Zcash 今日價格

Zcash (ZEC) 今日實時價格為 NT$ 491.38，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 ZEC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 491.38 每 ZEC。

Zcash 目前市值在 NT$ 8.21B 排名第 #12，流通供應量為 16.71M ZEC。過去 24 小時內，ZEC 的交易價格在 NT$ 480.69（低點）和 NT$ 495.4（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 190,256.42974609375，而歷史最低價為 NT$ 511.331987179203647。

短期表現方面，ZEC 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 -3.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.63M。

Zcash（ZEC）市場資訊

排名 No.12 市值 NT$ 8.21BNT$ 8.21B NT$ 8.21B 成交量（24H） NT$ 1.63MNT$ 1.63M NT$ 1.63M 完全稀釋市值 NT$ 10.32BNT$ 10.32B NT$ 10.32B 流通量 16.71M 16.71M 16.71M 最大供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 總供應量 16,707,875.4155448 16,707,875.4155448 16,707,875.4155448 流通率 79.56% 市場佔有率 0.35% 發行日期 2016-10-01 00:00:00 所屬公鏈 ZEC

Zcash 的目前市值為 NT$ 8.21B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.63M。ZEC 的流通量為 16.71M，總供應量是 16707875.4155448，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.32B。