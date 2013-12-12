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狗狗幣 目前實時價格為 0.06945 TWD。DOGE 市值為 11,832,621,751.140917106 TWD。追蹤台灣的 DOGE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！狗狗幣 目前實時價格為 0.06945 TWD。DOGE 市值為 11,832,621,751.140917106 TWD。追蹤台灣的 DOGE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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狗狗幣 圖標

狗狗幣實時價格 (DOGE)

1 DOGE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.2189275
NT$2.2189275NT$2.2189275
-0.38%1D
TWD
狗狗幣 (DOGE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:44:56 (UTC+8)

狗狗幣 今日價格

狗狗幣 (DOGE) 今日實時價格為 NT$ 0.06945，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 DOGE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06945 每 DOGE。

狗狗幣 目前市值在 NT$ 11.83B 排名第 #10，流通供應量為 170.38B DOGE。過去 24 小時內，DOGE 的交易價格在 NT$ 0.06924（低點）和 NT$ 0.07038（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 23.56525287，而歷史最低價為 NT$ 0.0027309070603223145

短期表現方面，DOGE 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -1.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.94M

狗狗幣（DOGE）市場資訊

No.10

NT$ 11.83B
NT$ 11.83BNT$ 11.83B

NT$ 3.94M
NT$ 3.94MNT$ 3.94M

NT$ 11.83B
NT$ 11.83BNT$ 11.83B

170.38B
170.38B 170.38B

--
----

170,376,123,126.57908
170,376,123,126.57908 170,376,123,126.57908

0.67%

2013-12-12 00:00:00

NT$ 0.01786005
NT$ 0.01786005NT$ 0.01786005

DOGE

狗狗幣 的目前市值為 NT$ 11.83B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.94M。DOGE 的流通量為 170.38B，總供應量是 170376123126.57908，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.83B

狗狗幣 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.06924
NT$ 0.06924NT$ 0.06924
24H最低價
NT$ 0.07038
NT$ 0.07038NT$ 0.07038
24H最高價

NT$ 0.06924
NT$ 0.06924NT$ 0.06924

NT$ 0.07038
NT$ 0.07038NT$ 0.07038

NT$ 23.56525287
NT$ 23.56525287NT$ 23.56525287

NT$ 0.0027309070603223145
NT$ 0.0027309070603223145NT$ 0.0027309070603223145

+0.11%

-0.38%

-1.03%

-1.03%

狗狗幣（DOGE）價格歷史 TWD

跟蹤 狗狗幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0084641-0.38%
30天NT$ -0.00511-6.86%
60天NT$ -0.02124-23.43%
90天NT$ -0.04025-36.70%
狗狗幣 今日價格變化

今天，DOGE 記錄了 NT$ -0.0084641 (-0.38%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

狗狗幣 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00511 (-6.86%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

狗狗幣 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DOGE 的變化為 NT$ -0.02124 (-23.43%)，從而更廣泛地了解其表現。

狗狗幣 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.04025 (-36.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 狗狗幣（DOGE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 狗狗幣 價格歷史頁面

狗狗幣 分析

本分析利用人工智慧模型評估 狗狗幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

狗狗幣 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 DOGE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

DOGE_USDT在4小時周期內運行於0.07021價格位。價格處於S1支撐位0.07013與中樞位0.07046之間。短期均線組呈現買入信號排列，長期EMA則維持中立狀態，未發生偏移。MACD指標形成死叉形態，顯示動能轉換。RSI讀數位於中性區域，無極端偏離。KDJ與StochRSI數值反映震盪整理的特徵。布林帶收口預示波動率暫時壓縮。多空力量在當前區間內達到暫時平衡。上方R1阻力位0.07088距離現價0.00067；下方S2支撐位0.06971距離現價0.00050。中樞位0.07046構成近端直接參考，遠端R2價位0.07121則提供上行空間邊界。市場結構在窄幅區間內等待方向選擇。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 狗狗幣 的價格？

DOGE價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 社交媒體情緒與名人背書，尤其是來自伊隆·馬斯克的贊助。
2. 市場投機行為與零售投資者的交易動向。
3. 整體加密貨幣市場趨勢及與比特幣的相關性。
4. 主要交易所的交易量與流動性。
5. 企業將其作為支付方式的採用情況。
6. 網路迷因文化的流行程度與病毒式傳播的熱潮。
7. 機構投資者與大型持有者的動向。
8. 影響加密貨幣市場的監管消息。
9. 技術發展與網路升級。
10. 金融市場整體風險情緒。

為什麼人們想知道 狗狗幣 今天的價格？

人們想要了解今日的DOGE價格，原因如下：1）其波動性極高——價格變化迅速，對投資價值產生影響；2）交易機會——日內交易者需要即時數據來做出買賣決策；3）投資組合追蹤——投資人會持續監控自己的持倉；4）FOMO／炒作週期——社群媒體上的熱議會驅動更多人的興趣。

狗狗幣 的價格預測

狗狗幣（DOGE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DOGE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
狗狗幣 (DOGE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，狗狗幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 狗狗幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 狗狗幣 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DOGE 2026–2027 年價格的預測。

關於 狗狗幣

Dogecoin (DOGE) 是一種去中心化的點對點數字貨幣，使用者可以在線上傳送金錢。DOGE於2013年創立，作為一種有趣且友好的網路貨幣，其靈感來自於網路上流行的 "Doge" 迷因，並在其標誌上呈現一隻柴犬。它運作在一種工作證明模型上，與比特幣相似，但具有更快的區塊時間和無限的供應量。該幣的主要用途是用於線上打賞和微交易，雖然它也被用於慈善事業和其他顯著的目的。儘管其起源輕鬆愉快，Dogecoin已成為加密貨幣領域的重要參與者。

如何在台灣購買和投資 狗狗幣

準備好開始使用 狗狗幣 了嗎？在 MEXC 購買 DOGE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 狗狗幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 狗狗幣 (DOGE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，狗狗幣 將立即存入您的錢包。
狗狗幣 (DOGE) 購買教程

狗狗幣 能做什麼？

擁有 狗狗幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 狗狗幣 (DOGE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
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合約交易手續費：
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什麼是狗狗幣 (DOGE)

Dogecoin（DOGE）是一種開源的點對點加密貨幣，於 2013 年 12 月由軟體工程師 Billy Markus 和 Jackson Palmer 創建。靈感來自當時流行的網路梗圖「Doge」，柴犬形象成為標誌。


Dogecoin（DOGE）設計得比比特幣更為輕鬆友好，初衷是成為一種更容易獲取、更富有趣味的數位貨幣。它是基於萊特幣（Litecoin）的程式碼庫，使用工作量證明機制（Proof-of-Work，PoW），區塊產生時間大約每分鐘一個區塊，交易確認較快，手續費通常也很低。


狗狗幣與許多其他幣不同的一點是：總供應量無限，即沒有硬性上限。每年約有 50 億枚新 DOGE 加入流通。因此，與比特幣這種有固定總量（2,100 萬枚）不同，DOGE 的通膨性比較強。


Dogecoin（DOGE）的技術特點

  • 區塊時間快：比起比特幣的 10 分鐘，Doge 的出塊時間僅需 1 分鐘。
  • 供應量無限：Doge 不設固定上限，總供應量無限，設計初衷是維持價格穩定。
  • 基於 Scrypt 演算法：與 LTC 相似，使其更容易透過普通硬體進行挖礦。



Dogecoin（DOGE）的用途

  • 支付：憑藉低手續費與快速確認，DOGE 常被用於小額支付和跨國轉帳。
  • 打賞與捐贈：在 Reddit、Twitter 等社群媒體上，DOGE 被廣泛用於打賞創作者。
  • 生態發展：隨著越來越多平台支援 DOGE 支付，其應用場景持續擴大。



DOGE 的市場影響力


狗狗幣在加密貨幣市場的影響力多年來穩步擴大。最初被認為是一種消遣，但其價值迅速攀升，在 2013 年 12 月推出後的兩週內從最初的 0.00026 美元飆升至 0.00098 美元。 然而，這個美好的開始很快就被 Doge 區塊鏈上的大規模駭客攻擊所掩蓋——數千萬狗狗幣被盜。


令人意外的是，這場危機非但沒有引發崩潰，反而進一步吸引了大眾關注，使狗狗幣在 Twitter 上迅速走紅，並吸引了大量新用戶進入該生態系統。 為了應對挑戰，Doge 社群發起了「拯救狗狗幣」活動，旨在補償受害者損失，展現了強大的社區凝聚力。 該計劃最終獲得成功，也鞏固了 Doge 的社區文化。


2014 年 1 月，DOGE 價格幾乎再次翻倍，達到 0.0018 美元。同時，狗狗幣官方也發布了線上預告片，進一步凸顯了其獨特的幽默和包容性。從此，DOGE 不僅僅是一個「網路玩笑」，而是逐步成為一個真正的數位資產。


DOGE 值得投資嗎？


DOGE 是否值得投資 一直是投資人關注的焦點。作為「迷因幣」的代表，DOGE 的價值高度依賴社區熱度與市場情緒，同時也受到名人效應（如 Elon Musk）影響。雖然它的技術優勢不如一些新興區塊鏈，但強大的社群、廣泛的認知度以及不斷擴展的支付場景，使 DOGE 仍然具有獨特的投資吸引力。不過，投資者應注意其價格波動較大，風險也相對較高。


DOGE 的價格走勢與市場影響因素


DOGE 的價格通常會受到以下因素影響：

  • 社群媒體與公眾人物言論，例如 Elon Musk 推文等。
  • 整體加密貨幣市場走勢（多頭/熊市）。
  • 挖礦難度、礦工成本與供應成長速度。
  • 社區活動，例如哪些商家/平台接受 DOGE 支付、打賞、線上活動等。

狗狗幣資源

要更深入地瞭解 狗狗幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方狗狗幣網站
區塊查詢

類別 :

4chan-ThemedAvalanche EcosystemBase Ecosystem

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DOGE/USDT
NT$2.2189275
NT$2.2189275NT$2.2189275
-0.43%
56.35M (USDT)
DOGE/USDC
NT$2.2182885
NT$2.2182885NT$2.2182885
-0.38%
377.86K (USDT)
DOGE/USD1
NT$2.219886
NT$2.219886NT$2.219886
-0.30%
4.53M (USDT)

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NT$2.878056
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+374.10%

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Thinking Cat

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NT$0.462636
NT$0.462636NT$0.462636

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up

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NT$9.019485
NT$9.019485NT$9.019485

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DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.23994
NT$9.23994NT$9.23994

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KiiChain

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NT$2.878056
NT$2.878056NT$2.878056

+374.10%

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Fusionist

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NT$8.6632425
NT$8.6632425NT$8.6632425

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AKEDO

AKEDO

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NT$0.37561059
NT$0.37561059NT$0.37561059

+80.06%

Heima

Heima

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NT$5.354181
NT$5.354181NT$5.354181

+36.99%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.517292
NT$28.517292NT$28.517292

+26.27%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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