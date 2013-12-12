Dogecoin（DOGE）是一種開源的點對點加密貨幣，於 2013 年 12 月由軟體工程師 Billy Markus 和 Jackson Palmer 創建。靈感來自當時流行的網路梗圖「Doge」，柴犬形象成為標誌。





Dogecoin（DOGE）設計得比比特幣更為輕鬆友好，初衷是成為一種更容易獲取、更富有趣味的數位貨幣。它是基於 萊特幣（Litecoin） 的程式碼庫，使用工作量證明機制（Proof-of-Work，PoW），區塊產生時間大約每分鐘一個區塊，交易確認較快，手續費通常也很低。





狗狗幣與許多其他幣不同的一點是：總供應量無限，即沒有硬性上限。每年約有 50 億枚新 DOGE 加入流通。因此，與 比特幣 這種有固定總量（2,100 萬枚）不同，DOGE 的通膨性比較強。





Dogecoin（DOGE）的技術特點



區塊時間快 ：比起比特幣的 10 分鐘，Doge 的出塊時間僅需 1 分鐘。

：比起比特幣的 10 分鐘，Doge 的出塊時間僅需 1 分鐘。 供應量無限 ：Doge 不設固定上限，總供應量無限，設計初衷是維持價格穩定。

：Doge 不設固定上限，總供應量無限，設計初衷是維持價格穩定。 基於 Scrypt 演算法：與 LTC 相似，使其更容易透過普通硬體進行挖礦。





Dogecoin（DOGE）的用途



支付 ：憑藉低手續費與快速確認，DOGE 常被用於小額支付和跨國轉帳。

：憑藉低手續費與快速確認，DOGE 常被用於小額支付和跨國轉帳。 打賞與捐贈 ：在 Reddit、Twitter 等社群媒體上，DOGE 被廣泛用於打賞創作者。

：在 Reddit、Twitter 等社群媒體上，DOGE 被廣泛用於打賞創作者。 生態發展：隨著越來越多平台支援 DOGE 支付，其應用場景持續擴大。





DOGE 的市場影響力





狗狗幣在加密貨幣市場的影響力多年來穩步擴大。最初被認為是一種消遣，但其價值迅速攀升，在 2013 年 12 月推出後的兩週內從最初的 0.00026 美元飆升至 0.00098 美元。 然而，這個美好的開始很快就被 Doge 區塊鏈上的大規模駭客攻擊所掩蓋——數千萬狗狗幣被盜。





令人意外的是，這場危機非但沒有引發崩潰，反而進一步吸引了大眾關注，使狗狗幣在 Twitter 上迅速走紅，並吸引了大量新用戶進入該生態系統。 為了應對挑戰，Doge 社群發起了「拯救狗狗幣」活動，旨在補償受害者損失，展現了強大的社區凝聚力。 該計劃最終獲得成功，也鞏固了 Doge 的社區文化。





2014 年 1 月，DOGE 價格幾乎再次翻倍，達到 0.0018 美元。同時，狗狗幣官方也發布了線上預告片，進一步凸顯了其獨特的幽默和包容性。從此，DOGE 不僅僅是一個「網路玩笑」，而是逐步成為一個真正的數位資產。





DOGE 值得投資嗎？





DOGE 是否值得投資 一直是投資人關注的焦點。作為「迷因幣」的代表，DOGE 的價值高度依賴社區熱度與市場情緒，同時也受到名人效應（如 Elon Musk）影響。雖然它的技術優勢不如一些新興區塊鏈，但強大的社群、廣泛的認知度以及不斷擴展的支付場景，使 DOGE 仍然具有獨特的投資吸引力。不過，投資者應注意其價格波動較大，風險也相對較高。





DOGE 的價格走勢與市場影響因素





DOGE 的價格通常會受到以下因素影響：

