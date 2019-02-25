FET 今日價格

FET (FET) 今日實時價格為 NT$ 0.1352，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 FET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1352 每 FET。

FET 目前市值在 NT$ 305.40M 排名第 #85，流通供應量為 2.26B FET。過去 24 小時內，FET 的交易價格在 NT$ 0.1339（低點）和 NT$ 0.1383（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 111.14173992269866035，而歷史最低價為 NT$ 0.2645683261839604。

短期表現方面，FET 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 +0.22%。過去一天，總交易量達到 NT$ 294.82K。

FET（FET）市場資訊

排名 No.85 市值 NT$ 305.40MNT$ 305.40M NT$ 305.40M 成交量（24H） NT$ 294.82KNT$ 294.82K NT$ 294.82K 完全稀釋市值 NT$ 367.68MNT$ 367.68M NT$ 367.68M 流通量 2.26B 2.26B 2.26B 最大供應量 2,719,493,897 2,719,493,897 2,719,493,897 總供應量 2,714,384,546.672 2,714,384,546.672 2,714,384,546.672 流通率 83.06% 市場佔有率 0.02% 發行日期 2019-02-25 00:00:00 發行價格 NT$ 2.773533NT$ 2.773533 NT$ 2.773533 所屬公鏈 ETH

FET 的目前市值為 NT$ 305.40M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 294.82K。FET 的流通量為 2.26B，總供應量是 2714384546.672，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 367.68M。