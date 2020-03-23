頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:46:40 (UTC+8)
Solana 今日價格
Solana (SOL) 今日實時價格為 NT$ 75.39，過去 24 小時內變化了 0.35%。目前 SOL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 75.39 每 SOL。
Solana 目前市值在 NT$ 43.72B 排名第 #7，流通供應量為 579.94M SOL。過去 24 小時內，SOL 的交易價格在 NT$ 75.07（低點）和 NT$ 76.56（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9,404.001611261688978，而歷史最低價為 NT$ 16.14093669547245。
短期表現方面，SOL 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +2.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 25.05M。
Solana（SOL）市場資訊
NT$ 43.72B
NT$ 43.72BNT$ 43.72B
NT$ 25.05M
NT$ 25.05MNT$ 25.05M
NT$ 47.38B
NT$ 47.38BNT$ 47.38B
628,433,495.50211251
628,433,495.50211251 628,433,495.50211251
Solana 的目前市值為 NT$ 43.72B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 25.05M。SOL 的流通量為 579.94M，總供應量是 628433495.50211251，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 47.38B。
Solana 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 75.07
NT$ 75.07NT$ 75.07
24H最低價
NT$ 76.56
NT$ 76.56NT$ 76.56
24H最高價
NT$ 75.07
NT$ 75.07NT$ 75.07
NT$ 76.56
NT$ 76.56NT$ 76.56
NT$ 9,404.001611261688978
NT$ 9,404.001611261688978NT$ 9,404.001611261688978
NT$ 16.14093669547245
NT$ 16.14093669547245NT$ 16.14093669547245
Solana（SOL）價格歷史 TWD
跟蹤 Solana 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -8.459
|-0.35%
|30天
|NT$ -2.82
|-3.61%
|60天
|NT$ +0.14
|+0.18%
|90天
|NT$ -11.12
|-12.86%
Solana 今日價格變化
今天，SOL 記錄了 NT$ -8.459 (-0.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Solana 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -2.82 (-3.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Solana 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，SOL 的變化為 NT$ +0.14 (+0.18%)，從而更廣泛地了解其表現。
Solana 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -11.12 (-12.86%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Solana（SOL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
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目前 SOL 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
SOL_USDT在4小時周期運行於76.42價格位。價格位於中樞75.6133上方。現價突破R2阻力位76.3233。樞紐系統顯示上行空間已打開，多方佔據短期結構優勢。指標一致性指向偏多格局。
MACD呈現死叉狀態，快慢線動能出現背離。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI數值尚未形成共振。波動率維持常態水平，均線組缺乏買盤信號，EMA組也未確認趨勢跟隨。動能分布呈現分散特徵，多空雙方力量暫時均衡。
近端參考價格為R2點76.3233，該位置距現價0.13%。下方第一支撐位於R1點75.9566，距離現價0.61%。中樞75.6133構成遠端防禦線，S1點75.2466提供次級緩衝，而S2點74.9033則為極限測試位。關鍵節點間隔緊密，價格波動受限於窄幅區間。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Solana 的價格？
以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：
---
以下是影響 Solana (SOL) 價格的幾個關鍵因素：
1. 網路採用率與生態系統成長——更多去中心化應用程式（dApps）、DeFi 協議及 NFT 專案的推出，將提升需求。
2. 交易量與網路使用率——更高的活動量會推動其效用價值上升。
3. 市場情緒與比特幣相關性——加密貨幣市場趨勢會對 SOL 的價格產生影響。
4. 技術發展與升級——網路功能的改進將增強投資者的信心。
5. 機構採用與合作夥伴關係——企業背書能提升其合法性。
6. 其他區塊鏈的競爭——以太坊、Cardano 等競品的對決將影響其市場定位。
7. 監管動態與合規性——政府政策將對交易行為產生影響。
8. 代幣供應動態——包括權益證明（Staking）獎勵與通貨膨脹率等。
9. 網路中斷或技術問題——停機時間將對價格造成負面影響。
10. 整體 DeFi 與 Web3 市場趨勢。
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希望這份翻譯符合您的需求！如果有任何進一步的調整或補充，請隨時告知。
為什麼人們想知道 Solana 今天的價格？
人們希望了解索拉納（SOL）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：
1. 交易決策——積極交易者需要即時價格來進行買入、賣出或持有頭寸。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持倉的價值與表現。
3. 市場時機判斷——價格走勢有助於決定最佳的進場與離場點。
4. DeFi 活動——SOL 用於在索拉納網絡上進行權益證明、借貸以及其他去中心化金融操作。
5. 投資規劃——當前價格會影響未來的投資策略與風險管理。
Solana 的價格預測
Solana（SOL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SOL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Solana (SOL) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Solana 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Solana 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Solana 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 SOL 2026–2027 年價格的預測。
關於 Solana
Solana (SOL) 是一種高效能、開源的區塊鏈，專為去中心化應用程式和加密貨幣而設計。它使用一種名為歷史證明 (Proof of History, PoH) 的獨特時間戳系統，以及一種被稱為委託權益證明 (Delegated Proof of Stake, dPoS) 的共識演算法，以實現高速交易處理，聲稱每秒可支援高達65,000筆交易。SOL，Solana網路的原生加密貨幣，用於交易費用和抵押，以保護網路安全。Solana生態系統支援各種應用程式，包括去中心化金融 (DeFi)、web3應用程式，以及去中心化交易所 (DEXs) 等等。其高速、低成本的交易使其成為開發複雜應用程式的開發者的熱門選擇。
如何在台灣購買和投資 Solana
準備好開始使用 Solana 了嗎？在 MEXC 購買 SOL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Solana 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Solana (SOL) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Solana 將立即存入您的錢包。
Solana 能做什麼？
擁有 Solana 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 Solana (SOL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是Solana (SOL)
在加密世界裏，Solana（SOL）以其高速、低成本和高可擴展性脫穎而出。作為一個去中心化的區塊鏈平台，Solana 致力於提供快速、安全且低成本的去中心化應用（DApp）和加密資產交易環境。
什麼是 Solana
Solana 是一個高性能區塊鏈平台，旨在解決傳統區塊鏈在可擴展性和交易速度方面的限制。其原生代幣 SOL 用於支付交易費用、執行智能合約、參與網路治理和質押等功能。
Solana 的獨特之處在於其採用了 Proof of History（歷史證明）和 Proof of Stake（權益證明）相結合的共識機制，使得網路能夠在保持安全性的同時處理每秒數千筆交易。這也使得 Solana 成為 DeFi、NFT、遊戲和 Web3 應用的熱門選擇。
Solana 運作機制
Solana 的區塊鏈就像一個公開帳本，記錄所有交易資訊。其獨特的 Proof of History（PoH）共識機制確保了交易的順序性和不可篡改性。網路中的驗證節點（validators）透過驗證交易和維護帳本獲得獎勵，而用戶則可以透過質押 SOL 參與網路共識，賺取額外收益。
Solana的獨特之處
- 速度：傳統銀行轉帳需要數天時間，信用卡交易需要幾秒鐘確認（但結算需要數天），而 Solana 的交易在不到一秒內完成。這種速度實現了其他地方無法實現的實時體驗。
- 成本：在 Solana 上，交易費用通常為 $0.00025。這使得小額支付和頻繁交互變得切實可行。
- 擴展性：Solana 每秒可以處理數千筆交易，這意味着即使更多人使用，網路也不會變慢或變得昂貴。
- 全球可訪問性：任何有互聯網接入的人都可以使用 Solana。沒有銀行帳戶、信用檢查或地理限制。
如何購買 Solana（SOL）
購買 Solana 已經非常便捷，以下是在 MEXC 上購買 SOL 的步驟：
- 註冊帳戶並完成 KYC 身分認證
- 充值資金（支援銀行卡、信用卡等多種方式）
- 搜索 SOL 並輸入你要購買的金額
- 確認下單，你就擁有了屬於自己的 SOL
透過 MEXC，你可以隨時查看 Solana 的實時價格、市場趨勢，並安全管理你的投資。
如何質押 Solana
Solana 支援用戶透過質押（staking）參與網路共識，賺取額外收益。質押流程非常簡單：
- 將 SOL 轉入支援質押的錢包或交易所帳戶。
- 選擇一個驗證節點（validator）進行質押。
- 根據質押數量和時間，你將定期獲得獎勵。
質押不僅幫助維護 Solana 網路安全，還能讓 SOL 產生被動收益，是長期持有者常用的策略之一。
Solana 是否值得投資
Solana 是否值得投資取決於您的風險偏好和投資策略。Solana 以其高速、低費用和活躍生態吸引了大量開發者和用戶。參與 DeFi、NFT 或 Web3 項目的潛力，使 SOL 成為備受關注的加密資產。然而，Solana 的價格也存在波動。雖然其技術和生態潛力巨大，但網路維護成本、市場情緒以及競爭鏈條的影響都可能造成價格波動。因此，投資者應根據自身風險承受能力，審慎投資。
Solana 價格走勢
Solana 的價格受供需、市場情緒、技術升級及生態發展等因素影響。其歷史價格波動較大，但長期來看，隨着生態不斷完善和應用落地，SOL 的潛力依然被廣泛看好。透過 MEXC 平台，你可以實時跟蹤 Solana 的市場數據，掌握最佳買入和賣出時機。
白皮書
SOL 是 Solana 網路的原生代幣，作為運作與保障該系統的核心資源。其中一項主要功能為質押（staking），使用者可將 SOL 鎖定，藉由支持驗證者（validator）誠實履行職責來協助保護網路，實際上即是以質押代幣作為該驗證者行為的擔保抵押品。當驗證者正確執行職責時，質押者可獲得獎勵；若驗證者行為不當，部分已質押代幣將遭懲罰性焚毀（slashing）。SOL 亦用於支付交易手續費，而 Solana 的高吞吐量有助於維持手續費長期穩定且低廉，通常每筆交易僅約 0.00025 美元，足以支援日常操作與去中心化應用（dApp）使用。SOL 的總供應量並無上限，因新代幣會透過通脹機制發行，以獎勵驗證者。初始年通脹率為 8%，之後每年遞減 15%，最終長期固定於 1.5%。
Solana 由 Anatoly Yakovenko 創立，其結合了在 Qualcomm 和 Dropbox 的經驗，致力於打造高效能的區塊鏈架構。核心團隊成員包括來自多家大型科技公司的工程師與開發者，具備平行運算、網路與密碼學等領域的深厚專業知識。該專案由非營利組織 Solana Foundation 支援，負責協調網路發展與社群成長，同時致力於在技術進步的同時維持去中心化。隨著時間推移，生態系已擴展至涵蓋眾多核心貢獻者，以及數千名在該平台進行開發的程式設計師。此外，知名風險投資機構的合作與投資亦加速了 Solana 的開發與採用。
歷史證明（PoH）是 Solana 架構的核心，充當區塊鏈極其精準的時鐘。它可被視為一連串持續不斷的數學難題，其中每一個解答皆取決於前一個解答，從而建立一份可驗證的紀錄，以證明時間的流逝。由於 PoH 生成器扮演著網路時鐘的角色，驗證者便能避免針對事件發生時間產生爭議，進而將精力專注於交易驗證。此外，Solana 採用「複製證明（Proof of Replication）」來進行資料儲存，要求複製節點證明自己確實持有其所聲稱儲存的區塊鏈資料，這在維持高速運作的同時也支援去中心化。該協定內建防護機制，對不誠實行為施以懲罰：倘若驗證者確認無效交易，或時鐘節點行為不當，其質押的代幣便可能遭沒收。近期升級亦新增「狀態壓縮（state compression）」與「帳戶壓縮（account compression）」，以提升大量鏈上資料之儲存與處理效率。
Solana 被定位為一個高效能區塊鏈，設計目標是達成每秒高達 710,000 筆交易；不過實際應用中，典型吞吐量通常落在每秒 2,000 至 3,000 筆（TPS）之間。此效能仰賴「歷史證明（Proof of History）」——一種專用的時間戳記機制，能在無需驗證者協調共識時間觀念的前提下，為交易賦予可靠且可驗證的時間戳。透過維持事件精確的先後順序，Solana 就像一本極速運作的數位分類帳，完美契合那些同時要求速度與可靠性的去中心化應用（dApps）。憑藉其高速處理能力與低廉交易成本，該網路已成為 DeFi、NFT 及各式 Web3 應用程式的首選平台。
Solana 的路線圖著重於維持並強化其高效能基礎設施，同時持續擴展規模，且不犧牲速度或低交易成本。另一項關鍵目標是透過吸引額外的開發者與應用程式來擴大生態系，特別聚焦於可從快速、低成本執行中受益的 DeFi、NFT 及其他數位資產。提升穩定性與可靠性仍是重大重點，包括採用 Rust 實作的驗證者客戶端（validator client），以及新費用市場（fee markets）的推出。該專案亦已推進行動端計畫， notably 包含 Solana Mobile Stack 與 Saga 手機，將 Web3 功能帶入行動裝置。展望未來，規劃中的工作包含權重加權的服務品質（stake-weighted QoS）、費用模型的進一步優化，以及透過更佳的錯誤處理與復原機制來強化網路韌性。
Solana資源
要更深入地瞭解 Solana，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Solana的其他問題
如果 Solana 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Solana 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Solana 今日價格為 NT$ 2,408.7105。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Solana 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 SOL 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Solana 的交易量為 --。
SOL 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Solana 價格，請造訪 SOL 價格頁面了解更多資訊。
SOL 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,778.17
-1.01%
ETH
1,872.46
-0.41%
GOLD(XAUT)
4,366.97
+0.39%
USDC
1.00099
+0.01%
SOL
75.38
-0.35%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 SOL/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Solana 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Solana 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Solana (SOL) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Solana（SOL）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
SOLUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 SOL。在 MEXC 上探索 SOLUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$2,408.391
NT$2,408.391NT$2,408.391
-0.35%
331.63K (USDT)
NT$2,405.835
NT$2,405.835NT$2,405.835
-0.37%
5.18K (USDT)
NT$2,408.391
NT$2,408.391NT$2,408.391
-0.33%
4.42K (USDT)
NT$0.038373228
NT$0.038373228NT$0.038373228
+0.62%
250.44 (USDT)
NT$2,078.3475
NT$2,078.3475NT$2,078.3475
-0.85%
812.64 (USDT)
NT$2,407.113
NT$2,407.113NT$2,407.113
-0.45%
735.04 (USDT)
NT$12,611.943
NT$12,611.943NT$12,611.943
+0.10%
717.71 (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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