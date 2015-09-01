艾達幣 今日價格

艾達幣 (ADA) 今日實時價格為 NT$ 0.1796，過去 24 小時內變化了 1.58%。目前 ADA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1796 每 ADA。

艾達幣 目前市值在 NT$ 6.53B 排名第 #13，流通供應量為 36.37B ADA。過去 24 小時內，ADA 的交易價格在 NT$ 0.1791（低點）和 NT$ 0.1854（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 99.04999255，而歷史最低價為 NT$ 0.554637006595730938。

短期表現方面，ADA 在過去一小時內波動了 -0.34%，過去7 天內波動了 -10.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.22M。

艾達幣（ADA）市場資訊

排名 No.13 市值 NT$ 6.53BNT$ 6.53B NT$ 6.53B 成交量（24H） NT$ 2.22MNT$ 2.22M NT$ 2.22M 完全稀釋市值 NT$ 8.08BNT$ 8.08B NT$ 8.08B 流通量 36.37B 36.37B 36.37B 最大供應量 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 總供應量 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 流通率 80.82% 市場佔有率 0.29% 發行日期 2015-09-01 00:00:00 發行價格 NT$ 0.06392NT$ 0.06392 NT$ 0.06392 所屬公鏈 ADA

艾達幣 的目前市值為 NT$ 6.53B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.22M。ADA 的流通量為 36.37B，總供應量是 44993823497.474743，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.08B。