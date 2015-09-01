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2026-08-14 21:15:18 (UTC+8) 艾達幣 今日價格
艾達幣 (ADA) 今日實時價格為
NT$ 0.1796，過去 24 小時內變化了 1.58%。目前 ADA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1796 每 ADA。
艾達幣 目前市值在
NT$ 6.53B 排名第 #13，流通供應量為 36.37B ADA。過去 24 小時內，ADA 的交易價格在 NT$ 0.1791（低點）和 NT$ 0.1854（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 99.04999255，而歷史最低價為 NT$ 0.554637006595730938。
短期表現方面，ADA 在過去一小時內波動了
-0.34%，過去7 天內波動了 -10.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.22M。 艾達幣（ADA）市場資訊 市值 NT$ 6.53B NT$ 6.53B NT$ 6.53B 成交量（24H） NT$ 2.22M NT$ 2.22M NT$ 2.22M 完全稀釋市值 NT$ 8.08B NT$ 8.08B NT$ 8.08B 最大供應量 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 總供應量 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 發行價格 NT$ 0.06392 NT$ 0.06392 NT$ 0.06392
艾達幣 的目前市值為
NT$ 6.53B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.22M。ADA 的流通量為 36.37B，總供應量是 44993823497.474743，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.08B。 購買艾達幣 艾達幣 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1791 NT$ 0.1791 NT$ 0.1791
24H最低價
NT$ 0.1854 NT$ 0.1854 NT$ 0.1854
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.1791 NT$ 0.1791 NT$ 0.1791 24H最高價 NT$ 0.1854 NT$ 0.1854 NT$ 0.1854 歷史最高 NT$ 99.04999255 NT$ 99.04999255 NT$ 99.04999255 最低價 NT$ 0.554637006595730938 NT$ 0.554637006595730938 NT$ 0.554637006595730938 艾達幣（ADA）價格歷史 TWD
跟蹤 艾達幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.092251 -1.58% 30天 NT$ +0.0133 +7.99% 60天 NT$ -0.0093 -4.93% 90天 NT$ -0.076 -29.74% 艾達幣 今日價格變化
今天，ADA 記錄了
NT$ -0.092251 (-1.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 艾達幣 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ +0.0133 (+7.99%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 艾達幣 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，ADA 的變化為
NT$ -0.0093 (-4.93%)，從而更廣泛地了解其表現。 艾達幣 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.076 (-29.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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艾達幣 價格歷史頁面
目前 ADA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 中樞 ≤ 現價 ≤ R1 位於中樞‑R1 間 剛離開中樞，偏中上位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 3‑4 買 40‑60% 中立 均線多空參半，方向待觀察。 EMA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。
ADA_USDT在4小時周期運行於0.1846中枢軸上方0.0002單位。價格位於S1阻力位0.1836與R1阻力位0.1865構成的窄幅區間內。樞紐點0.1846與現價0.1848重合，市場處於多空平衡的震盪結構。均線系統MA3-4與EMA5-6呈現買入排列，提供短期下方支撐。MACD指標形成死叉，顯示上行動能減弱。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣信號。快慢指標方向分化，短期波動率維持低位，市場缺乏明確的方向性驅動。
近端關鍵價位為下方S1位0.1836，距離現價0.0012。該位置構成第一道防禦線。上方R1位0.1865為直接阻力，距離現價0.0017。突破該價位需驗證成交量配合。遠端參考價位包括下方S2位0.1817及上方R2位0.1875。當前價格緊貼樞軸運行，上下方空間對稱。交易者需觀察價格在0.1836至0.1865區間的突破方向。波動率壓縮狀態預示後續可能出現單邊行情。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 艾達幣 的價格？
Cardano（ADA）的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 開發進度——區塊鏈的更新、智慧合約功能的提升以及生態系統的成長 2. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心 3. 採用率——實際應用場景與合作夥伴關係 4. 監管動態——影響加密貨幣的政府政策 5. 競爭狀況——與以太坊等其他區塊鏈平台的表現相較 6. 質押獎勵——具吸引力的收益率，促使持倉者長期持有 7. 交易量與流動性 8. 創始人查爾斯·霍斯金森的公開聲明與路線圖公告 為什麼人們想知道 艾達幣 今天的價格？
人們希望了解艾達幣（ADA）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時價格數據有助於投資人評估波動性、規劃策略，並迅速因應市場變化。
艾達幣 的價格預測 艾達幣（ADA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ADA 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 艾達幣 (ADA) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，艾達幣 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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艾達幣 價格預測
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關於 艾達幣
Cardano (ADA) 是一個用於智能合約的區塊鏈平台，與以太坊相似。然而，Cardano 的方法獨特在於它建立在科學哲學和同行評審的學術研究之上。該平台使用 Ouroboros 工作證明共識協議運行，該協議旨在比工作證明協議更節能。ADA 是 Cardano 平台的原生加密貨幣，用於交易驗證，參與協議的共識機制，並作為智能合約中的賬戶單位。Cardano 旨在平衡用戶與監管者的需求，將隱私與監管相結合。其更廣泛的願景是提供一種新的去中心化經濟並在新興市場中民主化金融。
如何在台灣購買和投資 艾達幣
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步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，艾達幣 將立即存入您的錢包。
艾達幣 能做什麼？
擁有 艾達幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是艾達幣 (ADA)
卡爾達諾是一個分散且公開的區塊鏈，也是ㄧ個加密貨幣專案，而且是完全開源的。卡爾達諾正在開發一個智能合約平臺，旨在提供比以前開發的任何協議更先進的功能。它是第一個從科學哲學和以研究為首驅使導向，進而演變而來的區塊鏈平臺。開發團隊由全球專業工程師和研究人員組成。艾達幣（ADA）是整個Cardano生態系統中的核心代幣。艾達幣持有者對網路協議的未來發展有發言權和投票權，同時可以決定艾達幣的資產分配，每次一個新的區塊產生時，現ADA持有者可以投票決定其中一部分艾達幣的用途，比如雇更多的工程師或者是做更多的市場宣傳，甚至還可以投資其他的區塊鏈專案。
白皮書
Ada 是 Cardano 的原生加密貨幣，持有 Ada 不僅代表擁有一種數位資產，更與參與網路運作的權利掛鉤。該網路透過獎勵機制激勵參與者貢獻資源，以確保系統順暢運行。這些獎勵資金來自使用者支付的交易手續費，以及從儲備金中釋出的新 Ada。當持幣者將其 Ada 進行質押（staking）時，即可賺取額外 Ada，實際收益則取決於質押數量與所選質押池（stake pool）的表現。質押池營運者亦可透過「承諾質押」（pledging）來強化自身質押池——也就是承諾投入自有 Ada；承諾數量越多，越能吸引其他持幣者決定將 Ada 委託（delegate）至該池。此模型旨在達成公平且永續的目標，交易手續費將由質押池營運者與委託質押 Ada 的用戶共同分享。截至 2023 年，Cardano 已針對其獎勵機制推出多項改進，包括優化質押池參數，以及導入更有效率的手續費分配系統。
Cardano 由查爾斯·霍斯金森（Charles Hoskinson）創立，他同時也是以太坊（Ethereum）的聯合創辦人之一。該專案由三大核心組織共同推動：IOHK（現為 IOG）負責技術開發；Cardano 基金會（The Cardano Foundation）提供監督並支援社群成長；Emurgo 則主導商業發展。整體團隊匯聚眾多博士與研究人員，專案採用同儕審查（peer review）機制，並以科學驗證方式推動進展。開發工作亦透過與全球各大學及研究機構合作持續強化，以促進區塊鏈技術之演進。自 2021 年以來，相關投入大幅擴張：IOG 擴編其開發團隊，Cardano 基金會亦積極拓展全球布局。此外，Cardano 更與多個政府及組織建立合作關係，尤其聚焦於開發中地區，全力支持其「金融普惠」（financial inclusion）使命。
Cardano 採用 Ouroboros 協議，此協議以權益證明（Proof-of-Stake）系統取代比特幣所採用之高耗能模式。參與網路與持有及質押 Cardano 的加密貨幣 ada 有關，使用者可透過質押池（stake pools）支援網路運作。該網路以「紀元（epoch）」為單位衡量時間，每紀元長達 5 天；於每個紀元中，質押池輪流產出新的交易區塊。一項關鍵差異在於 Cardano 的分層架構：結算層（settlement layer）負責處理基本交易，而計算層（computation layer）則支援智能合約及其他進階功能。安全性方面，Ouroboros 協議已由學術領域專家進行同儕審查（peer-reviewed），且平台採用 Haskell 語言實作，以提升可靠性與安全性。此外，Cardano 於 2022 年透過 Vasil 硬分叉（hard fork）提升了交易吞吐量與智能合約效能，使網路更快速、更高效，同時維持其核心安全原則。
Cardano 是一個區塊鏈平台，以永續的權益證明（PoS）方案為特色，旨在擴大金融服務的可及性。其聲譽奠基於「研究優先、科學導向」的方法論，強調高安全性與高能源效率。該專案目標是為所有人（包括無法使用傳統銀行服務的人群）提供可靠的金融服務。自上線以來，Cardano 已發展成為領先的區塊鏈平台之一，在持續重視永續性與學術嚴謹性的同時，已處理數百萬筆交易。
Cardano 的開發分為數個以歷史人物命名的主要時代，反映出其功能採用深思熟慮、分階段推出的策略。該平台已達成多項重要里程碑，包括實現去中心化的 Shelley 時代，以及新增智慧合約功能的 Goguen 時代。目前重點工作包括實作 CIP-1694，以導入新型鏈上治理機制，讓社群能在網路發展方向上發揮更大影響力。與此同時，Cardano 正透過 Hydra 協議推動可擴展性，目標是達成每秒處理高達一百萬筆交易。這些升級旨在支援更多使用者與更複雜的應用程式，同時維持網路高速運作與低成本優勢。即將到來的 Voltaire 時代，則規劃導入一套治理系統與金庫機制，使網路具備自我永續能力，並賦予 ADA 持有者影響未來發展的權力。
艾達幣資源
要更深入地瞭解 艾達幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於艾達幣的其他問題
如果 艾達幣 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 艾達幣 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
艾達幣 今日價格為 NT$ 5.740016。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
艾達幣 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 ADA 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 艾達幣 的交易量為 --。
ADA 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 艾達幣 價格，請造訪 ADA 價格頁面了解更多資訊。
ADA 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,715.01
-1.11%
ETH
1,871.49
-0.46%
GOLD(XAUT)
4,360.15
+0.23%
USDC
1.00102
+0.01%
SOL
75.46
-0.25%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 ADA/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 艾達幣 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
艾達幣 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 艾達幣 (ADA) 的價格預測，了解更深入的分析。
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2026-08-14 21:15:18 (UTC+8) 艾達幣（ADA）重要行業更新
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過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
ADAUSDT（合約交易）
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NT$5.740016 NT$5.740016 NT$5.740016 -1.64% 12.25M (USDT) NT$5.73682 NT$5.73682 NT$5.73682 -1.58% 180.09K (USDT) NT$0.00009162932 NT$0.00009162932 NT$0.00009162932 -0.48% 55.67K (USDT) NT$4.963388 NT$4.963388 NT$4.963388 -1.70% 349.50K (USDT) NT$5.73682 NT$5.73682 NT$5.73682 -1.75% 310.63K (USDT) 免責聲明
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