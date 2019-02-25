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FET 今日價格
FET (FET) 今日實時價格為 NT$ 0.1352，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 FET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1352 每 FET。
FET 目前市值在 NT$ 305.40M 排名第 #85，流通供應量為 2.26B FET。過去 24 小時內，FET 的交易價格在 NT$ 0.1339（低點）和 NT$ 0.1383（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 111.14173992269866035，而歷史最低價為 NT$ 0.2645683261839604。
短期表現方面，FET 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 +0.22%。過去一天，總交易量達到 NT$ 294.82K。
FET（FET）市場資訊
NT$ 305.40M
NT$ 305.40MNT$ 305.40M
NT$ 294.82K
NT$ 294.82KNT$ 294.82K
NT$ 367.68M
NT$ 367.68MNT$ 367.68M
2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897
2,714,384,546.672
2,714,384,546.672 2,714,384,546.672
NT$ 2.773533
NT$ 2.773533NT$ 2.773533
FET 的目前市值為 NT$ 305.40M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 294.82K。FET 的流通量為 2.26B，總供應量是 2714384546.672，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 367.68M。
FET 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1339
NT$ 0.1339NT$ 0.1339
24H最低價
NT$ 0.1383
NT$ 0.1383NT$ 0.1383
24H最高價
NT$ 0.1339
NT$ 0.1339NT$ 0.1339
NT$ 0.1383
NT$ 0.1383NT$ 0.1383
NT$ 111.14173992269866035
NT$ 111.14173992269866035NT$ 111.14173992269866035
NT$ 0.2645683261839604
NT$ 0.2645683261839604NT$ 0.2645683261839604
FET（FET）價格歷史 TWD
跟蹤 FET 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.003023
|+0.07%
|30天
|NT$ -0.0263
|-16.29%
|60天
|NT$ -0.0817
|-37.67%
|90天
|NT$ -0.0619
|-31.41%
FET 今日價格變化
今天，FET 記錄了 NT$ +0.003023 (+0.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
FET 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0263 (-16.29%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
FET 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，FET 的變化為 NT$ -0.0817 (-37.67%)，從而更廣泛地了解其表現。
FET 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0619 (-31.41%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 FET 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
FET_USDT在4小時周期運行於中枢0.1354上方。價格觸及R2樞軸位0.1369。短期均線組呈現多頭排列。EMA指標確認買盤佔優。MACD形成金叉結構。RSI處於中性區域。KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買。布林帶開口維持穩定狀態。快慢指標方向一致。動能分布集中向上。波動率未見顯著擴張。近端阻力位於現價0.1369處。下方第一支撐位在0.1362。關鍵樞軸防線設於0.1354。遠端參考支撐位於0.1347。更深層級防守位在0.1339。價格與R2重合構成即時測試點。S1與S2提供下行緩衝空間。各層級價位間距清晰。市場處於樞軸體系上部區間。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 FET 的價格？
FET代幣價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 人工智慧市場的採用程度與對去中心化人工智慧服務的需求
2. 與各大科技公司合作的公告
3. Fetch.ai平台上的網路使用量與交易量
4. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性
5. 技術發展與路線圖上的里程碑進展
6. 影響人工智慧與區塊鏈產業的監管消息
7. 代幣供應動態與質押獎勵
8. 其他人工智慧區塊鏈專案的競爭
9. 投資者情緒與交易量
10. 影響風險資產的宏觀經濟因素
為什麼人們想知道 FET 今天的價格？
人們希望了解今日的FET價格，主要有以下幾個原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。交易員需要即時價格來順利執行買賣訂單，以獲取利潤。投資人則會關注每日走勢，以評估投資績效並調整資產配置。
FET 的價格預測
FET（FET）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FET 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。FET (FET) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，FET 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FET 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 FET 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 FET 2026–2027 年價格的預測。
關於 FET
Fetch.ai (FET) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在促進分散式數位經濟的創建。它利用機器學習和人工智能，使自主代理能夠執行如數據提供和分析，以及複雜問題解決等任務。原生代幣 FET，被用作 Fetch.ai 生態系統內的交換媒介，促進交易並激勵參與。該平台的共識機制基於權益證明的變體，並旨在促進如金融，運輸，能源和供應鏈管理等領域的應用開發。
如何在台灣購買和投資 FET
準備好開始使用 FET 了嗎？在 MEXC 購買 FET 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FET 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FET (FET) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FET 將立即存入您的錢包。
FET 能做什麼？
擁有 FET 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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合約交易
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在 MEXC 上購買 FET (FET) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是FET (FET)
Fetch.AI結合機器學習（ML）和人工智慧（AI）、多代理系統、去中心化分類帳本技術，旨在搭建經濟互聯網。借助切實的指引和預測，經濟活動部件（諸如數據、硬體、服務、人員和基礎設施）的數字代理能夠高效完成工作。Fetch 致力將自治化系統普及所有市場。目前，市場自治進程需要投入大量人力物力；而自動化經濟交易有助市場高效順暢地運轉。
白皮書
AEA 框架採用一種獨特的方式來管理數位資產與交易。每個 agent 都擁有自己獨立的數位錢包，其中儲存著私鑰；這些私鑰就像安全密碼一樣，讓 agent 能夠簽署交易並驗證身分。此錢包受到嚴密保護，僅限 DecisionMaker 元件可存取——該元件作為所有經濟決策的守門人。此框架設計為可在多個區塊鏈網路間運作，內建支援以太坊（Ethereum）與 Cosmos。透過外掛機制（plugin mechanism），開發者可加入對其他區塊鏈系統的相容性，使框架具備高度適應力。當 agents 需要與智慧合約（部署於區塊鏈上的程式）互動時，便會使用 Contract packages。這些 packages 提供簡化的介面，用於建立與執行區塊鏈交易，同時將複雜的技術細節隱藏於 agent 的其他元件之外。
AEA 框架由 David Minarsch 領導的一群研究人員與開發者所創建。該專案兼具扎實的學術基礎，同時亦聚焦於實際應用場景。團隊透過將框架開源並鼓勵社群貢獻，展現對開放原始碼理念的承諾。此外，他們亦積極與基於此框架開發應用程式的第三方開發者緊密合作，提供支援，並納入回饋以持續優化系統。
作為一套模組化建構套件，AEA 框架讓開發者能從可互換的元件中組裝出智慧型代理（intelligent agents）。其底層採用類似「角色（actor）」的設計理念，意即各獨立元件可自主運作，並透過訊息交換彼此協調，就如同同事間透過電子郵件協作一般。該框架提供四大核心建構區塊，可依需求自由添加與客製化：技能（Skills，負責主要推理與決策）、通訊協定（Protocols，定義訊息交換方式）、連線模組（Connections，處理網路連線），以及合約（Contracts，支援與區塊鏈智能合約互動）。其中，「技能」扮演代理的「大腦」角色，內含驅動決策與行動的邏輯；每項技能由三大元素構成：回應來訊的處理器（Handlers）、執行預設動作的行為模組（Behaviors），以及儲存資訊的模型（Models）。此外，架構中另包含一個專屬的「決策引擎（DecisionMaker）」元件，功能類似代理的財務顧問——它也是唯一被允許存取代理數位錢包並進行經濟決策的模組，有助於保障資源安全。本框架支援兩種執行模式：「非同步（async）」模式（任務於單一執行緒上輪流執行），以及「多執行緒（threaded）」模式（任務可同步執行），賦予開發者依據實際需求彈性選擇的空間。
自主經濟代理（AEA）框架是一套開創性系統，可讓軟體代理在數位經濟中獨立運作。該框架結合人工智慧與區塊鏈技術，使代理能彼此溝通、自主決策，並執行金融交易，無需持續的人為監督。實際上，它創造出智能數位助理，能自行協商、交易與管理資源。
AEA 框架已透過多項實際應用展現其實力：它曾用於交易競賽中，讓智能代理自主交易數位資產；亦應用於結合物聯網（IoT）裝置的供應鏈管理系統；更投入於公開競賽中，讓智能代理買賣現實世界中的資料。未來規劃包括打造功能更強大的 DecisionMaker 版本，以因應更複雜的決策情境。團隊亦計畫以 Golang 等更快的程式語言開發輕量級實作版本，以提升資源受限裝置上的執行效能。整體開發將以社群驅動為主，持續的功能強化將由核心團隊與外部貢獻者共同推動。
FET資源
要更深入地瞭解 FET，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於FET的其他問題
如果 FET 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 FET 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
FET 今日價格為 NT$ 4.325048。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
FET 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 FET 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 FET 的交易量為 --。
FET 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 FET 價格，請造訪 FET 價格頁面了解更多資訊。
FET 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,206.51
+0.33%
ETH
1,886.56
+0.25%
GOLD(XAUT)
4,364.07
-0.21%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.67
+0.01%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 FET/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 FET 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
FET 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 FET (FET) 的價格預測，了解更深入的分析。
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FET（FET）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
FETUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 FET。在 MEXC 上探索 FETUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$4.321849
NT$4.321849NT$4.321849
0.00%
2.18M (USDT)
NT$4.321849
NT$4.321849NT$4.321849
+0.22%
394.51K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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