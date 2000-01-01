盤前交易
盤前交易是MEXC提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣正式上市之前進行交易。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。
項目數量
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參與人數
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累計成交額
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可交易幣種
往期幣種
如何進行盤前交易
如何掛單買入
如何吃單買入
如何掛單賣出
如何吃單賣出
1
創建訂單
點擊
“創建訂單”
，在
“買入”
選項中填寫價格和數量，提交訂單並支付相應金額。
2
匹配訂單
等待賣方匹配您的訂單。一旦賣方接受您的訂單，只需耐心等待交割時間的到來。
3
訂單交割
如果賣方在規定時間內完成了訂單交割，您將收到所購買的代幣。否則，平台將退還您的訂單金額並提供相應的補償。
1
選擇訂單
在MEXC盤前交易的
賣盤
中選擇符合您要求的訂單即可。
2
匹配訂單
在核實支付價格與數量等相關信息後，提交您的訂單並完成相應的支付，等待交割期限的到來。
3
訂單交割
如果賣方在規定時間內完成了訂單交割，您將收到所購買的代幣。否則，平台將退還您的訂單金額並提供相應的補償。
1
創建訂單
點擊
“創建訂單”
，在
“賣出”
選項中填寫價格和數量，提交訂單並支付相應金額（包含抵押金額）。
2
匹配訂單
等待買方匹配您的訂單。一旦買方接受您的訂單，只需耐心等待交割日期的到來。
3
訂單交割
在交割日期結束前，您需要保證帳戶內有對應代幣數量，以確保順利完成代幣交割，否則平台將不退還您的抵押金額。
1
選擇訂單
在MEXC盤前交易的
買盤
中選擇符合您要求的訂單即可。
2
匹配訂單
在核實支付價格與數量等相關信息後，提交您的訂單並支付相應金額（包含抵押金額），等待交割期限到來。
3
訂單交割
在交割日期結束前，您需要保證帳戶內有對應代幣數量，以確保順利完成代幣交割，否則平台將不退還您的抵押金額。
FAQ
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什麼是盤前交易
盤前交易是MEXC提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣，您就可以按照您想要的價格進行交易。通過MEXC盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。
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什麼是盤前交易積分標的？
「積分標的」是盤前交易項目的一種特殊類型。項目方未公佈發行總量及其他信息前，「積分標的」是按照預設一定發行總量的盤前交易標的憑證，當項目方正式公佈代幣經濟學後，平台會按照真實發行量與預設發行量的比例，對成交訂單數量、價格做等比例映射，訂單總金額不變。之後用戶可在正式的盤前交易項目裏查詢映射的訂單，並準備交割。
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積分標的項目訂單如何交割？
盤前交易積分訂單遵循代幣總市值不變的核心邏輯：
假設 ATOKEN 積分預發行量為 100,000,000，作為 ATOKEN 盤前交易的代幣憑證
後續 ATOKEN 的發行總量確認為 1,000,000,000
那麼，兌換比例 = ATOKEN 發行總量 / ATOKEN 積分發行總量 = 10/1
ATOKEN 的實際交割數量，就是所有已成交訂單中 ATOKEN 積分數量乘以 10，訂單總金額保持不變。</b>
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盤前交易的優勢是什麼？
MEXC盤前交易為投資者在新代幣正式發行之前提供了把握市場先機的途徑。與新代幣開盤後的交易相比，投資者有機會以更優惠的條件獲取市場上熱門的代幣，從而獲得潛在的市場優勢。
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如何完成交割？
如果您是賣方:
交割時間到來前，請務必確保現貨帳戶中擁有足夠數量的代幣以便履行交付義務。請耐心等待交割時間到來，您的代幣將會安全轉移到買方帳戶，並順利完成交割過程；
如果您是買方:
在您的訂單已成交後只需等待交割日期到來，若賣方未違約，您會收到訂單對應數量的代幣；若賣方違約，您會收到來自賣方的補償款。
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作為賣家如何在MEXC進行盤前交易
作為賣家，您可以通過以下兩種方式進行操作：
發佈訂單
：使用
“發佈訂單”
功能，按您想要的價格在掛單市場中發佈您的掛單。
選擇買單
：在掛單市場中找到匹配的
買單
，並按買家的報價出售您的代幣。
一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。
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作為買家如何在MEXC進行盤前交易
作為買家，您可以通過以下兩種方式進行操作：
發佈訂單
：使用
“發佈訂單”
功能，按您希望的價格設定購買的幣量，並在掛單市場中發佈您的掛單。
選擇賣單
：在掛單市場中找到匹配的
賣單
，並按賣家指定的價格購買代幣。
一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。