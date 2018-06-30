MX Token 今日價格

MX Token (MX) 今日實時價格為 NT$ 1.628，過去 24 小時內變化了 0.20%。目前 MX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.628 每 MX。

MX Token 目前市值在 NT$ 149.51M 排名第 #148，流通供應量為 91.84M MX。過去 24 小時內，MX 的交易價格在 NT$ 1.6159（低點）和 NT$ 1.631（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 187.30739310562336，而歷史最低價為 NT$ 1.3458134092288。

短期表現方面，MX 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -0.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.27M。

MX Token（MX）市場資訊

排名 No.148 市值 NT$ 149.51MNT$ 149.51M NT$ 149.51M 成交量（24H） NT$ 1.27MNT$ 1.27M NT$ 1.27M 完全稀釋市值 NT$ 673.65MNT$ 673.65M NT$ 673.65M 流通量 91.84M 91.84M 91.84M 最大供應量 413,787,834 413,787,834 413,787,834 總供應量 409,024,834 409,024,834 409,024,834 流通率 22.19% 發行日期 2018-06-30 00:00:00 發行價格 NT$ 0.2944NT$ 0.2944 NT$ 0.2944 所屬公鏈 ETH

MX Token 的目前市值為 NT$ 149.51M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.27M。MX 的流通量為 91.84M，總供應量是 409024834，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 673.65M。