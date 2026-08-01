c8ntinuum實時價格 (CTM)
c8ntinuum (CTM) 今日實時價格為 --，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CTM 兌 TWD 的匯率為 -- 每 CTM。
c8ntinuum 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- CTM。過去 24 小時內，CTM 的交易價格在 --（低點）和 --（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，CTM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 --。
c8ntinuum 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 --。CTM 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。
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跟蹤 c8ntinuum 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
No Data
今天，CTM 記錄了 -- (--) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 -- (--)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CTM 的變化為 -- (--)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 -- (--)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
在 2040 年，c8ntinuum 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
c8ntinuum 是一套互操作性解決方案，旨在推動 Web3 從區塊鏈之間的競爭走向區塊鏈之間的協作。該專案結合了由輕客戶端驅動的 EVM 型零知識基礎設施，以及一個一站式多鏈平台，支援跨鏈參與、創作者可控的代幣系統、內嵌式 SocialFi、質押、Launchpad 活動以及基於表現的社群激勵機制。其長期願景是成為所有主要鏈上行為的統一入口，讓社群、創作者、使用者與應用程式能透過一致的多鏈體驗，在不同區塊鏈之間順暢運作。
要更深入地瞭解 c8ntinuum，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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