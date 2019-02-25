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FET 目前實時價格為 0.1352 TWD。FET 市值為 305,400,723.899434491848 TWD。追蹤台灣的 FET 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！FET 目前實時價格為 0.1352 TWD。FET 市值為 305,400,723.899434491848 TWD。追蹤台灣的 FET 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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FET實時價格 (FET)

1 FET 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$4.321849
NT$4.321849NT$4.321849
+0.07%1D
TWD
FET (FET) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:25:58 (UTC+8)

FET 今日價格

FET (FET) 今日實時價格為 NT$ 0.1352，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 FET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1352 每 FET。

FET 目前市值在 NT$ 305.40M 排名第 #85，流通供應量為 2.26B FET。過去 24 小時內，FET 的交易價格在 NT$ 0.1339（低點）和 NT$ 0.1383（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 111.14173992269866035，而歷史最低價為 NT$ 0.2645683261839604

短期表現方面，FET 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 +0.22%。過去一天，總交易量達到 NT$ 294.82K

FET（FET）市場資訊

No.85

NT$ 305.40M
NT$ 305.40MNT$ 305.40M

NT$ 294.82K
NT$ 294.82KNT$ 294.82K

NT$ 367.68M
NT$ 367.68MNT$ 367.68M

2.26B
2.26B 2.26B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,384,546.672
2,714,384,546.672 2,714,384,546.672

83.06%

0.02%

2019-02-25 00:00:00

NT$ 2.773533
NT$ 2.773533NT$ 2.773533

ETH

FET 的目前市值為 NT$ 305.40M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 294.82K。FET 的流通量為 2.26B，總供應量是 2714384546.672，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 367.68M

FET 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1339
NT$ 0.1339NT$ 0.1339
24H最低價
NT$ 0.1383
NT$ 0.1383NT$ 0.1383
24H最高價

NT$ 0.1339
NT$ 0.1339NT$ 0.1339

NT$ 0.1383
NT$ 0.1383NT$ 0.1383

NT$ 111.14173992269866035
NT$ 111.14173992269866035NT$ 111.14173992269866035

NT$ 0.2645683261839604
NT$ 0.2645683261839604NT$ 0.2645683261839604

+0.37%

+0.07%

+0.22%

+0.22%

FET（FET）價格歷史 TWD

跟蹤 FET 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.003023+0.07%
30天NT$ -0.0263-16.29%
60天NT$ -0.0817-37.67%
90天NT$ -0.0619-31.41%
FET 今日價格變化

今天，FET 記錄了 NT$ +0.003023 (+0.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

FET 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0263 (-16.29%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

FET 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FET 的變化為 NT$ -0.0817 (-37.67%)，從而更廣泛地了解其表現。

FET 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0619 (-31.41%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 FET（FET）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

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FET 分析

本分析利用人工智慧模型評估 FET 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

FET 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 FET 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

FET_USDT在4小時周期運行於中枢0.1354上方。價格觸及R2樞軸位0.1369。短期均線組呈現多頭排列。EMA指標確認買盤佔優。MACD形成金叉結構。RSI處於中性區域。KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買。布林帶開口維持穩定狀態。快慢指標方向一致。動能分布集中向上。波動率未見顯著擴張。近端阻力位於現價0.1369處。下方第一支撐位在0.1362。關鍵樞軸防線設於0.1354。遠端參考支撐位於0.1347。更深層級防守位在0.1339。價格與R2重合構成即時測試點。S1與S2提供下行緩衝空間。各層級價位間距清晰。市場處於樞軸體系上部區間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 FET 的價格？

FET代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 人工智慧市場的採用程度與對去中心化人工智慧服務的需求
2. 與各大科技公司合作的公告
3. Fetch.ai平台上的網路使用量與交易量
4. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性
5. 技術發展與路線圖上的里程碑進展
6. 影響人工智慧與區塊鏈產業的監管消息
7. 代幣供應動態與質押獎勵
8. 其他人工智慧區塊鏈專案的競爭
9. 投資者情緒與交易量
10. 影響風險資產的宏觀經濟因素

為什麼人們想知道 FET 今天的價格？

人們希望了解今日的FET價格，主要有以下幾個原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。交易員需要即時價格來順利執行買賣訂單，以獲取利潤。投資人則會關注每日走勢，以評估投資績效並調整資產配置。

FET 的價格預測

FET（FET）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FET 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
FET (FET) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，FET 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FET 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 FET 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FET 2026–2027 年價格的預測。

關於 FET

Fetch.ai (FET) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在促進分散式數位經濟的創建。它利用機器學習和人工智能，使自主代理能夠執行如數據提供和分析，以及複雜問題解決等任務。原生代幣 FET，被用作 Fetch.ai 生態系統內的交換媒介，促進交易並激勵參與。該平台的共識機制基於權益證明的變體，並旨在促進如金融，運輸，能源和供應鏈管理等領域的應用開發。

如何在台灣購買和投資 FET

準備好開始使用 FET 了嗎？在 MEXC 購買 FET 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FET 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FET (FET) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FET 將立即存入您的錢包。
FET (FET) 購買教程

FET 能做什麼？

擁有 FET 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 FET (FET) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是FET (FET)

Fetch.AI結合機器學習（ML）和人工智慧（AI）、多代理系統、去中心化分類帳本技術，旨在搭建經濟互聯網。借助切實的指引和預測，經濟活動部件（諸如數據、硬體、服務、人員和基礎設施）的數字代理能夠高效完成工作。Fetch 致力將自治化系統普及所有市場。目前，市場自治進程需要投入大量人力物力；而自動化經濟交易有助市場高效順暢地運轉。

白皮書

FET資源

要更深入地瞭解 FET，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方FET網站
區塊查詢

類別 :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於FET的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:25:58 (UTC+8)

FET（FET）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 FET 的更多資訊

FETUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FET。在 MEXC 上探索 FETUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 FET (FET) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 FET 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FET/USDT
NT$4.321849
NT$4.321849NT$4.321849
0.00%
2.18M (USDT)
FET/USDC
NT$4.321849
NT$4.321849NT$4.321849
+0.22%
394.51K (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5425652
NT$2.5425652NT$2.5425652

+318.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16446059
NT$0.16446059NT$0.16446059

+3.39%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4257869
NT$0.4257869NT$0.4257869

-14.18%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.783829
NT$10.783829NT$10.783829

+10.16%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.1014749
NT$9.1014749NT$9.1014749

-0.27%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5425652
NT$2.5425652NT$2.5425652

+318.31%

Isekai Blade

Isekai Blade

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NT$0.03803611
NT$0.03803611NT$0.03803611

+98.16%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2722497
NT$2.2722497NT$2.2722497

+18.62%

Talus

Talus

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NT$0.489447
NT$0.489447NT$0.489447

+8.43%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.3557954
NT$9.3557954NT$9.3557954

+5.48%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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FET
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TWD

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