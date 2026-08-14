CoinDepo 今日價格

CoinDepo (COINDEPO) 今日實時價格為 NT$ 0.11196，過去 24 小時內變化了 1.15%。目前 COINDEPO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.11196 每 COINDEPO。

CoinDepo 目前市值在 NT$ 28.03M 排名第 #740，流通供應量為 250.32M COINDEPO。過去 24 小時內，COINDEPO 的交易價格在 NT$ 0.10389（低點）和 NT$ 0.1141（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.160951262433473288，而歷史最低價為 NT$ 0.0718217464751518141。

短期表現方面，COINDEPO 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 +0.62%。過去一天，總交易量達到 NT$ 406.85K。

CoinDepo（COINDEPO）市場資訊

排名 No.740 市值 NT$ 28.03MNT$ 28.03M NT$ 28.03M 成交量（24H） NT$ 406.85KNT$ 406.85K NT$ 406.85K 完全稀釋市值 NT$ 111.96MNT$ 111.96M NT$ 111.96M 流通量 250.32M 250.32M 250.32M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.03% 所屬公鏈 ETH

CoinDepo 的目前市值為 NT$ 28.03M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 406.85K。COINDEPO 的流通量為 250.32M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 111.96M。