買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
瑞波幣 目前實時價格為 1.0017 TWD。XRP 市值為 62,159,392,616.6745 TWD。追蹤台灣的 XRP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！瑞波幣 目前實時價格為 1.0017 TWD。XRP 市值為 62,159,392,616.6745 TWD。追蹤台灣的 XRP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 XRP

XRP 價格資訊

XRP 介紹

XRP 白皮書

XRP 幣種官網

XRP 代幣經濟

XRP 價格預測

XRP 價格歷史

XRP 購買指南

XRP 兌換法幣計算

XRP 現貨

XRP 幣本位合約

XRP U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

瑞波幣 圖標

瑞波幣實時價格 (XRP)

1 XRP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$32.017528
NT$32.017528NT$32.017528
-0.14%1D
TWD
瑞波幣 (XRP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:06:36 (UTC+8)

瑞波幣 今日價格

瑞波幣 (XRP) 今日實時價格為 NT$ 1.0017，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 XRP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.0017 每 XRP。

瑞波幣 目前市值在 NT$ 62.16B 排名第 #6，流通供應量為 62.05B XRP。過去 24 小時內，XRP 的交易價格在 NT$ 0.9984（低點）和 NT$ 1.0139（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 122.78840003967285356，而歷史最低價為 NT$ 0.0895631089620291496

短期表現方面，XRP 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -2.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 11.68M

瑞波幣（XRP）市場資訊

No.6

NT$ 62.16B
NT$ 62.16BNT$ 62.16B

NT$ 11.68M
NT$ 11.68MNT$ 11.68M

NT$ 100.17B
NT$ 100.17BNT$ 100.17B

62.05B
62.05B 62.05B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,985,653,167
99,985,653,167 99,985,653,167

62.05%

3.28%

2011-04-18 00:00:00

NT$ 0.18773304
NT$ 0.18773304NT$ 0.18773304

XRP

瑞波幣 的目前市值為 NT$ 62.16B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 11.68M。XRP 的流通量為 62.05B，總供應量是 99985653167，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 100.17B

瑞波幣 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.9984
NT$ 0.9984NT$ 0.9984
24H最低價
NT$ 1.0139
NT$ 1.0139NT$ 1.0139
24H最高價

NT$ 0.9984
NT$ 0.9984NT$ 0.9984

NT$ 1.0139
NT$ 1.0139NT$ 1.0139

NT$ 122.78840003967285356
NT$ 122.78840003967285356NT$ 122.78840003967285356

NT$ 0.0895631089620291496
NT$ 0.0895631089620291496NT$ 0.0895631089620291496

-0.12%

-0.13%

-2.59%

-2.59%

瑞波幣（XRP）價格歷史 TWD

跟蹤 瑞波幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.044887-0.13%
30天NT$ -0.1245-11.06%
60天NT$ -0.267-21.05%
90天NT$ -0.4128-29.19%
瑞波幣 今日價格變化

今天，XRP 記錄了 NT$ -0.044887 (-0.13%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

瑞波幣 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.1245 (-11.06%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

瑞波幣 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XRP 的變化為 NT$ -0.267 (-21.05%)，從而更廣泛地了解其表現。

瑞波幣 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.4128 (-29.19%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 瑞波幣（XRP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 瑞波幣 價格歷史頁面

瑞波幣 分析

本分析利用人工智慧模型評估 瑞波幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

瑞波幣 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 XRP 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

XRP_USDT 4小時周期價格運行於1.005，位於S1支撐點1.0044上方。當前價格處於中軸線1.0086下方的近端區間內。均線系統呈現多頭排列結構，價格在支撐與阻力交織的盤整格局中維持震盪整理態勢。 MA組與EMA組均發出買入信號。MACD指標形成金叉形態，RSI指標則位於中性區域。快慢線指標顯示短期動能正向上聚集，波動率維持穩定狀態，多空雙方力量在當前價格水平上暫時達成平衡，動能分布集中於短期均線附近。 上方近期參考位為中軸線1.0086，距離現價約0.36%；次級阻力位位於R1支撐點1.0111，距離現價約0.61%。下方近期支撐位為S1支撐點1.0044，距離現價約0.06%；次級支撐位位於S2支撐點1.0019，距離現價約0.31%。遠端參考位為R2支撐點1.0153。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 瑞波幣 的價格？

XRP的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Ripple的法律訴訟，尤其是美國證券交易委員會（SEC）訴訟的結果。
2. 金融機構對跨境支付的採用情況。
3. 與銀行及支付服務提供商的合作公告。
4. 整體加密貨幣市場的情緒與比特幣的走勢。
5. 監管明確度及合規性方面的進展。
6. 主要交易所的交易量與流動性。
7. 儲存庫中的代幣供應動態與釋放情況。
8. 其他支付型加密貨幣的競爭。
9. 技術發展與網路升級。
10. 影響風險資產的宏觀經濟因素。

為什麼人們想知道 瑞波幣 今天的價格？

人們希望了解今日的XRP價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。作為頂尖的加密貨幣之一，XRP的價格波動為交易者創造了獲利機會，同時也對投資者的資產持有產生重大影響。

瑞波幣 的價格預測

瑞波幣（XRP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XRP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
瑞波幣 (XRP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，瑞波幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 瑞波幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 瑞波幣 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XRP 2026–2027 年價格的預測。

關於 瑞波幣

Ripple (XRP) 是一種由專門開發和分發實時全額結算系統的技術公司 Ripple Labs Inc. 創建的數字資產和加密貨幣。XRP 既是一種加密貨幣，也是一種用於促進跨境交易的技術協議。它旨在實現快速、低成本的國際匯款，作為不同法定貨幣之間的橋樑。XRP 使用一種稱為 Ripple 協議共識算法 (RPCA) 的共識算法來驗證交易並維護網絡的完整性。它的最大供應量為1000億個硬幣，其中一部分由 Ripple Labs Inc. 持有。該資產在 Ripple 的支付生態系統的流動性中起著關鍵作用，有助於更快、更有效的跨境交易。

如何在台灣購買和投資 瑞波幣

準備好開始使用 瑞波幣 了嗎？在 MEXC 購買 XRP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 瑞波幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 瑞波幣 (XRP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，瑞波幣 將立即存入您的錢包。
瑞波幣 (XRP) 購買教程

瑞波幣 能做什麼？

擁有 瑞波幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 瑞波幣 (XRP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是瑞波幣 (XRP)

XRP 是一種旨在作為實用支付資產的加密貨幣。其支付系統持續運行，使銀行和支付公司能夠以遠超傳統銀行業務的速度跨境轉帳。使用 XRP 進行國際轉帳通常成本不到 1 美分，且可在 5 秒內完成。

2012年，瑞波幣（XRP）的發行量達到了 1,000 億，無需挖礦。目前，流通中的瑞波幣約為 590 億，而 Ripple 仍在持續從其鎖定的儲備中釋放更多代幣。許多金融機構已不再僅僅探索這項技術，而是積極地將其應用於處理真實的客戶交易。

XRP 的運作原理

XRP 的運作系統與比特幣的挖礦模式有著根本的差異。XRP 網路不再依賴礦工，而是依靠全球 150 多個獨立驗證器來維護交易的完整性。

驗證過程基於共識：驗證者就哪些交易應該被接受達成一致。這種設計使 XRP 帳本每秒能夠處理約 1,500 筆交易，而比特幣的平均速度約為每秒 7 筆。就速度而言，XRP 網路在高峰時段的運行速度更像一條繁忙的高速公路，而比特幣則更像一條鄉村公路。

XRP 帳本還內建貨幣兌換功能，方便用戶直接在不同貨幣之間進行交易。由於無需挖礦，XRP 網路的環境足跡顯著減小，能耗僅為比特幣的一小部分。

XRP 今日價格與市場分析

XRP 仍然是市值領先的加密貨幣之一，目前交易價約為 3.00 美元。2020年開始的 SEC 訴訟成為了關注重點，並在今年達成決議。

每日交易量持續超過數十億美元，反映出散戶和機構投資者的積極參與。XRP 目前價格接近 2025 年初創下的最近高峰 3.03 美元。市場情緒反映出謹慎樂觀，但價格仍高度波動且容易快速波動。

XRP 值得投資嗎？

XRP 是否值得投資取決於多種因素。XRP 可能對某些投資者來說是一個相當有吸引力的投資機會，而另一些投資者則對其長期價值持謹慎態度。應基於您的個人財務狀況指導您如何分配資金，我們不提供財務建議。以下幾點概述了知情投資者在評估 XRP 時考慮的關鍵標準。

監管問題的解決消除了多年來困擾投資者情緒的長期不確定性。XRP 的功能遠不止投機，它在實際金融交易中被廣泛使用。主要金融機構已採用 Ripple 的技術平台，目前正在討論 XRP ETF 的未來發展潛力。

然而，支付產業的競爭日益激烈，傳統銀行也不斷升級現有系統。Ripple 的所有權結構也一直是爭議的焦點，因為該公司控制著 XRP 總供應量的很大一部分，並定期發行代幣。

與所有加密貨幣一樣，XRP 也具有固有風險。投資者應僅投入可承受損失的資金，並且通常建議從小額配置開始，直到熟悉市場為止。

如何購買 XRP？

取得您的第一個 XRP 是一個簡單的過程，通常比創建社群媒體帳號更簡單。

- 選擇 MEXC 並註冊

- 完成身分認證：依照標準金融服務協議的要求上傳身分證明文檔。

- 為您的帳戶注資：使用銀行轉帳、金融卡或轉移其他加密貨幣。

- 選擇交易對：常見的選項有 XRP/USDT，可以輕鬆進入市場。

- 下訂單：市價單立即執行，而限價單允許您設定您喜歡的購買價格。

- 安全地儲存您的資產：雖然少量資產可以在交易所持有，但為了安全起見，大額資產應該存放在硬體錢包中。

最好先從您能承受的投資金額開始，同時逐步熟悉平台。許多投資人也會採用平均成本策略，定期少量購買 XRP，而不是試圖精準掌握市場時機。

在哪裡購買 XRP？

MEXC 是購買 XRP 的最佳平台之一，兼具價格實惠、安全性和易用性。該交易所提供一系列功能，讓初學者和經驗豐富的投資者都能有效率地進行 XRP 交易。

MEXC 的主要特點包括：

- 合理的費用有助於保護投資資本並降低交易成本。

- 高流動性，確保快速執行訂單，並將滑點降至最低。

- 用戶友好的 MEXC 應用程序，讓交易者可以輕鬆存取所有核心功能。

- 多種融資方式，包括銀行轉帳、信用卡和加密貨幣充值。

- 24/7 客戶服務，在需要時提供持續協助。

MEXC 也高度重視安全性，採用雙重認證 (2FA) 以及定期安全審計和監控，確保用戶資產在交易過程中的安全。

在 MEXC，XRP 加密貨幣可以與 USDT 及其他幾種主流數位資產進行交易。該平台為新用戶提供基本的買賣選項，並為尋求更詳細策略的交易者提供進階圖表工具。

與任何金融服務一樣，在開始前，務必審查平台的費用結構和安全協定。

白皮書

瑞波幣資源

要更深入地瞭解 瑞波幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方瑞波幣網站
區塊查詢

類別 :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於瑞波幣的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:06:36 (UTC+8)

瑞波幣（XRP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 瑞波幣 的更多資訊

XRPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 XRP。在 MEXC 上探索 XRPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 瑞波幣 (XRP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 瑞波幣 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XRP/USDT
NT$31.99196
NT$31.99196NT$31.99196
-0.22%
11.69M (USDT)
XRP/USDC
NT$31.969588
NT$31.969588NT$31.969588
-0.20%
69.59K (USDT)
XRP/USD1
NT$31.97598
NT$31.97598NT$31.97598
-0.13%
312.30K (USDT)
XRP/ETH
NT$0.017111384
NT$0.017111384NT$0.017111384
+0.26%
6.05K (USDT)
XRP/BTC
NT$0.00051132804
NT$0.00051132804NT$0.00051132804
+1.27%
9.77K (USDT)
XRP/EUR
NT$27.619832
NT$27.619832NT$27.619832
-0.59%
67.09K (USDT)
XRP/BRL
NT$167.50236
NT$167.50236NT$167.50236
+0.34%
52.76K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1969304
NT$2.1969304NT$2.1969304

+261.78%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16929212
NT$0.16929212NT$0.16929212

-10.26%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.490586
NT$0.490586NT$0.490586

-20.46%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.31634
NT$9.31634NT$9.31634

+25.32%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.8526004
NT$8.8526004NT$8.8526004

-0.47%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1969304
NT$2.1969304NT$2.1969304

+261.78%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.3077108
NT$9.3077108NT$9.3077108

+151.55%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.340415548
NT$0.340415548NT$0.340415548

+63.14%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.0740404
NT$30.0740404NT$30.0740404

+33.12%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7965284
NT$3.7965284NT$3.7965284

+24.36%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

XRP 兌 TWD 計算器

數量

XRP
XRP
TWD
TWD

1 XRP = 32.014332 TWD