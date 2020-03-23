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Solana 目前實時價格為 75.39 TWD。SOL 市值為 43,721,788,783.5859083702 TWD。追蹤台灣的 SOL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Solana 目前實時價格為 75.39 TWD。SOL 市值為 43,721,788,783.5859083702 TWD。追蹤台灣的 SOL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Solana 圖標

Solana實時價格 (SOL)

1 SOL 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2,408.391
NT$2,408.391NT$2,408.391
-0.35%1D
TWD
Solana (SOL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:46:40 (UTC+8)

Solana 今日價格

Solana (SOL) 今日實時價格為 NT$ 75.39，過去 24 小時內變化了 0.35%。目前 SOL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 75.39 每 SOL。

Solana 目前市值在 NT$ 43.72B 排名第 #7，流通供應量為 579.94M SOL。過去 24 小時內，SOL 的交易價格在 NT$ 75.07（低點）和 NT$ 76.56（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9,404.001611261688978，而歷史最低價為 NT$ 16.14093669547245

短期表現方面，SOL 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +2.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 25.05M

Solana（SOL）市場資訊

No.7

NT$ 43.72B
NT$ 43.72BNT$ 43.72B

NT$ 25.05M
NT$ 25.05MNT$ 25.05M

NT$ 47.38B
NT$ 47.38BNT$ 47.38B

579.94M
579.94M 579.94M

--
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628,433,495.50211251
628,433,495.50211251 628,433,495.50211251

1.84%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Solana 的目前市值為 NT$ 43.72B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 25.05M。SOL 的流通量為 579.94M，總供應量是 628433495.50211251，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 47.38B

Solana 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 75.07
NT$ 75.07NT$ 75.07
24H最低價
NT$ 76.56
NT$ 76.56NT$ 76.56
24H最高價

NT$ 75.07
NT$ 75.07NT$ 75.07

NT$ 76.56
NT$ 76.56NT$ 76.56

NT$ 9,404.001611261688978
NT$ 9,404.001611261688978NT$ 9,404.001611261688978

NT$ 16.14093669547245
NT$ 16.14093669547245NT$ 16.14093669547245

+0.03%

-0.35%

+2.25%

+2.25%

Solana（SOL）價格歷史 TWD

跟蹤 Solana 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -8.459-0.35%
30天NT$ -2.82-3.61%
60天NT$ +0.14+0.18%
90天NT$ -11.12-12.86%
Solana 今日價格變化

今天，SOL 記錄了 NT$ -8.459 (-0.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Solana 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -2.82 (-3.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Solana 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SOL 的變化為 NT$ +0.14 (+0.18%)，從而更廣泛地了解其表現。

Solana 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -11.12 (-12.86%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Solana（SOL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Solana 價格歷史頁面

Solana 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Solana 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Solana 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SOL 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

SOL_USDT在4小時周期運行於76.42價格位。價格位於中樞75.6133上方。現價突破R2阻力位76.3233。樞紐系統顯示上行空間已打開，多方佔據短期結構優勢。指標一致性指向偏多格局。 MACD呈現死叉狀態，快慢線動能出現背離。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI數值尚未形成共振。波動率維持常態水平，均線組缺乏買盤信號，EMA組也未確認趨勢跟隨。動能分布呈現分散特徵，多空雙方力量暫時均衡。 近端參考價格為R2點76.3233，該位置距現價0.13%。下方第一支撐位於R1點75.9566，距離現價0.61%。中樞75.6133構成遠端防禦線，S1點75.2466提供次級緩衝，而S2點74.9033則為極限測試位。關鍵節點間隔緊密，價格波動受限於窄幅區間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Solana 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

以下是影響 Solana (SOL) 價格的幾個關鍵因素：

1. 網路採用率與生態系統成長——更多去中心化應用程式（dApps）、DeFi 協議及 NFT 專案的推出，將提升需求。
2. 交易量與網路使用率——更高的活動量會推動其效用價值上升。
3. 市場情緒與比特幣相關性——加密貨幣市場趨勢會對 SOL 的價格產生影響。
4. 技術發展與升級——網路功能的改進將增強投資者的信心。
5. 機構採用與合作夥伴關係——企業背書能提升其合法性。
6. 其他區塊鏈的競爭——以太坊、Cardano 等競品的對決將影響其市場定位。
7. 監管動態與合規性——政府政策將對交易行為產生影響。
8. 代幣供應動態——包括權益證明（Staking）獎勵與通貨膨脹率等。
9. 網路中斷或技術問題——停機時間將對價格造成負面影響。
10. 整體 DeFi 與 Web3 市場趨勢。

---

希望這份翻譯符合您的需求！如果有任何進一步的調整或補充，請隨時告知。

為什麼人們想知道 Solana 今天的價格？

人們希望了解索拉納（SOL）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 交易決策——積極交易者需要即時價格來進行買入、賣出或持有頭寸。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持倉的價值與表現。
3. 市場時機判斷——價格走勢有助於決定最佳的進場與離場點。
4. DeFi 活動——SOL 用於在索拉納網絡上進行權益證明、借貸以及其他去中心化金融操作。
5. 投資規劃——當前價格會影響未來的投資策略與風險管理。

Solana 的價格預測

Solana（SOL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SOL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Solana (SOL) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Solana 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Solana 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Solana 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SOL 2026–2027 年價格的預測。

關於 Solana

Solana (SOL) 是一種高效能、開源的區塊鏈，專為去中心化應用程式和加密貨幣而設計。它使用一種名為歷史證明 (Proof of History, PoH) 的獨特時間戳系統，以及一種被稱為委託權益證明 (Delegated Proof of Stake, dPoS) 的共識演算法，以實現高速交易處理，聲稱每秒可支援高達65,000筆交易。SOL，Solana網路的原生加密貨幣，用於交易費用和抵押，以保護網路安全。Solana生態系統支援各種應用程式，包括去中心化金融 (DeFi)、web3應用程式，以及去中心化交易所 (DEXs) 等等。其高速、低成本的交易使其成為開發複雜應用程式的開發者的熱門選擇。

如何在台灣購買和投資 Solana

準備好開始使用 Solana 了嗎？在 MEXC 購買 SOL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Solana 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Solana (SOL) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Solana 將立即存入您的錢包。
Solana (SOL) 購買教程

Solana 能做什麼？

擁有 Solana 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Solana (SOL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Solana (SOL)

在加密世界裏，Solana（SOL）以其高速、低成本和高可擴展性脫穎而出。作為一個去中心化的區塊鏈平台，Solana 致力於提供快速、安全且低成本的去中心化應用（DApp）和加密資產交易環境。

什麼是 Solana

Solana 是一個高性能區塊鏈平台，旨在解決傳統區塊鏈在可擴展性和交易速度方面的限制。其原生代幣 SOL 用於支付交易費用、執行智能合約、參與網路治理和質押等功能。

Solana 的獨特之處在於其採用了 Proof of History（歷史證明）和 Proof of Stake（權益證明）相結合的共識機制，使得網路能夠在保持安全性的同時處理每秒數千筆交易。這也使得 Solana 成為 DeFi、NFT、遊戲和 Web3 應用的熱門選擇。

Solana 運作機制

Solana 的區塊鏈就像一個公開帳本，記錄所有交易資訊。其獨特的 Proof of History（PoH）共識機制確保了交易的順序性和不可篡改性。網路中的驗證節點（validators）透過驗證交易和維護帳本獲得獎勵，而用戶則可以透過質押 SOL 參與網路共識，賺取額外收益。

Solana的獨特之處

- 速度：傳統銀行轉帳需要數天時間，信用卡交易需要幾秒鐘確認（但結算需要數天），而 Solana 的交易在不到一秒內完成。這種速度實現了其他地方無法實現的實時體驗。

- 成本：在 Solana 上，交易費用通常為 $0.00025。這使得小額支付和頻繁交互變得切實可行。

- 擴展性：Solana 每秒可以處理數千筆交易，這意味着即使更多人使用，網路也不會變慢或變得昂貴。

- 全球可訪問性：任何有互聯網接入的人都可以使用 Solana。沒有銀行帳戶、信用檢查或地理限制。

如何購買 Solana（SOL）

購買 Solana 已經非常便捷，以下是在 MEXC 上購買 SOL 的步驟：

- 註冊帳戶並完成 KYC 身分認證

- 充值資金（支援銀行卡、信用卡等多種方式）

- 搜索 SOL 並輸入你要購買的金額

- 確認下單，你就擁有了屬於自己的 SOL

透過 MEXC，你可以隨時查看 Solana 的實時價格、市場趨勢，並安全管理你的投資。

如何質押 Solana

Solana 支援用戶透過質押（staking）參與網路共識，賺取額外收益。質押流程非常簡單：

- 將 SOL 轉入支援質押的錢包或交易所帳戶。

- 選擇一個驗證節點（validator）進行質押。

- 根據質押數量和時間，你將定期獲得獎勵。

質押不僅幫助維護 Solana 網路安全，還能讓 SOL 產生被動收益，是長期持有者常用的策略之一。

Solana 是否值得投資

Solana 是否值得投資取決於您的風險偏好和投資策略。Solana 以其高速、低費用和活躍生態吸引了大量開發者和用戶。參與 DeFi、NFT 或 Web3 項目的潛力，使 SOL 成為備受關注的加密資產。然而，Solana 的價格也存在波動。雖然其技術和生態潛力巨大，但網路維護成本、市場情緒以及競爭鏈條的影響都可能造成價格波動。因此，投資者應根據自身風險承受能力，審慎投資。

Solana 價格走勢

Solana 的價格受供需、市場情緒、技術升級及生態發展等因素影響。其歷史價格波動較大，但長期來看，隨着生態不斷完善和應用落地，SOL 的潛力依然被廣泛看好。透過 MEXC 平台，你可以實時跟蹤 Solana 的市場數據，掌握最佳買入和賣出時機。

白皮書

Solana資源

要更深入地瞭解 Solana，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Solana網站
區塊查詢

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Solana（SOL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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SOLUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SOL。在 MEXC 上探索 SOLUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Solana (SOL) 盤口

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SOL/USDT
NT$2,408.391
NT$2,408.391NT$2,408.391
-0.35%
331.63K (USDT)
SOL/USDC
NT$2,405.835
NT$2,405.835NT$2,405.835
-0.37%
5.18K (USDT)
SOL/USD1
NT$2,408.391
NT$2,408.391NT$2,408.391
-0.33%
4.42K (USDT)
SOL/BTC
NT$0.038373228
NT$0.038373228NT$0.038373228
+0.62%
250.44 (USDT)
SOL/EUR
NT$2,078.3475
NT$2,078.3475NT$2,078.3475
-0.85%
812.64 (USDT)
SOL/USDE
NT$2,407.113
NT$2,407.113NT$2,407.113
-0.45%
735.04 (USDT)
SOL/BRL
NT$12,611.943
NT$12,611.943NT$12,611.943
+0.10%
717.71 (USDT)

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KII

NT$2.40903
NT$2.40903NT$2.40903

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utility token

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NT$0.1731051
NT$0.1731051NT$0.1731051

-8.21%

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Thinking Cat

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NT$0.4712625
NT$0.4712625NT$0.4712625

-23.57%

up

up

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NT$9.18243
NT$9.18243NT$9.18243

+23.55%

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DAPPOS

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NT$9.1571895
NT$9.1571895NT$9.1571895

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KiiChain

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NT$2.40903
NT$2.40903NT$2.40903

+296.84%

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NT$8.7507855
NT$8.7507855NT$8.7507855

+136.58%

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AKEDO

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NT$0.344737305
NT$0.344737305NT$0.344737305

+65.26%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$33.026715
NT$33.026715NT$33.026715

+46.24%

Heima

Heima

HEI

NT$5.027652
NT$5.027652NT$5.027652

+28.63%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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1 SOL = 2,408.7105 TWD