瑞波幣實時價格 (XRP)
瑞波幣 (XRP) 今日實時價格為 NT$ 1.0017，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 XRP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.0017 每 XRP。
瑞波幣 目前市值在 NT$ 62.16B 排名第 #6，流通供應量為 62.05B XRP。過去 24 小時內，XRP 的交易價格在 NT$ 0.9984（低點）和 NT$ 1.0139（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 122.78840003967285356，而歷史最低價為 NT$ 0.0895631089620291496。
短期表現方面，XRP 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -2.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 11.68M。
No.6
62.05%
3.28%
2011-04-18 00:00:00
XRP
瑞波幣 的目前市值為 NT$ 62.16B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 11.68M。XRP 的流通量為 62.05B，總供應量是 99985653167，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 100.17B。
-0.12%
-0.13%
-2.59%
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跟蹤 瑞波幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.044887
|-0.13%
|30天
|NT$ -0.1245
|-11.06%
|60天
|NT$ -0.267
|-21.05%
|90天
|NT$ -0.4128
|-29.19%
今天，XRP 記錄了 NT$ -0.044887 (-0.13%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.1245 (-11.06%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，XRP 的變化為 NT$ -0.267 (-21.05%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.4128 (-29.19%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 瑞波幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 XRP 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
XRP_USDT 4小時周期價格運行於1.005，位於S1支撐點1.0044上方。當前價格處於中軸線1.0086下方的近端區間內。均線系統呈現多頭排列結構，價格在支撐與阻力交織的盤整格局中維持震盪整理態勢。 MA組與EMA組均發出買入信號。MACD指標形成金叉形態，RSI指標則位於中性區域。快慢線指標顯示短期動能正向上聚集，波動率維持穩定狀態，多空雙方力量在當前價格水平上暫時達成平衡，動能分布集中於短期均線附近。 上方近期參考位為中軸線1.0086，距離現價約0.36%；次級阻力位位於R1支撐點1.0111，距離現價約0.61%。下方近期支撐位為S1支撐點1.0044，距離現價約0.06%；次級支撐位位於S2支撐點1.0019，距離現價約0.31%。遠端參考位為R2支撐點1.0153。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，瑞波幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Ripple (XRP) 是一種由專門開發和分發實時全額結算系統的技術公司 Ripple Labs Inc. 創建的數字資產和加密貨幣。XRP 既是一種加密貨幣，也是一種用於促進跨境交易的技術協議。它旨在實現快速、低成本的國際匯款，作為不同法定貨幣之間的橋樑。XRP 使用一種稱為 Ripple 協議共識算法 (RPCA) 的共識算法來驗證交易並維護網絡的完整性。它的最大供應量為1000億個硬幣，其中一部分由 Ripple Labs Inc. 持有。該資產在 Ripple 的支付生態系統的流動性中起著關鍵作用，有助於更快、更有效的跨境交易。
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XRP 是一種旨在作為實用支付資產的加密貨幣。其支付系統持續運行，使銀行和支付公司能夠以遠超傳統銀行業務的速度跨境轉帳。使用 XRP 進行國際轉帳通常成本不到 1 美分，且可在 5 秒內完成。
2012年，瑞波幣（XRP）的發行量達到了 1,000 億，無需挖礦。目前，流通中的瑞波幣約為 590 億，而 Ripple 仍在持續從其鎖定的儲備中釋放更多代幣。許多金融機構已不再僅僅探索這項技術，而是積極地將其應用於處理真實的客戶交易。
XRP 的運作系統與比特幣的挖礦模式有著根本的差異。XRP 網路不再依賴礦工，而是依靠全球 150 多個獨立驗證器來維護交易的完整性。
驗證過程基於共識：驗證者就哪些交易應該被接受達成一致。這種設計使 XRP 帳本每秒能夠處理約 1,500 筆交易，而比特幣的平均速度約為每秒 7 筆。就速度而言，XRP 網路在高峰時段的運行速度更像一條繁忙的高速公路，而比特幣則更像一條鄉村公路。
XRP 帳本還內建貨幣兌換功能，方便用戶直接在不同貨幣之間進行交易。由於無需挖礦，XRP 網路的環境足跡顯著減小，能耗僅為比特幣的一小部分。
XRP 仍然是市值領先的加密貨幣之一，目前交易價約為 3.00 美元。2020年開始的 SEC 訴訟成為了關注重點，並在今年達成決議。
每日交易量持續超過數十億美元，反映出散戶和機構投資者的積極參與。XRP 目前價格接近 2025 年初創下的最近高峰 3.03 美元。市場情緒反映出謹慎樂觀，但價格仍高度波動且容易快速波動。
XRP 是否值得投資取決於多種因素。XRP 可能對某些投資者來說是一個相當有吸引力的投資機會，而另一些投資者則對其長期價值持謹慎態度。應基於您的個人財務狀況指導您如何分配資金，我們不提供財務建議。以下幾點概述了知情投資者在評估 XRP 時考慮的關鍵標準。
監管問題的解決消除了多年來困擾投資者情緒的長期不確定性。XRP 的功能遠不止投機，它在實際金融交易中被廣泛使用。主要金融機構已採用 Ripple 的技術平台，目前正在討論 XRP ETF 的未來發展潛力。
然而，支付產業的競爭日益激烈，傳統銀行也不斷升級現有系統。Ripple 的所有權結構也一直是爭議的焦點，因為該公司控制著 XRP 總供應量的很大一部分，並定期發行代幣。
與所有加密貨幣一樣，XRP 也具有固有風險。投資者應僅投入可承受損失的資金，並且通常建議從小額配置開始，直到熟悉市場為止。
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- 安全地儲存您的資產：雖然少量資產可以在交易所持有，但為了安全起見，大額資產應該存放在硬體錢包中。
最好先從您能承受的投資金額開始，同時逐步熟悉平台。許多投資人也會採用平均成本策略，定期少量購買 XRP，而不是試圖精準掌握市場時機。
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MEXC 也高度重視安全性，採用雙重認證 (2FA) 以及定期安全審計和監控，確保用戶資產在交易過程中的安全。
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與任何金融服務一樣，在開始前，務必審查平台的費用結構和安全協定。
要更深入地瞭解 瑞波幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
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