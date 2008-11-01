比特幣是一種數位貨幣，無法印刷、凍結，也不受政府或銀行控制。比特幣於 2009 年誕生，被設計為傳統貨幣體系的替代品，但創始人中本聰的真實身分至今未知。

比特幣與您錢包裡的實體貨幣的主要區別在於，其總供應量固定為 2,100 萬個單位。這項固定供應量吸引了特斯拉等公司的投資，並促使薩爾瓦多採用比特幣作為法定貨幣。擁有比特幣，您就擁有了一種互聯網貨幣，無需任何中介機構。

比特幣的運作原理

比特幣如何運作？比特幣不需要高深的技術知識，但了解基本原理可以增強你的信心。區塊鏈是一個公開的帳本，所有人都可以查看，但不可篡改。

數千台電腦維護著帳本的副本，驗證交易，並用新的比特幣獎勵礦工。該系統就像一個由數千名會計師組成的自動化系統，他們相互監控，以防止透過基於程式碼的操作進行作弊。

如何購買比特幣

如今，購買比特幣就像在線訂餐一樣簡單。您可以使用智慧型手機或電腦，結合您的身分證件，透過各種付款方式購買。

首先，在 MEXC 上建立帳戶，流程簡單，還並提供額外的安全保障。接下來，驗證身份，以保護您的資產並遵守金融法規。

最後，使用 MEXC 的多種付款方式之一為您的帳戶充值併購買比特幣。

比特幣值多少錢？

比特幣的價格波動劇烈，對投資人而言，機會與風險並存。比特幣最初只是一種價值微不足道的數位貨幣，但隨著時間的推移，其市場估值已大幅上漲。其當前價格由全球市場參與者根據供需動態以及投資者情緒和行為決定。

比特幣的總市值已超過 2 兆美元，超過了許多國家的經濟總量。比特幣價格波動主要受三個因素影響：企業採用、政府監管、以及基本面的供需力量。

MEXC 為用戶提供即時市場數據和分析工具，使他們能夠追蹤比特幣價格並做出明智的投資決策。

比特幣值得投資嗎？

如今，金融專家已將比特幣視為有效的投資選擇，並認為其應成為多元化投資組合的一部分。包括薩爾瓦多在內的主要金融機構已開始將比特幣作為儲備資產，因為他們認為比特幣可以抵禦通貨膨脹和貨幣貶值。比特幣的有限供應量和全球使用量的不斷擴大，為其長期投資潛力提供了強有力的佐證。比特幣的價值仍然難以預測，因為它的價格波動劇烈。您的比特幣投資價值可能在一個月內上漲 50%，但下個月卻下跌 30%。大多數金融專家建議，投資金額應控制在您願意承受的損失範圍內，並將比特幣作為佔總投資計畫 5-10% 的補充投資標的。如果您支持數位貨幣的普及並且能夠承受市場波動，那麼比特幣投資將非常適合您的理財目標。

如何投資比特幣

投資比特幣需要規劃您的財務目標。您的投資策略取決於您的個性和理財目標，因為您有多種投資選擇。利用美元成本平均法，人們可以定期購買比特幣，而不受市場價格影響。這種數位儲蓄帳戶的價值波動難以預測。

一些投資者在發現最佳市場條件時會選擇大量購買比特幣。持有者會長期持有比特幣，因為他們相信其長期價值。想要積極交易比特幣的用戶可以使用 MEXC 的先進工具，以低價執行買入訂單，並以高價賣出。

比特幣為何會上漲或下跌？

比特幣的市值受全球投資者決策和整體市場情緒的影響。當大型企業宣布收購比特幣或政府實施支持性監管框架時，其價格通常會上漲。相反，由於監管限製或交易所遭遇安全事件，比特幣價格往往會下跌。

比特幣也遵循與減半事件相關的大約四年週期，減半事件降低了比特幣的產出速度。短期內，價格波動受交易活動、投資者行為和社群媒體趨勢所驅動。

在哪裡購買比特幣

MEXC 是一家領先的全球交易所，為新手和經驗豐富的投資者提供全面的比特幣交易平台。憑藉極具競爭力的費率、透明的定價以及多種資金來源選擇（包括銀行轉帳、信用卡和本地支付服務提供者），用戶可以輕鬆開始投資。

安全至上：MEXC 採用銀行級措施保護資產和個人資料。高級交易者可以使用即時圖表、市場分析和高級訂單類型等專業功能。

同時，快速回應的客戶支援確保為帳戶或交易查詢提供可靠的幫助，使 MEXC 成為比特幣投資的值得信賴的目的地。