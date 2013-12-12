狗狗幣實時價格 (DOGE)
狗狗幣 (DOGE) 今日實時價格為 NT$ 0.06945，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 DOGE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06945 每 DOGE。
狗狗幣 目前市值在 NT$ 11.83B 排名第 #10，流通供應量為 170.38B DOGE。過去 24 小時內，DOGE 的交易價格在 NT$ 0.06924（低點）和 NT$ 0.07038（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 23.56525287，而歷史最低價為 NT$ 0.0027309070603223145。
短期表現方面，DOGE 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -1.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.94M。
No.10
0.67%
2013-12-12 00:00:00
DOGE
狗狗幣 的目前市值為 NT$ 11.83B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.94M。DOGE 的流通量為 170.38B，總供應量是 170376123126.57908，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.83B。
+0.11%
-0.38%
-1.03%
-1.03%
跟蹤 狗狗幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0084641
|-0.38%
|30天
|NT$ -0.00511
|-6.86%
|60天
|NT$ -0.02124
|-23.43%
|90天
|NT$ -0.04025
|-36.70%
今天，DOGE 記錄了 NT$ -0.0084641 (-0.38%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00511 (-6.86%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，DOGE 的變化為 NT$ -0.02124 (-23.43%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.04025 (-36.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 DOGE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
DOGE_USDT在4小時周期內運行於0.07021價格位。價格處於S1支撐位0.07013與中樞位0.07046之間。短期均線組呈現買入信號排列，長期EMA則維持中立狀態，未發生偏移。MACD指標形成死叉形態，顯示動能轉換。RSI讀數位於中性區域，無極端偏離。KDJ與StochRSI數值反映震盪整理的特徵。布林帶收口預示波動率暫時壓縮。多空力量在當前區間內達到暫時平衡。上方R1阻力位0.07088距離現價0.00067；下方S2支撐位0.06971距離現價0.00050。中樞位0.07046構成近端直接參考，遠端R2價位0.07121則提供上行空間邊界。市場結構在窄幅區間內等待方向選擇。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，狗狗幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Dogecoin (DOGE) 是一種去中心化的點對點數字貨幣，使用者可以在線上傳送金錢。DOGE於2013年創立，作為一種有趣且友好的網路貨幣，其靈感來自於網路上流行的 "Doge" 迷因，並在其標誌上呈現一隻柴犬。它運作在一種工作證明模型上，與比特幣相似，但具有更快的區塊時間和無限的供應量。該幣的主要用途是用於線上打賞和微交易，雖然它也被用於慈善事業和其他顯著的目的。儘管其起源輕鬆愉快，Dogecoin已成為加密貨幣領域的重要參與者。
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Dogecoin（DOGE）是一種開源的點對點加密貨幣，於 2013 年 12 月由軟體工程師 Billy Markus 和 Jackson Palmer 創建。靈感來自當時流行的網路梗圖「Doge」，柴犬形象成為標誌。
Dogecoin（DOGE）設計得比比特幣更為輕鬆友好，初衷是成為一種更容易獲取、更富有趣味的數位貨幣。它是基於萊特幣（Litecoin）的程式碼庫，使用工作量證明機制（Proof-of-Work，PoW），區塊產生時間大約每分鐘一個區塊，交易確認較快，手續費通常也很低。
狗狗幣與許多其他幣不同的一點是：總供應量無限，即沒有硬性上限。每年約有 50 億枚新 DOGE 加入流通。因此，與比特幣這種有固定總量（2,100 萬枚）不同，DOGE 的通膨性比較強。
Dogecoin（DOGE）的技術特點
Dogecoin（DOGE）的用途
DOGE 的市場影響力
狗狗幣在加密貨幣市場的影響力多年來穩步擴大。最初被認為是一種消遣，但其價值迅速攀升，在 2013 年 12 月推出後的兩週內從最初的 0.00026 美元飆升至 0.00098 美元。 然而，這個美好的開始很快就被 Doge 區塊鏈上的大規模駭客攻擊所掩蓋——數千萬狗狗幣被盜。
令人意外的是，這場危機非但沒有引發崩潰，反而進一步吸引了大眾關注，使狗狗幣在 Twitter 上迅速走紅，並吸引了大量新用戶進入該生態系統。 為了應對挑戰，Doge 社群發起了「拯救狗狗幣」活動，旨在補償受害者損失，展現了強大的社區凝聚力。 該計劃最終獲得成功，也鞏固了 Doge 的社區文化。
2014 年 1 月，DOGE 價格幾乎再次翻倍，達到 0.0018 美元。同時，狗狗幣官方也發布了線上預告片，進一步凸顯了其獨特的幽默和包容性。從此，DOGE 不僅僅是一個「網路玩笑」，而是逐步成為一個真正的數位資產。
DOGE 值得投資嗎？
DOGE 是否值得投資 一直是投資人關注的焦點。作為「迷因幣」的代表，DOGE 的價值高度依賴社區熱度與市場情緒，同時也受到名人效應（如 Elon Musk）影響。雖然它的技術優勢不如一些新興區塊鏈，但強大的社群、廣泛的認知度以及不斷擴展的支付場景，使 DOGE 仍然具有獨特的投資吸引力。不過，投資者應注意其價格波動較大，風險也相對較高。
DOGE 的價格走勢與市場影響因素
DOGE 的價格通常會受到以下因素影響：
要更深入地瞭解 狗狗幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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