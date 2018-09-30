USDCoin實時價格 (USDC)
USDCoin (USDC) 今日實時價格為 NT$ 1.00066，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 USDC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.00066 每 USDC。
USDCoin 目前市值在 NT$ 74.85B 排名第 #5，流通供應量為 74.80B USDC。過去 24 小時內，USDC 的交易價格在 NT$ 1.00015（低點）和 NT$ 1.00106（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 75.0918218515061943928，而歷史最低價為 NT$ 28.041704。
短期表現方面，USDC 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.29M。
No.5
3.34%
2018-09-30 00:00:00
ETH
USDCoin 的目前市值為 NT$ 74.85B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.29M。USDC 的流通量為 74.80B，總供應量是 74797050697.46208991，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 74.85B。
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跟蹤 USDCoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0031984
|-0.01%
|30天
|NT$ -0.00006
|-0.01%
|60天
|NT$ +0.00029
|+0.02%
|90天
|NT$ +0.00036
|+0.03%
今天，USDC 記錄了 NT$ -0.0031984 (-0.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00006 (-0.01%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，USDC 的變化為 NT$ +0.00029 (+0.02%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00036 (+0.03%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 USDCoin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 USDC 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 50% | 看跌 50%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 > 上軌
|觸及或突破上軌
|進入「貴」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
USDC_USDT在4小時周期運行於1.00093，價格位於中枢1.00034上方。枢纽体系S2至R2区间集中在1.00033-1.00035，現價顯著偏離該密集區。指標一致性顯示多空平衡，價格處於獨立高位層級。 MACD錄得金叉，短期動能向上發散。RSI處於中性區域，未呈現超買或超賣狀態。MA組與EMA組買賣信號為零，趨勢跟隨指標靜止。波動率維持低位，快慢指標分層，動能未形成集中突破態勢。 近端參考價位為R2 1.00035，距離現價約0.00058。下方支撐位於S1 1.00033，距離現價約0.00060。遠端結構參考中枢1.00034。當前價差極小，關鍵價位密集分布於現價下方0.06%範圍內。上下方空間對稱，無明顯單邊傾斜特徵。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，USDCoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
美元幣 (USDC) 是一種被稱為穩定幣的加密貨幣，其價值與美元掛鉤。它的設計目的是為了提供數位貨幣的好處，如速度和安全性，同時保持傳統法定貨幣的穩定性。USDC 通常用於加密貨幣市場的交易和交易，提供一種穩定的價值儲存方式，以抵禦其他加密貨幣的波動性。它運行在以太坊區塊鏈上，使用 ERC-20 代幣標準，其供應由 Centre Consortium 控制，根據需求鑄造和銷毀幣種。
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在加密貨幣世界裡，穩定幣扮演橋樑的角色。與價格波動較大的比特幣或以太坊不同，穩定幣透過錨定美元等法幣來保持價格穩定。其中，USD Coin（簡稱 USDC）是最受歡迎的美元穩定幣之一，廣泛應用於交易、支付、跨境轉帳以及去中心化金融（DeFi）生態。
USDC（USD Coin）是一種錨定美元的穩定幣，由 Circle 與 Coinbase 共同發起，並在 2018 年推出。 USDC 的設計目標是 1:1 與美元掛鉤，這意味著 1 枚 USDC 永遠等於 1 美元，並由受監管的金融機構託管的真實美元或等價資產支持。
與普通加密貨幣不同，USDC 強調合規、安全與透明。每個月都會由獨立的會計事務所出具儲備證明，確保每一枚 USDC 都有足夠的美元支持。
USDC 的運作邏輯非常簡單：
- 用戶透過受監管的發行機構存入美元。
- 發行方鑄造等額的 USDC 並發送到用戶的錢包。
- 用戶也可以隨時將 USDC 贖回為美元，系統會銷毀等額的 USDC。
這種「存入美元 → 鑄造 USDC」 與「贖回美元 → 銷毀 USDC」的機制，保證了 USDC 與美元 1:1 的兌換關係，用戶也能隨時進行 USDC 兌 USD 轉換。
購買 USDC 十分便捷，幾乎所有主流交易所都支援，如 MEXC。常見流程如下：
- 註冊交易所帳戶：開設帳戶並完成身分認證。
- 充值資金：透過銀行轉帳、信用卡或其他付款方式存入資金。
- 購買 USDC：選擇 USDC 交易對（如 USDC/USDT、USDC/USD），輸入金額並確認購買。
您也可以直接透過 USDC 官方合作機構（如 Circle、Coinbase） 進行法幣充值和提取，實現 USDC 到 USD 的兌換。
在穩定幣市場上，USDC 與 USDT（Tether）是最主要的競爭對手。兩者的主要差異如下：
- 透明度：USDC 由受監管金融機構託管，並且每月公佈審計報告，透明度更高；USDT 曾因儲備不透明備受質疑。
- 應用場景：USDC 更廣泛應用於合規的支付、DeFi 和機構投資領域；USDT 在交易量上佔優勢，流動性極高。
- 監理屬性：USDC 強調合規，受美國監管機構嚴格管控；USDT 則相對靈活，但也因此常面臨監管挑戰。
對於更注重安全與透明度的用戶，USDC 通常是首選；而需要高流動性與全球交易便利性的用戶，USDT 仍然是重要選擇。
作為穩定幣，USDC 本身並不是一個增值型投資工具，它的價值始終接近 1 美元。但這並不代表 USDC 沒有投資價值：
- 資金避險：在加密貨幣市場劇烈波動時，投資者會將資產轉換為 USDC 來對沖風險。
- DeFi 收益：透過質押（Staking）、借貸、流動性挖礦等方式，用戶可以利用 USDC 在去中心化金融平台賺取利息。
- 跨境支付：USDC 能夠實現幾乎即時、低成本的全球轉賬，取代傳統銀行轉帳。
因此，USDC 更適合作為資金管理與穩定工具，而非投機性投資。
雖然 USDC 自身價格不會上漲，但透過 USDC 質押或借貸平台，投資者可以獲得額外收益：
- 交易所理財：在 MEXC 等交易所質押 USDC，最高可獲得年化 9.50% 的利息。
- DeFi 平台：在 Aave 等 DeFi 協議中存入 USDC，賺取借貸利率或流動性獎勵。
- 機構理財產品：一些金融科技公司提供基於 USDC 的理財工具，收益穩定且風險較低。
這使 USDC 不僅僅是一個支付工具，還能作為低風險理財資產。
隨著 Web3、去中心化金融（DeFi）、以及跨境支付的興起，USDC 的應用場景將越來越廣。作為一個合規、透明、受監管支持的穩定幣，USDC 在全球金融數位化進程中扮演著重要角色。雖然 USDT 依舊在市場佔據更大的份額，但 USDC 的合規性和機構支持，使其在未來有望成為穩定幣領域的主導力量。
要更深入地瞭解 USDCoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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