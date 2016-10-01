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Zcash 目前實時價格為 491.38 TWD。ZEC 市值為 8,209,915,821.690403824 TWD。追蹤台灣的 ZEC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Zcash 目前實時價格為 491.38 TWD。ZEC 市值為 8,209,915,821.690403824 TWD。追蹤台灣的 ZEC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Zcash 圖標

Zcash實時價格 (ZEC)

1 ZEC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$15,733.9876
NT$15,733.9876NT$15,733.9876
+0.69%1D
TWD
Zcash (ZEC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 06:02:22 (UTC+8)

Zcash 今日價格

Zcash (ZEC) 今日實時價格為 NT$ 491.38，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 ZEC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 491.38 每 ZEC。

Zcash 目前市值在 NT$ 8.21B 排名第 #12，流通供應量為 16.71M ZEC。過去 24 小時內，ZEC 的交易價格在 NT$ 480.69（低點）和 NT$ 495.4（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 190,256.42974609375，而歷史最低價為 NT$ 511.331987179203647

短期表現方面，ZEC 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 -3.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.63M

Zcash（ZEC）市場資訊

No.12

NT$ 8.21B
NT$ 8.21BNT$ 8.21B

NT$ 1.63M
NT$ 1.63MNT$ 1.63M

NT$ 10.32B
NT$ 10.32BNT$ 10.32B

16.71M
16.71M 16.71M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,707,875.4155448
16,707,875.4155448 16,707,875.4155448

79.56%

0.35%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Zcash 的目前市值為 NT$ 8.21B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.63M。ZEC 的流通量為 16.71M，總供應量是 16707875.4155448，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.32B

Zcash 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 480.69
NT$ 480.69NT$ 480.69
24H最低價
NT$ 495.4
NT$ 495.4NT$ 495.4
24H最高價

NT$ 480.69
NT$ 480.69NT$ 480.69

NT$ 495.4
NT$ 495.4NT$ 495.4

NT$ 190,256.42974609375
NT$ 190,256.42974609375NT$ 190,256.42974609375

NT$ 511.331987179203647
NT$ 511.331987179203647NT$ 511.331987179203647

-0.41%

+0.69%

-3.89%

-3.89%

Zcash（ZEC）價格歷史 TWD

跟蹤 Zcash 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +107.8206+0.69%
30天NT$ -84.46-14.67%
60天NT$ -27.07-5.23%
90天NT$ -19.98-3.91%
Zcash 今日價格變化

今天，ZEC 記錄了 NT$ +107.8206 (+0.69%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Zcash 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -84.46 (-14.67%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Zcash 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ZEC 的變化為 NT$ -27.07 (-5.23%)，從而更廣泛地了解其表現。

Zcash 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -19.98 (-3.91%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Zcash（ZEC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Zcash 價格歷史頁面

Zcash 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Zcash 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Zcash 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ZEC 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ZEC_USDT在4小時周期運行於樞紐點488.57下方，現價484.83位於S1與樞中之間。價格處於區間震盪層級，尚未突破關鍵樞軸阻力。多空力量在此位置形成短暫平衡，結構呈現收斂特徵。 均線系統MA與EMA全線呈現買入排列，短期趨勢維持向上動能。MACD錄得金叉狀態，快慢線同向發散。RSI處於中性區域，表明當前波動率平穩，未見極端超買或超賣信號。動能分布集中，快慢指標方向一致。 上方近端參考位為樞中488.57，距離現價3.74 USDT。進一步阻力位於R1價位492.41，距離現價7.58 USDT。下方近端支撐位於S1價位481.92，距離現價2.91 USDT。遠端防守位則位於S2價位478.08，距離現價6.75 USDT。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Zcash 的價格？

Zcash (ZEC) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 隱私需求——作為一款以隱私為核心的加密貨幣，監管機構對匿名交易的態度會顯著影響 ZEC 的價值。

2. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢及比特幣的表現都會對 ZEC 價格產生影響。

3. 採用率——實體世界的使用情況與商家的接受度會驅動需求。

4. 技術更新——網路升級與隱私功能的強化會影響投資者的信心。

5. 監管環境——政府對隱私幣的政策會引發價格波動。

6. 挖礦動態——挖礦難度與獎勵的變化會影響供應量。

7. 競爭狀況——與 Monero 等其他隱私幣相比的表現會影響其市場地位。

8. 交易量——交易所上的流動性水準會影響價格的穩定性。

為什麼人們想知道 Zcash 今天的價格？

人們希望了解今日的Zcash（ZEC）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。ZEC的隱私功能使其成為深受追求匿名性加密貨幣投資者的青睞之選。

Zcash 的價格預測

Zcash（ZEC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ZEC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Zcash (ZEC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Zcash 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Zcash 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Zcash 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ZEC 2026–2027 年價格的預測。

關於 Zcash

Zcash (ZEC) 是一種注重隱私的加密貨幣，利用零知識證明加密技術為其用戶提供增強的隱私保護。ZEC於2016年推出，旨在提供與比特幣相同的功能，但增加了可選擇的匿名性功能。交易可以是"透明的"，與比特幣交易相似，或者可以被稱為zk-SNARKs的零知識證明加密並"遮蔽"。這使得網絡能夠在不披露交易中的參與方或金額的情況下，維護一個安全的餘額記錄。Zcash的主要使用案例圍繞著提供以隱私為中心的交易和價值儲存。其供應模型與比特幣相似，總供應量上限為2100萬ZEC。

如何在台灣購買和投資 Zcash

準備好開始使用 Zcash 了嗎？在 MEXC 購買 ZEC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Zcash 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Zcash (ZEC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Zcash 將立即存入您的錢包。
Zcash (ZEC) 購買教程

Zcash 能做什麼？

擁有 Zcash 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Zcash (ZEC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Zcash (ZEC)

Zcash是一種去中心化、開源的加密互聯網貨幣，基於14年IEEE會議上發佈的paper Zerocash Protocol 開發，採取零知識證明及多重帳戶機制保障交易的匿名性。

Zcash資源

要更深入地瞭解 Zcash，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Zcash網站
區塊查詢

類別 :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

人們還問：關於Zcash的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 06:02:22 (UTC+8)

Zcash（ZEC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Zcash 的更多資訊

ZECUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ZEC。在 MEXC 上探索 ZECUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Zcash (ZEC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Zcash 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ZEC/USDT
NT$15,733.9876
NT$15,733.9876NT$15,733.9876
+0.62%
3.33K (USDT)
ZEC/USDC
NT$15,702.9282
NT$15,702.9282NT$15,702.9282
+0.52%
118.96 (USDT)
ZEC/USD1
NT$15,712.5342
NT$15,712.5342NT$15,712.5342
+0.61%
113.29 (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.074896
NT$2.074896NT$2.074896

+241.05%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15267136
NT$0.15267136NT$0.15267136

-4.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4415558
NT$0.4415558NT$0.4415558

-11.08%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.826938
NT$9.826938NT$9.826938

+0.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.807101
NT$8.807101NT$8.807101

-3.59%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.074896
NT$2.074896NT$2.074896

+241.05%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.002414308
NT$0.002414308NT$0.002414308

+50.80%

Talus

Talus

US

NT$0.5693156
NT$0.5693156NT$0.5693156

+26.00%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$10.7241384
NT$10.7241384NT$10.7241384

+20.80%

Cap

Cap

CAP

NT$2.0950686
NT$2.0950686NT$2.0950686

+9.26%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ZEC 兌 TWD 計算器

數量

ZEC
ZEC
TWD
TWD

1 ZEC = 15,733.9876 TWD