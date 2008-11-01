比特幣實時價格 (BTC)
比特幣 (BTC) 今日實時價格為 NT$ 63,069.16，過去 24 小時內變化了 0.10%。目前 BTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 63,069.16 每 BTC。
比特幣 目前市值在 NT$ 1.26T 排名第 #1，流通供應量為 20.04M BTC。過去 24 小時內，BTC 的交易價格在 NT$ 62,558.65（低點）和 NT$ 63,623.89（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,035,814.2659178148428，而歷史最低價為 NT$ 1.5557163492。
短期表現方面，BTC 在過去一小時內波動了 +0.55%，過去7 天內波動了 -2.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 419.08M。
No.1
95.44%
58.77%
2008-11-01 00:00:00
BTC
比特幣 的目前市值為 NT$ 1.26T, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 419.08M。BTC 的流通量為 20.04M，總供應量是 20042850，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.32T。
+0.55%
+0.10%
-2.89%
-2.89%
跟蹤 比特幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +2,014.941
|+0.10%
|30天
|NT$ -2,044.42
|-3.14%
|60天
|NT$ -3,530.84
|-5.31%
|90天
|NT$ -15,190.49
|-19.42%
今天，BTC 記錄了 NT$ +2,014.941 (+0.10%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -2,044.42 (-3.14%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，BTC 的變化為 NT$ -3,530.84 (-5.31%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -15,190.49 (-19.42%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 BTC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
BTC_USDT在4小時周期運行於63413.33中枢上方，現價63451.02貼近樞紐位。價格處於S1與R1構成的窄幅區間內，多空雙方在此位置形成短暫平衡。均線系統呈現多頭排列，7條MA與EMA均發出買入信號，顯示短期趨勢結構尚未發生根本性逆轉。 MACD指標錄得死叉，快慢線向下发散，提示上行動能出現衰減。RSI處於中性區域，缺乏明確的方向性指引。KDJ與StochRSI數值顯示震盪特徵，波動率維持低位運行狀態。快慢指標出現分層，長期均線支撐與短期動量減弱並存，市場進入方向選擇前的整理階段。 上方近端阻力位於R1價位63543.67，距離現價約92點。進一步上行需突破R2價位63687.83，該位置距離現價約236點。下方近端支撐位於S1價位63269.17，距離現價約181點。關鍵防守位為S2價位63138.83，距離現價約312點。價格若偏離中心過遠，將重新測試上述邊界的有效性。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，比特幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
比特幣（BTC）是創始加密貨幣，也是加密貨幣的巔峰。由一位名叫中本聰的個體於2009年推出，比特幣成為了第一個不需要中介的點對點網絡。它運行在區塊鏈技術上，交易由網絡節點驗證並使用公開分散式帳本記錄。它的總供應量上限為2100萬BTC，保持稀缺性和價值儲存。自比特幣創建以來，市場上開始出現許多山寨幣。其中最突出的幾個代幣包括以太坊（ETH）、Solana（SOL），以及各種迷因幣，如DOGE、PEPE等等。
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比特幣是一種數位貨幣，無法印刷、凍結，也不受政府或銀行控制。比特幣於 2009 年誕生，被設計為傳統貨幣體系的替代品，但創始人中本聰的真實身分至今未知。
比特幣與您錢包裡的實體貨幣的主要區別在於，其總供應量固定為 2,100 萬個單位。這項固定供應量吸引了特斯拉等公司的投資，並促使薩爾瓦多採用比特幣作為法定貨幣。擁有比特幣，您就擁有了一種互聯網貨幣，無需任何中介機構。
比特幣如何運作？比特幣不需要高深的技術知識，但了解基本原理可以增強你的信心。區塊鏈是一個公開的帳本，所有人都可以查看，但不可篡改。
數千台電腦維護著帳本的副本，驗證交易，並用新的比特幣獎勵礦工。該系統就像一個由數千名會計師組成的自動化系統，他們相互監控，以防止透過基於程式碼的操作進行作弊。
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比特幣的價格波動劇烈，對投資人而言，機會與風險並存。比特幣最初只是一種價值微不足道的數位貨幣，但隨著時間的推移，其市場估值已大幅上漲。其當前價格由全球市場參與者根據供需動態以及投資者情緒和行為決定。
比特幣的總市值已超過 2 兆美元，超過了許多國家的經濟總量。比特幣價格波動主要受三個因素影響：企業採用、政府監管、以及基本面的供需力量。
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如今，金融專家已將比特幣視為有效的投資選擇，並認為其應成為多元化投資組合的一部分。包括薩爾瓦多在內的主要金融機構已開始將比特幣作為儲備資產，因為他們認為比特幣可以抵禦通貨膨脹和貨幣貶值。比特幣的有限供應量和全球使用量的不斷擴大，為其長期投資潛力提供了強有力的佐證。比特幣的價值仍然難以預測，因為它的價格波動劇烈。您的比特幣投資價值可能在一個月內上漲 50%，但下個月卻下跌 30%。大多數金融專家建議，投資金額應控制在您願意承受的損失範圍內，並將比特幣作為佔總投資計畫 5-10% 的補充投資標的。如果您支持數位貨幣的普及並且能夠承受市場波動，那麼比特幣投資將非常適合您的理財目標。
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比特幣的市值受全球投資者決策和整體市場情緒的影響。當大型企業宣布收購比特幣或政府實施支持性監管框架時，其價格通常會上漲。相反，由於監管限製或交易所遭遇安全事件，比特幣價格往往會下跌。
比特幣也遵循與減半事件相關的大約四年週期，減半事件降低了比特幣的產出速度。短期內，價格波動受交易活動、投資者行為和社群媒體趨勢所驅動。
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|類型
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