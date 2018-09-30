買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
USDCoin 目前實時價格為 1.00066 TWD。USDC 市值為 74,846,416,750.9224148893406 TWD。追蹤台灣的 USDC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！USDCoin 目前實時價格為 1.00066 TWD。USDC 市值為 74,846,416,750.9224148893406 TWD。追蹤台灣的 USDC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 USDC

USDC 價格資訊

USDC 介紹

USDC 白皮書

USDC 幣種官網

USDC 代幣經濟

USDC 價格預測

USDC 價格歷史

USDC 購買指南

USDC 兌換法幣計算

USDC 現貨

USDC U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

USDCoin 圖標

USDCoin實時價格 (USDC)

1 USDC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$31.9810936
NT$31.9810936NT$31.9810936
-0.01%1D
TWD
USDCoin (USDC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:57:46 (UTC+8)

USDCoin 今日價格

USDCoin (USDC) 今日實時價格為 NT$ 1.00066，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 USDC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.00066 每 USDC。

USDCoin 目前市值在 NT$ 74.85B 排名第 #5，流通供應量為 74.80B USDC。過去 24 小時內，USDC 的交易價格在 NT$ 1.00015（低點）和 NT$ 1.00106（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 75.0918218515061943928，而歷史最低價為 NT$ 28.041704

短期表現方面，USDC 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.29M

USDCoin（USDC）市場資訊

No.5

NT$ 74.85B
NT$ 74.85BNT$ 74.85B

NT$ 62.29M
NT$ 62.29MNT$ 62.29M

NT$ 74.85B
NT$ 74.85BNT$ 74.85B

74.80B
74.80B 74.80B

74,797,050,697.46208991
74,797,050,697.46208991 74,797,050,697.46208991

3.34%

2018-09-30 00:00:00

NT$ 31.96
NT$ 31.96NT$ 31.96

ETH

USDCoin 的目前市值為 NT$ 74.85B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.29M。USDC 的流通量為 74.80B，總供應量是 74797050697.46208991，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 74.85B

USDCoin 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.00015
NT$ 1.00015NT$ 1.00015
24H最低價
NT$ 1.00106
NT$ 1.00106NT$ 1.00106
24H最高價

NT$ 1.00015
NT$ 1.00015NT$ 1.00015

NT$ 1.00106
NT$ 1.00106NT$ 1.00106

NT$ 75.0918218515061943928
NT$ 75.0918218515061943928NT$ 75.0918218515061943928

NT$ 28.041704
NT$ 28.041704NT$ 28.041704

-0.04%

-0.01%

0.00%

0.00%

USDCoin（USDC）價格歷史 TWD

跟蹤 USDCoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0031984-0.01%
30天NT$ -0.00006-0.01%
60天NT$ +0.00029+0.02%
90天NT$ +0.00036+0.03%
USDCoin 今日價格變化

今天，USDC 記錄了 NT$ -0.0031984 (-0.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

USDCoin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00006 (-0.01%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

USDCoin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，USDC 的變化為 NT$ +0.00029 (+0.02%)，從而更廣泛地了解其表現。

USDCoin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00036 (+0.03%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 USDCoin（USDC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 USDCoin 價格歷史頁面

USDCoin 分析

本分析利用人工智慧模型評估 USDCoin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

USDCoin 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 USDC 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 50% | 看跌 50%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

USDC_USDT在4小時周期運行於1.00093，價格位於中枢1.00034上方。枢纽体系S2至R2区间集中在1.00033-1.00035，現價顯著偏離該密集區。指標一致性顯示多空平衡，價格處於獨立高位層級。 MACD錄得金叉，短期動能向上發散。RSI處於中性區域，未呈現超買或超賣狀態。MA組與EMA組買賣信號為零，趨勢跟隨指標靜止。波動率維持低位，快慢指標分層，動能未形成集中突破態勢。 近端參考價位為R2 1.00035，距離現價約0.00058。下方支撐位於S1 1.00033，距離現價約0.00060。遠端結構參考中枢1.00034。當前價差極小，關鍵價位密集分布於現價下方0.06%範圍內。上下方空間對稱，無明顯單邊傾斜特徵。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 USDCoin 的價格？

USDC 是一種與美元掛鉤的穩定幣，因此其價格應維持在接近 1 美元的水準。影響 USDC 價格的主要因素包括：監管政策的變動、Circle 的準備金透明度、市場信心、流動性狀況、贖回機制、競爭穩定幣，以及整體加密貨幣市場的情緒。

為什麼人們想知道 USDCoin 今天的價格？

人們想要知道今日的 USDC 價格，因為：1）交易決策——把握買入/賣出時機以獲取利潤；2）投資組合追蹤——監控投資價值；3）交易所間的套利機會；4）風險管理與止損規劃；5）市場情緒分析；6）DeFi 收益農場計算。

USDCoin 的價格預測

USDCoin（USDC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，USDC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
USDCoin (USDC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，USDCoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 USDCoin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 USDCoin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 USDC 2026–2027 年價格的預測。

關於 USDCoin

美元幣 (USDC) 是一種被稱為穩定幣的加密貨幣，其價值與美元掛鉤。它的設計目的是為了提供數位貨幣的好處，如速度和安全性，同時保持傳統法定貨幣的穩定性。USDC 通常用於加密貨幣市場的交易和交易，提供一種穩定的價值儲存方式，以抵禦其他加密貨幣的波動性。它運行在以太坊區塊鏈上，使用 ERC-20 代幣標準，其供應由 Centre Consortium 控制，根據需求鑄造和銷毀幣種。

如何在台灣購買和投資 USDCoin

準備好開始使用 USDCoin 了嗎？在 MEXC 購買 USDC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 USDCoin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 USDCoin (USDC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，USDCoin 將立即存入您的錢包。
USDCoin (USDC) 購買教程

USDCoin 能做什麼？

擁有 USDCoin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 USDCoin (USDC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是USDCoin (USDC)

在加密貨幣世界裡，穩定幣扮演橋樑的角色。與價格波動較大的比特幣或以太坊不同，穩定幣透過錨定美元等法幣來保持價格穩定。其中，USD Coin（簡稱 USDC）是最受歡迎的美元穩定幣之一，廣泛應用於交易、支付、跨境轉帳以及去中心化金融（DeFi）生態。

什麼是 USDC

USDC（USD Coin）是一種錨定美元的穩定幣，由 Circle 與 Coinbase 共同發起，並在 2018 年推出。 USDC 的設計目標是 1:1 與美元掛鉤，這意味著 1 枚 USDC 永遠等於 1 美元，並由受監管的金融機構託管的真實美元或等價資產支持。

與普通加密貨幣不同，USDC 強調合規、安全與透明。每個月都會由獨立的會計事務所出具儲備證明，確保每一枚 USDC 都有足夠的美元支持。

USDC 如何運作

USDC 的運作邏輯非常簡單：

- 用戶透過受監管的發行機構存入美元。

- 發行方鑄造等額的 USDC 並發送到用戶的錢包。

- 用戶也可以隨時將 USDC 贖回為美元，系統會銷毀等額的 USDC。

這種「存入美元 → 鑄造 USDC」 與「贖回美元 → 銷毀 USDC」的機制，保證了 USDC 與美元 1:1 的兌換關係，用戶也能隨時進行 USDC 兌 USD 轉換。

如何購買 USDC

購買 USDC 十分便捷，幾乎所有主流交易所都支援，如 MEXC。常見流程如下：

- 註冊交易所帳戶：開設帳戶並完成身分認證。

- 充值資金：透過銀行轉帳、信用卡或其他付款方式存入資金。

- 購買 USDC：選擇 USDC 交易對（如 USDC/USDT、USDC/USD），輸入金額並確認購買。

您也可以直接透過 USDC 官方合作機構（如 Circle、Coinbase） 進行法幣充值和提取，實現 USDC 到 USD 的兌換。

USDC vs USDT：兩者區別

在穩定幣市場上，USDC 與 USDT（Tether）是最主要的競爭對手。兩者的主要差異如下：

- 透明度：USDC 由受監管金融機構託管，並且每月公佈審計報告，透明度更高；USDT 曾因儲備不透明備受質疑。

- 應用場景：USDC 更廣泛應用於合規的支付、DeFi 和機構投資領域；USDT 在交易量上佔優勢，流動性極高。

- 監理屬性：USDC 強調合規，受美國監管機構嚴格管控；USDT 則相對靈活，但也因此常面臨監管挑戰。

對於更注重安全與透明度的用戶，USDC 通常是首選；而需要高流動性與全球交易便利性的用戶，USDT 仍然是重要選擇。

USDC 的投資價值

作為穩定幣，USDC 本身並不是一個增值型投資工具，它的價值始終接近 1 美元。但這並不代表 USDC 沒有投資價值：

- 資金避險：在加密貨幣市場劇烈波動時，投資者會將資產轉換為 USDC 來對沖風險。

- DeFi 收益：透過質押（Staking）、借貸、流動性挖礦等方式，用戶可以利用 USDC 在去中心化金融平台賺取利息。

- 跨境支付：USDC 能夠實現幾乎即時、低成本的全球轉賬，取代傳統銀行轉帳。

因此，USDC 更適合作為資金管理與穩定工具，而非投機性投資。

USDC 質押

雖然 USDC 自身價格不會上漲，但透過 USDC 質押或借貸平台，投資者可以獲得額外收益：

- 交易所理財：在 MEXC 等交易所質押 USDC，最高可獲得年化 9.50% 的利息。

- DeFi 平台：在 Aave 等 DeFi 協議中存入 USDC，賺取借貸利率或流動性獎勵。

- 機構理財產品：一些金融科技公司提供基於 USDC 的理財工具，收益穩定且風險較低。

這使 USDC 不僅僅是一個支付工具，還能作為低風險理財資產。

USDC 的未來

隨著 Web3、去中心化金融（DeFi）、以及跨境支付的興起，USDC 的應用場景將越來越廣。作為一個合規、透明、受監管支持的穩定幣，USDC 在全球金融數位化進程中扮演著重要角色。雖然 USDT 依舊在市場佔據更大的份額，但 USDC 的合規性和機構支持，使其在未來有望成為穩定幣領域的主導力量。

白皮書

USDCoin資源

要更深入地瞭解 USDCoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方USDCoin網站
區塊查詢

類別 :

Algorand EcosystemAnubis EcosystemAptos Ecosystem

人們還問：關於USDCoin的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:57:46 (UTC+8)

USDCoin（USDC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 USDCoin 的更多資訊

USDCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 USDC。在 MEXC 上探索 USDCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 USDCoin (USDC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 USDCoin 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
USDC/USDT
NT$31.987166
NT$31.987166NT$31.987166
0.00%
62.79M (USDT)
USDC/USDF
NT$32.091036
NT$32.091036NT$32.091036
-0.11%
54.83K (USDT)
USDC/EUR
NT$27.600656
NT$27.600656NT$27.600656
-0.38%
104.94K (USDT)
USDC/BRL
NT$167.4704
NT$167.4704NT$167.4704
+0.57%
56.10K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.433754
NT$2.433754NT$2.433754

+300.78%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1721046
NT$0.1721046NT$0.1721046

-8.77%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4915448
NT$0.4915448NT$0.4915448

-20.31%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.20448
NT$9.20448NT$9.20448

+23.81%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9078912
NT$8.9078912NT$8.9078912

+0.15%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.433754
NT$2.433754NT$2.433754

+300.78%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8283108
NT$8.8283108NT$8.8283108

+138.60%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.365641576
NT$0.365641576NT$0.365641576

+75.23%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.7272744
NT$29.7272744NT$29.7272744

+31.59%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9039424
NT$4.9039424NT$4.9039424

+25.43%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

USDC 兌 TWD 計算器

數量

USDC
USDC
TWD
TWD

1 USDC = 31.9810936 TWD