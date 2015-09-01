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艾達幣 目前實時價格為 0.1796 TWD。ADA 市值為 6,532,623,796.368699586 TWD。追蹤台灣的 ADA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！艾達幣 目前實時價格為 0.1796 TWD。ADA 市值為 6,532,623,796.368699586 TWD。追蹤台灣的 ADA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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艾達幣 圖標

艾達幣實時價格 (ADA)

1 ADA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$5.746408
NT$5.746408NT$5.746408
-1.58%1D
TWD
艾達幣 (ADA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:15:18 (UTC+8)

艾達幣 今日價格

艾達幣 (ADA) 今日實時價格為 NT$ 0.1796，過去 24 小時內變化了 1.58%。目前 ADA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1796 每 ADA。

艾達幣 目前市值在 NT$ 6.53B 排名第 #13，流通供應量為 36.37B ADA。過去 24 小時內，ADA 的交易價格在 NT$ 0.1791（低點）和 NT$ 0.1854（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 99.04999255，而歷史最低價為 NT$ 0.554637006595730938

短期表現方面，ADA 在過去一小時內波動了 -0.34%，過去7 天內波動了 -10.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.22M

艾達幣（ADA）市場資訊

No.13

NT$ 6.53B
NT$ 6.53BNT$ 6.53B

NT$ 2.22M
NT$ 2.22MNT$ 2.22M

NT$ 8.08B
NT$ 8.08BNT$ 8.08B

36.37B
36.37B 36.37B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,993,823,497.474743
44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743

80.82%

0.29%

2015-09-01 00:00:00

NT$ 0.06392
NT$ 0.06392NT$ 0.06392

ADA

艾達幣 的目前市值為 NT$ 6.53B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.22M。ADA 的流通量為 36.37B，總供應量是 44993823497.474743，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.08B

艾達幣 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1791
NT$ 0.1791NT$ 0.1791
24H最低價
NT$ 0.1854
NT$ 0.1854NT$ 0.1854
24H最高價

NT$ 0.1791
NT$ 0.1791NT$ 0.1791

NT$ 0.1854
NT$ 0.1854NT$ 0.1854

NT$ 99.04999255
NT$ 99.04999255NT$ 99.04999255

NT$ 0.554637006595730938
NT$ 0.554637006595730938NT$ 0.554637006595730938

-0.34%

-1.58%

-10.70%

-10.70%

艾達幣（ADA）價格歷史 TWD

跟蹤 艾達幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.092251-1.58%
30天NT$ +0.0133+7.99%
60天NT$ -0.0093-4.93%
90天NT$ -0.076-29.74%
艾達幣 今日價格變化

今天，ADA 記錄了 NT$ -0.092251 (-1.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

艾達幣 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0133 (+7.99%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

艾達幣 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ADA 的變化為 NT$ -0.0093 (-4.93%)，從而更廣泛地了解其表現。

艾達幣 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.076 (-29.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 艾達幣（ADA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 艾達幣 價格歷史頁面

艾達幣 分析

本分析利用人工智慧模型評估 艾達幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

艾達幣 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ADA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

ADA_USDT在4小時周期運行於0.1846中枢軸上方0.0002單位。價格位於S1阻力位0.1836與R1阻力位0.1865構成的窄幅區間內。樞紐點0.1846與現價0.1848重合，市場處於多空平衡的震盪結構。均線系統MA3-4與EMA5-6呈現買入排列，提供短期下方支撐。MACD指標形成死叉，顯示上行動能減弱。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣信號。快慢指標方向分化，短期波動率維持低位，市場缺乏明確的方向性驅動。 近端關鍵價位為下方S1位0.1836，距離現價0.0012。該位置構成第一道防禦線。上方R1位0.1865為直接阻力，距離現價0.0017。突破該價位需驗證成交量配合。遠端參考價位包括下方S2位0.1817及上方R2位0.1875。當前價格緊貼樞軸運行，上下方空間對稱。交易者需觀察價格在0.1836至0.1865區間的突破方向。波動率壓縮狀態預示後續可能出現單邊行情。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 艾達幣 的價格？

Cardano（ADA）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 開發進度——區塊鏈的更新、智慧合約功能的提升以及生態系統的成長
2. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
3. 採用率——實際應用場景與合作夥伴關係
4. 監管動態——影響加密貨幣的政府政策
5. 競爭狀況——與以太坊等其他區塊鏈平台的表現相較
6. 質押獎勵——具吸引力的收益率，促使持倉者長期持有
7. 交易量與流動性
8. 創始人查爾斯·霍斯金森的公開聲明與路線圖公告

為什麼人們想知道 艾達幣 今天的價格？

人們希望了解艾達幣（ADA）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時價格數據有助於投資人評估波動性、規劃策略，並迅速因應市場變化。

艾達幣 的價格預測

艾達幣（ADA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ADA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
艾達幣 (ADA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，艾達幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 艾達幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 艾達幣 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ADA 2026–2027 年價格的預測。

關於 艾達幣

Cardano (ADA) 是一個用於智能合約的區塊鏈平台，與以太坊相似。然而，Cardano 的方法獨特在於它建立在科學哲學和同行評審的學術研究之上。該平台使用 Ouroboros 工作證明共識協議運行，該協議旨在比工作證明協議更節能。ADA 是 Cardano 平台的原生加密貨幣，用於交易驗證，參與協議的共識機制，並作為智能合約中的賬戶單位。Cardano 旨在平衡用戶與監管者的需求，將隱私與監管相結合。其更廣泛的願景是提供一種新的去中心化經濟並在新興市場中民主化金融。

如何在台灣購買和投資 艾達幣

準備好開始使用 艾達幣 了嗎？在 MEXC 購買 ADA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 艾達幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 艾達幣 (ADA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，艾達幣 將立即存入您的錢包。
艾達幣 (ADA) 購買教程

艾達幣 能做什麼？

擁有 艾達幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 艾達幣 (ADA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是艾達幣 (ADA)

卡爾達諾是一個分散且公開的區塊鏈，也是ㄧ個加密貨幣專案，而且是完全開源的。卡爾達諾正在開發一個智能合約平臺，旨在提供比以前開發的任何協議更先進的功能。它是第一個從科學哲學和以研究為首驅使導向，進而演變而來的區塊鏈平臺。開發團隊由全球專業工程師和研究人員組成。艾達幣（ADA）是整個Cardano生態系統中的核心代幣。艾達幣持有者對網路協議的未來發展有發言權和投票權，同時可以決定艾達幣的資產分配，每次一個新的區塊產生時，現ADA持有者可以投票決定其中一部分艾達幣的用途，比如雇更多的工程師或者是做更多的市場宣傳，甚至還可以投資其他的區塊鏈專案。

白皮書

艾達幣資源

要更深入地瞭解 艾達幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方艾達幣網站
區塊查詢

類別 :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於艾達幣的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:15:18 (UTC+8)

艾達幣（ADA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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ADAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ADA。在 MEXC 上探索 ADAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 艾達幣 (ADA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 艾達幣 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ADA/USDT
NT$5.740016
NT$5.740016NT$5.740016
-1.64%
12.25M (USDT)
ADA/USDC
NT$5.73682
NT$5.73682NT$5.73682
-1.58%
180.09K (USDT)
ADA/BTC
NT$0.00009162932
NT$0.00009162932NT$0.00009162932
-0.48%
55.67K (USDT)
ADA/EUR
NT$4.963388
NT$4.963388NT$4.963388
-1.70%
349.50K (USDT)
ADA/USD1
NT$5.73682
NT$5.73682NT$5.73682
-1.75%
310.63K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.7977784
NT$2.7977784NT$2.7977784

+360.73%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18277924
NT$0.18277924NT$0.18277924

-3.11%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4806784
NT$0.4806784NT$0.4806784

-22.07%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.182108
NT$9.182108NT$9.182108

+23.51%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.1878608
NT$9.1878608NT$9.1878608

+3.29%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.651572
NT$8.651572NT$8.651572

+133.82%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.3760094
NT$0.3760094NT$0.3760094

+80.20%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.8702776
NT$34.8702776NT$34.8702776

+54.35%

Humanity

Humanity

H

NT$3.577922
NT$3.577922NT$3.577922

+17.20%

AEON

AEON

AEON

NT$2.075802
NT$2.075802NT$2.075802

+15.89%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ADA
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TWD

1 ADA = 5.740016 TWD