD
MBG 今年會漲嗎？
MBG 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MBG 價格預測 獲取更深入的分析。
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

