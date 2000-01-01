如何進行盤前交易

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創建訂單
點擊“創建訂單”，在“買入”選項中填寫價格和數量，提交訂單並支付相應金額。
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匹配訂單
等待賣方匹配您的訂單。一旦賣方接受您的訂單，只需耐心等待交割時間的到來。
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訂單交割
如果賣方在規定時間內完成了訂單交割，您將收到所購買的代幣。否則，平台將退還您的訂單金額並提供相應的補償。
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選擇訂單
在MEXC盤前交易的賣盤中選擇符合您要求的訂單即可。
2
匹配訂單
在核實支付價格與數量等相關信息後，提交您的訂單並完成相應的支付，等待交割期限的到來。
3
訂單交割
如果賣方在規定時間內完成了訂單交割，您將收到所購買的代幣。否則，平台將退還您的訂單金額並提供相應的補償。
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創建訂單
點擊“創建訂單”，在“賣出”選項中填寫價格和數量，提交訂單並支付相應金額（包含抵押金額）。
2
匹配訂單
等待買方匹配您的訂單。一旦買方接受您的訂單，只需耐心等待交割日期的到來。
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訂單交割
在交割日期結束前，您需要保證帳戶內有對應代幣數量，以確保順利完成代幣交割，否則平台將不退還您的抵押金額。
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選擇訂單
在MEXC盤前交易的買盤中選擇符合您要求的訂單即可。
2
匹配訂單
在核實支付價格與數量等相關信息後，提交您的訂單並支付相應金額（包含抵押金額），等待交割期限到來。
3
訂單交割
在交割日期結束前，您需要保證帳戶內有對應代幣數量，以確保順利完成代幣交割，否則平台將不退還您的抵押金額。

FAQ

什麼是盤前交易

盤前交易是MEXC提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣，您就可以按照您想要的價格進行交易。通過MEXC盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。