用戶協議和隱私政策

本協議由您（以下稱“您”或“您的”）和MEXC平台（以下稱“MEXC”）訂立。您訪問或使用MEXC的網站（https://www.MEXC.com）、應用移動程序提供的及MEXC關聯公司提供的任何服務（以下稱“本服務”），即表示您確認已經閱讀、理解並接受本用戶協議和隱私政策（以下稱“本協議”）規定的所有條款和條件以及我們對本協議不定時作出的修訂和更新。

MEXC特別聲明 因涉及到資產交易和流動，請確保所用電腦的安全性。基於網頁顯示和安全因素的考量，強烈建議用戶使用最新版本的Google Chrome 瀏覽器登錄MEXC。因用戶個人問題造成的任何操作失誤和財產損失，責任自負。

風險告知 為了使您更好的了解數字資產交易的相關風險，現MEXC鄭重提示您：在MEXC進行數字資產交易前，您應確保自己詳細了解和審慎評估數字資產交易風險，了解自身風險承受能力，在充分考慮後自行決定在MEXC進行數字資產交易。您在MEXC進行數字資產交易過程中，可能會面臨政策風險、合規風險、收益風險、交易風險和不可抗力風險等方面的風險。具體風險如下： (a)政策風險：如您所在國家的宏觀政策以及相關法律法規政策發生變化，則其將有可能影響數字資產的正常交易，進而導致您發生損失。 (b)合規風險：在數字資產交易過程中，若違反您所在國家法律、法規的規定而引起的風險由您自行承擔。 (c)收益風險：由於加數字資產交易行業的特殊性，數字資產的增值或者貶值情況波動較大，您應自行承擔交易收益與理財收益為負的風險。 (d)交易風險：您間轉讓交易成功是基於交易雙方對轉讓行為的共同認可，MEXC不承諾或者擔保任何交易成功的情形。 (e)不可抗力風險：指自然災害、戰爭、罷工、黑客攻擊等不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況的出現，將嚴重影響MEXC的正常運行，從而導致您損失或者數字資產被盜等情形。因發生不可抗力導致的損失，MEXC對此不承擔任何責任。 (f)數字資產下線風險：數字資產的開發者出現破產、清算、解散等事由或者因為違反國家法律法規而導致MEXC將其下線或者數字資產的開發者主動要求下線停止交易的風險。 (g)技術風險：在數字資產日常交易中，可能因技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致您利益受到影響。 (h)操作風險：您因操作失誤或違反操作規程而引起的風險。 (i)賬戶凍結風險：因您出現債務違約或者涉嫌違法犯罪行為而被司法凍結或者強制執行風險。 您點擊同意本協議，則表示已經理解並願意自行承擔交易風險和損失，MEXC平台不承擔任何返還數字資本本金及收益的保證或者連帶責任。

一. 總則 本協議內容包括總則、了解你的客戶和反洗錢政策、隱私政策及所有MEXC已經發布的或將來可能發布的各類規則。您應當在使用本服務之前認真閱讀全部協議內容，如您對協議有任何疑問的，應向MEXC諮詢。您不應以未閱讀本協議的內容或者未獲得MEXC對您問詢的解答等理由，主張本協議無效，或要求撤銷本協議。MEXC有權對本協議條款進行修改，修改後的協議一旦公佈即有效代替原來的協議，用戶可隨時查閱最新協議。您以任何身份訪問、使用或嘗試使用本服務，即表示接受並同意受最新用戶協議的約束。如果您不同意，請勿訪問或使用本服務。

註冊者資格 1. 您確認，在您完成註冊程序或以其他MEXC允許的方式實際使用本服務時，您應當是具備完全民事權利能力和完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織。若您不具備前述主體資格，則您及您的監護人應承擔因此而導致的一切後果，且MEXC有權註銷或永久凍結您的賬戶，並向您及您的監護人索償。

註冊和賬戶 2. 在您按照註冊頁面提示填寫信息、閱讀並同意本協議且完成全部註冊程序後，或在您按照激活頁面提示填寫信息、閱讀並同意本協議且完成全部激活程序後，或您以其他MEXC允許的方式實際使用本服務時，您即受本協議約束。您可以使用您提供或確認的郵箱、手機號碼或者MEXC允許的其它方式作為登錄手段進入MEXC。您必須提供您的真實姓名、證件類型和證件號碼等法律法規規定的信息。如果您在註冊時提供的信息不准確，MEXC對此不承擔任何責任，您將承擔因此產生的任何直接或間接損失及不利後果。 MEXC保留選擇市場和司法管轄區經營業務的權利，並可自行決定在某些國家限製或拒絕提供本服務。

用戶信息 3. 在完成註冊或激活流程時，您應當依據法律法規要求，按相應頁面的提示準確提供並及時更新您的資料，以使之真實、及時、完整和準確。如有合理理由懷疑您提供的資料錯誤、不實、過時或不完整的，MEXC有權向您發出詢問或要求改正的通知，並有權直接做出刪除相應資料的處理直至中止或終止對您提供部分或全部MEXC服務。MEXC對此不承擔任何責任，您將承擔因此產生的任何直接或間接損失及不利後果。您應當準確填寫並及時更新您提供的電子郵件地址、聯繫電話、聯繫地址、郵政編碼等聯繫方式，以便MEXC或其他用戶與您進行有效聯繫，因通過這些聯繫方式無法與您取得聯繫，導致您在使用本服務過程中產生任何損失或增加費用的，應由您完全獨自承擔。您了解並同意，您有義務保持您提供的聯繫方式的有效性，如有變更或需要更新的，您應按MEXC的要求進行操作。

賬戶安全 4. 您須自行負責對您的MEXC賬戶和密碼的保密，且須對您的MEXC賬戶作出的所有活動（包括但不限於信息披露、發布信息、網上點擊同意或提交各類規則協議、網上續簽協議或購買服務等）承擔責任。 您同意：

(a)如發現任何人未經授權使用您的MEXC賬戶，或發生違反本協議規定的任何其他情況，您會立即通知MEXC； (b)確保您嚴格遵守網站/服務的安全、認證、交易、充值、提現機製或者流程； (c)確保您在每個上網時段結束時，以正確步驟離開網站/服務。MEXC不能也不會對因您未能遵守本協議規定而發生的任何損失負責。您理解MEXC對您的請求採取行動需要合理時間， MEXC對在採取行動前已經產生的後果（包括但不限於您的任何損失）不承擔任何責任。

服務內容 5. 通過本服務，會員可在MEXC上瀏覽數字資產各項產品的實時行情及交易信息，提交交易指令完成數字資產交易，參加MEXC組織的活動以及使用其他信息和技術服務。

服務規則 6. 您在MEXC進行交易的過程中與其他用戶發生交易糾紛時，一旦您或其它用戶任一方或雙方共同提交MEXC要求調處，則MEXC有權根據單方判斷做出調處決定，您了解並同意接受MEXC的判斷和調處決定。 7. 您了解並同意，MEXC有權應政府部門（包括司法及行政部門）的要求，向其提供您向MEXC提供的用戶信息和交易記錄等必要信息。如您涉嫌侵犯他人知識產權等合法權益，則MEXC亦有權在初步判斷涉嫌侵權行為存在的情況下，向權利人提供您必要的身份信息。 8. 您在使用MEXC服務過程中，所產生的應納稅賦，以及一切硬件、軟件、服務及其它方面的費用，均由您獨自承擔。 9. 在MEXC上使用本服務過程中，您承諾遵守以下約定：

(a)在使用本服務過程中實施的所有行為均遵守您所在國家法律、法規等規範性文件，不違背社會公共利益或公共道德，不損害他人的合法權益，不偷逃應繳稅費，不違反本協議及相關規則。您如果違反前述承諾，產生任何法律後果的，您應獨立承擔所有的法律責任，並賠償MEXC因此產生的任何損失。 (b)在交易過程中，遵守誠實信用原則，不採取不正當競爭行為，不擾亂交易的正常秩序，不從事與交易無關的行為。不對MEXC上的任何數據作商業性利用，包括但不限於在未經MEXC事先書面同意的情況下，以復制、傳播等任何方式使用MEXC上展示的資料。不使用任何裝置、軟件或例行程序干預或試圖干預MEXC的正常運作或正在MEXC上進行的任何交易、活動。您不得採取任何將導致不合理的龐大數據負載加諸MEXC網絡設備的行動。

10.您了解並同意：

(a)MEXC有權對您是否違反上述承諾做出單方認定，並根據單方認定結果適用本協議規則予以處理或終止向您提供服務，且無須徵得您的同意或提前通知予您。基於維護MEXC交易秩序及交易安全的需要，MEXC有權在發生惡意出售或者購買等擾亂市場正常交易秩序的情形下根據實際情況做出適當的風控處理，包括但不限於關閉相應交易訂單、凍結相關賬戶、將受影響的交易信息恢復原狀並追索相關損失，向您所在地的司法機關報告相關事件。 經您所在國家行政或司法機關的生效法律文書確認您存在違法或侵權行為，或者MEXC根據自身的判斷，認為您的行為涉嫌違反本協議或涉嫌違反您所在國家法律法規的規定的，則MEXC有權在MEXC上公示您的該等涉嫌違法或違約行為及MEXC已對您採取的措施。對於您在MEXC上發布的涉嫌違法或涉嫌侵犯他人合法權利或違反本協議的信息， MEXC有權不經通知您即予以刪除，且按照本協議的規定進行處罰。 (b)對於您在MEXC上實施的行為，包括您未在MEXC上實施但已經對MEXC及其用戶產生影響的行為，MEXC有權單方認定您行為的性質及是否構成對本協議的違反，並據此作出相應處罰。您應自行保存與您行為有關的全部證據，並應對無法提供充要證據而承擔的不利後果。對於您涉嫌違反承諾的行為對任意第三方造成損害的，您均應當以自己的名義獨立承擔所有的法律責任。如您涉嫌違反有關法律或者本協議之規定，使MEXC遭受任何損失，或受到任何第三方的索賠，或受到任何行政管理部門的處罰，您應當賠償MEXC因此產生的損失及（或）發生的費用，包括合理的律師費用。

責任限制與免責

11. MEXC負責按"現狀"和"可得到"的狀態向您提供本服務。但MEXC對本服務不作任何明示或暗示的保證，包括但不限於本服務的適用性、沒有錯誤或疏漏、持續性、準確性、可靠性、適用於某一特定用途。同時，MEXC也不對本服務所涉及的技術及信息的有效性、準確性、正確性、可靠性、質量、穩定、完整和及時性作出任何承諾和保證。 12. 您了解MEXC上的信息系用戶自行發布，且可能存在風險和瑕疵。 13. MEXC僅作為交易地點。MEXC僅作為您獲取數字資產信息、物色交易對象、就數字資產的交易進行協商及開展交易的場所，但MEXC無法控制交易所涉及的數字資產的質量、安全或合法性，交易信息的真實性或準確性，以及交易各方履行其在交易協議中各項義務的能力。您應自行謹慎判斷確定相關數字資產及/或信息的真實性、合法性和有效性，並自行承擔因此產生的責任與損失。除非法律法規明確要求，或出現以下情況，否則，MEXC沒有義務對所有用戶的信息數據、數字資產信息、交易行為以及與交易有關的其它事項進行事先審查：MEXC有合理的理由認為特定用戶及具體交易事項可能存在重大違法或違約情形。MEXC有合理的理由認為用戶在MEXC的行為涉嫌違法或不當。 14. MEXC或MEXC授權的第三方或您與MEXC一致同意的第三方有權基於您不可撤銷的授權受理您與其他用戶會員因交易產生的爭議，並有權單方判斷與該爭議相關的事實及應適用的規則，進而作出處理決定，包括但不限於調整相關訂單的交易狀態，指令第三方支付公司或者客服將爭議貨款的全部或部分支付給交易一方或雙方。該處理決定對您有約束力。如您未在限期內執行處理決定的，則MEXC有權利（但無義務）直接使用您尚在MEXC賬戶內的款項，或您向MEXC及其關聯公司交納的保證金代為支付。 您應及時補足保證金並彌補MEXC及其關聯公司的損失，否則MEXC及其關聯公司有權直接抵減您在其它合同項下的權益，並有權繼續追償。您理解並同意，MEXC或MEXC授權的第三方或您與MEXC一致同意的第三方並非司法機構，僅能以普通人的身份對證據進行鑑別，MEXC或MEXC授權的第三方或您與MEXC一致同意的第三方對爭議的調處完全是基於您不可撤銷得授權，其無法保證爭議處理結果符合您的期望，也不對爭議調處結論承擔任何責任。如您因此遭受損失，您同意自行向受益人索償。 15. 您了解並同意，MEXC不對因下述任一情況而就您的任何損害賠償承擔責任，包括但不限於利潤、商譽、使用、數據等方面的損失或其它無形損失的損害賠償（無論MEXC是否已被告知該等損害賠償的可能性）：MEXC有合理的理由認為特定用戶及具體交易事項可能存在重大違法或違約情形；MEXC有合理的理由認為用戶在MEXC的行為涉嫌違法或不當；通過MEXC服務購買或獲取任何數據、信息或進行交易等行為或替代行為產生的費用及損失；您對MEXC服務的誤解；及任何非因MEXC的原因而引起的與MEXC服務有關的其它損失。 16 .不論在何種情況下，MEXC均不對由於信息網絡正常的設備維護，信息網絡連接故障，電腦、通訊或其他系統的故障，電力故障，罷工，勞動爭議，暴亂，起義，騷亂，生產力或生產資料不足，火災，洪水，風暴，爆炸，戰爭，政府行為，司法行政機關的命令或第三方的不作為而造成的不能服務或延遲服務承擔責任。

協議終止

17. 您同意，MEXC有權自行全權決定以任何理由不經事先通知的中止、終止向您提供部分或全部MEXC服務，暫時凍結或永久凍結（註銷）您的賬戶在MEXC的權限，且無須為此向您或任何第三方承擔任何責任，但是MEXC有權利繼續保存該賬戶相關的交易數據、記錄等信息以及應用、使用該信息。出現以下情況時，MEXC有權直接以註銷賬戶的方式終止本協議，並有權永久凍結（註銷）您的賬戶在MEXC的權限：

(a)MEXC終止向您提供服務後，您涉嫌再一次直接或間接或以他人名義註冊為MEXC用戶的； (b)您提供的電子郵箱不存在或無法接收電子郵件，且沒有其他方式可以與您進行聯繫，或MEXC以其它聯繫方式通知您更改電子郵件信息，而您在MEXC通知後三個工作日內仍未更改為有效的電子郵箱的； (c)您提供的用戶信息中的主要內容不真實或不准確或不及時或不完整； (d)本協議（含規則）變更時，您明示並通知MEXC不願接受新的服務協議的；及 (e)其它MEXC認為應當終止服務的情況。您的賬戶服務被終止或者賬戶在MEXC的權限被永久凍結（註銷）後，MEXC沒有義務為您保留或向您披露您賬戶中的任何信息，也沒有義務向您或第三方轉發任何您未曾閱讀或發送過的信息。

18. 您同意：

(a)您與MEXC的合同關係終止後，MEXC仍享有繼續保存您的用戶信息及您使用本服務期間的所有交易信息的權利; (b)您在使用本服務期間存在違法行為或違反本協議的行為的，MEXC仍可依據本協議向您主張權利； (c)MEXC中止或終止向您提供本服務後，對於您在服務中止或終止之前的交易行為依下列原則處理，您應獨力處理並完全承擔進行以下處理所產生的任何爭議、損失或增加的任何費用，並應確保MEXC免於因此產生任何損失或承擔任何費用； (d)您在服務中止或終止之前已經上傳至MEXC的數字資產尚未交易的，MEXC有權在中止或終止服務的同時刪除此項數字資產的相關信息； (e)您的賬戶服務被終止或者賬戶在MEXC的權限被永久凍結（註銷）後，MEXC沒有義務為您保留或向您披露您賬戶中的任何信息，也沒有義務向您或第三方轉發任何您未曾閱讀或發送過的信息；及 (f)您在服務中止或終止之前已經與其他會員達成買賣合同且已部分履行的，MEXC可以不刪除該項交易，但MEXC有權在中止或終止服務的同時將相關情形通知您的交易對方。

知識產權 19. 本服務所包含的全部智力成果包括但不限於網站標誌、數據庫、網站設計、文字和圖表、軟件、照片、錄像、音樂、聲音及其前述組合，軟件編譯、相關源代碼和軟件(包括小應用程序和腳本)的知識產權權利均歸MEXC所有。您不得為商業目的複制、更改、拷貝、發送或使用前述任何材料或內容。 20. 您接受本協議即視為您主動將您在MEXC發表的任何形式的信息的著作權， 包括但不限於：複製權、發行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、信息網絡傳播權、攝製權、改編權、翻譯權、彙編權以及應當由著作權人享有的其他可轉讓權利無償獨家轉讓給MEXC所有，MEXC有權利就任何主體侵權單獨提起訴訟並獲得全部賠償。本協議效力及於您在MEXC發布的任何受著作權法保護的作品內容，無論該內容形成於本協議簽訂前還是本協議簽訂後。 21. 您在使用本服務過程中不得非法使用或處分MEXC或他人的知識產權權利。您不得將已發表於MEXC的信息以任何形式發布或授權其它網站（及媒體）使用。 22 您登錄MEXC或使用本服務均不視為MEXC向您轉讓任何知識產權。

適用法律 23. 本協議全部內容均為根據新加坡法律而訂立，其成立、解釋、內容及執行均適用新加坡相關法律規定；任何因與本協議約定的服務有關而產生的索賠或訴訟，都應依照新加坡法律進行管轄並加以解釋和執行。為避免疑義，這一條款明確適用於任何針對MEXC的侵權索賠。任何針對MEXC或者和MEXC有關的索賠或訴訟的管轄法院或訴訟地均在新加坡。您無條件地獲得在新加坡法院進行訴訟和上訴的排他性的管轄權。您也無條件地同意與本協議有關的爭議或問題或產生的任何索賠請求和訴訟的發生地或法院均排他性地在新加坡，如有MEXC其他業務對管轄有專門約定的，從其約定。不方便法院的原則不適用於根據本條款選擇的法院。

二. 了解你的客戶及反洗錢政策

1. MEXC保證審慎遵守“了解你的客戶”和反洗錢相關的法律法規且不得故意違反本協議中的了解你的客戶及反洗錢政策。在我們合理控制的範圍內我們將採取必要的措施和技術為您提供安全的服務，盡可能使您免於遭受犯罪嫌疑人的洗錢行為帶來的損失。了解你的客戶和反洗錢政策如下：

(a)頒布了解你的客戶和反洗錢政策並時時更新以滿足相應的法律法規規定的標準； (b)頒布和更新運行本網站的一些指導原則和規則，且我們的員工將按照該原則和規則的指導提供服務； (c)設計並完成內部監測和控制交易的程序，如以嚴格的手段驗證身份，安排組建專業團隊專門負責反洗錢工作； (d)採用風險預防的方法對客戶進行盡職調查和持續的監督; (e)審查和定期檢查已發生的交易;及 (f)向主管當局報告可疑交易;

身份信息與核實確認 2. 根據不同的司法管轄區的不同規定及不同的實體類型，我們收集的您的信息內容可能不一致，原則上將向註冊的個人收集以下信息：

(a)個人基本信息：您的姓名，住址（及永久地址，如果不同），出生日期及國籍等可獲得的其他情況。身份驗證應該是根據官方或其他類似權威機構發放的文件，比如護照，身份證或其他不同的轄區要求的和引發的身份證明文件。 (b)有效的照片：在您註冊之前，您須提供您將您的身份證件放在胸前的照片；及 (c)聯繫方式：電話/手機號碼和/或有效的電子郵件地址。

3. 如果您是一個公司或其他合法實體，我們將收集以下信息以確定您或信託帳戶的最終受益人。

(a)公司註冊、登記證；公司的章程與備忘錄副本； (b)公司的股權機構和所有權說明的詳細證明材料，證明決定本網站賬戶的開立以及執行的授權委託人的董事會決議； (c)按照要求需要提供的公司董事、大股東及本網站賬戶有權簽字人的身份證明文件； (d)該公司的主要營業地址，如果與公司的郵寄地址不同，提供郵寄地址。如果公司在本地的地址與它的主要營業地址不一致的，則被視為風險較高的客戶，需要提交額外附加文件；及 (e)根據不同的司法管轄區的不同規定及不同的實體類型，我們要求的其他認證和權威部門發布的文件以及我們認為必要的文件。

4. 我們只接受英語版本或漢語版本的身份信息，如不是，請您將您的身份信息翻譯成英文的版本並加以公證。 5.身份信息確認核實要求如下：

(a)我們要求您提供身份證明文件的全部頁面內容； (b)我們要求您提供您將您的身份證明文件放在您胸前的照片； (c)證明文件的副本應和原始憑證進行核對。然而，如果某個可信賴的合適的認證人可證明該副本文件是原始文件準確而全面的複制的，該副本可接受。這樣的認證人包括大使、司法委員、地方治安官等；及 (d)對識別最終受益人和賬戶控制權的要求是確定哪些個人最終所有或控制直接客戶，和/或確定正在進行的交易是由他人代為執行。如果是企業，則大股東的身份（例如那些持有10％或以上的投票權益）應被驗證。

監控交易 6. MEXC根據安全性和實際交易情況時時設置和調整日常交易和數字資產提取最高限額; 7. 如果交易頻繁集中發生在某個註冊用戶或存在超乎合理的情況，MEXC有權評估並決定他們是否可疑; 8. MEXC憑藉自身的判斷認定為可疑交易的情況，MEXC可能會採取暫停該交易、拒絕該交易等限制性措施，甚至如果可能將盡快逆轉該交易，同時向主管部門報告，但不會通知您; 9. MEXC 有權拒絕來自不符合國際反洗錢標準轄區的人或可被視為政治公眾人物的人的註冊申請，我們有權隨時暫停或終止我們自身判斷為可疑交易的交易，但我們這樣做並不違反對您的任何義務和責任。截至目前，MEXC拒絕來自下列國家的用戶的交易或註冊申請：朝鮮、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗、也門、津巴布韋、緬甸、黎巴嫩、利比亞、玻利維亞、厄瓜多爾、孟加拉國、索馬里、伊拉克、剛果民主共和國(金)、中非共和國、吉爾吉斯斯坦、布隆迪、阿富汗、馬其頓、埃塞俄比亞、幾內亞比紹、幾內亞、利比里亞、特立尼達和多巴哥、委內瑞拉、塞爾維亞、克里米亞、中國大陸、新加坡、美國，意大利、加拿大。

三. 隱私政策

信息使用 1. MEXC會按照本協議規定使用和披露您的如下個人信息：

(a)您註冊或激活可以登錄我們平台的賬戶時，向MEXC及其關聯公司提供的個人註冊信息（應法律法規要求需公示的企業名稱等相關工商註冊信息以及自然人經營者的信息除外）； (b)在您使用MEXC時，MEXC會記錄的您的瀏覽器和計算機上的信息，包括但不限於您的IP地址、瀏覽器的類型、使用的語言、訪問日期和時間、軟硬件特徵信息及您需求的網頁記錄等數據；及 (c)MEXC通過合法途徑從商業夥伴處取得的用戶個人數據。

如果您不希望我們收集上述個人數據，可以隨時書面通知我們的個人信息保護專員來選擇退出。有關選擇退出的更多信息，請參見“撤回同意，刪除，請求訪問或修改您提供給我們的信息”。但是請注意，退出或撤回您對我們收集，使用或處理您的個人數據的同意可能會影響您對本服務的使用。 2. 我們如何收集您的信息

您將直接向我們提供絕大部分我們收集的個人信息。在以下情形，我們會收集和處理您的信息： （a）您在線註冊、登錄或訪問MEXC，或使用任何MEXC服務時； （b）您自願完成任何用戶調查或向我們提供反饋時，通過郵件或任何其他渠道； （c）您使用或瀏覽我們的網頁或客戶端時，通過瀏覽器或軟件的cookies； （d）本協議提及的其他自行收集信息的情形。 我們也可以從公共渠道或第三方渠道獲取信息，如我們的廣告和市場研究夥伴，包括更新或補充收集到的關於您的其他信息。

3. 我們如何使用您的個人信息 我們可以通過以下方式使用您的個人信息：

(a) 遵守法律法規的要求 我們的大部分服務受法律法規的約束，要求我們以特定方式收集、使用和存儲您的個人信息。例如，MEXC必須識別和驗證使用我們服務的客戶，以遵守跨司法轄區的反洗錢法律。這包括收集和存儲您的證件照片。如果您不提供法律要求的個人信息，我們將不得不關閉您的賬戶。 (b) 執行本協議的條款 我們積極監測、調查、預防和減輕任何潛在的禁止或非法活動，執行我們與第三方的協議，以及預防和檢查違反本協議的行為。此外，我們可能需要根據您使用我們服務的情況收取費用。我們收集有關您的賬戶使用情況的信息，並密切監控您與我們服務的交互。我們可能會將收集到的您的任何個人信息用於這些目的。 (c) 發現和防止欺詐和/或資金損失 我們處理您的個人信息是為了幫助發現、防止和減少對我們服務的欺詐和濫用，並保護您免受賬戶的損害或資金損失。 (d) 提供服務 我們處理您的個人信息以為您提供服務。例如，當您希望使用我們平台的OTC服務時，我們需要您的身份、聯繫信息和支付信息等特定信息。沒有這些信息，我們不能為您提供服務。身份驗證服務提供方等第三方在提供身份驗證和/或防欺詐服務時也可能會收集您的個人信息。 (e) 提供服務通信 我們向您發送與管理或賬戶相關的信息，以使您了解我們的服務的最新信息，通知您相關的安全問題或更新，或提供其他與交易相關的信息。如果沒有這些通信，您可能不知道與您的賬戶相關的重要進展，這可能會影響您使用我們的服務。您不能選擇拒絕接收關鍵的服務通信，如出於法律或安全目的發送的電子郵件或短信。 (f) 提供客戶服務 當您與我們聯繫以解決任何問題或爭議時，我們將處理您的個人信息。如果不處理您的個人信息，我們將不能回應您的請求，並確保您不間斷地使用服務。 (g) 確保網絡和信息安全 我們處理您的個人信息是為了提高安全性，監控並核實身份和對我們服務的訪問，打擊垃圾郵件或其他惡意軟件或安全風險，並遵守適用的安全法律和法規。互聯網上的威脅是不斷變化的，我們需要就您使用我們的服務獲取及時準確的信息，這一點尤為重要。如果不處理您的個人信息，我們可能無法確保我們服務的安全性 (h) 用於研究和開發 我們處理您的個人信息，以更好地理解您如何使用我們的服務以及如何與我們的服務進行交互。此外，我們還將使用這些信息來定制、衡量和改進我們的服務和我們的網站和應用程序的內容和佈局，以及開發新的服務。如果不處理您的個人信息，我們無法確保您繼續享受我們的服務。 (i) 增強您的體驗 我們處理您的個人信息，以提供個性化的體驗，並實現您的要求。例如，您可以允許我們訪問第三方存儲的某些個人信息。如果不處理您的個人信息，我們可能無法確保您繼續享受我們的部分或全部服務。 (j) 為促進公司收購、兼併或交易提供便利 我們可以在公司收購、合併或其他公司交易的情況下，處理有關您的賬戶和使用我們的服務的任何信息。如果您不希望為這些目的處理您的個人信息，您可以選擇關閉您的賬戶。 (k) 從事營銷活動 我們可能會向您發送營銷通訊（例如電子郵件或短信）以通知您有關我們的活動或合作夥伴活動的信息；提供有針對性的營銷；以及向您提供促銷優惠。我們的營銷將根據您的廣告營銷偏好和適用法律的允許。如果您不希望我們向您發送營銷信息，請通過dataprotect@mexc.com向我們的個人數據保護專員提交申請。 (l) 為任何其他目的 我們可以基於您同意的任何目的披露您的個人信息。

4.MEXC不會向任何無關第三方提供、出售、出租、分享或交易您的個人信息，除非事先得到您的許可，或該第三方和MEXC（含MEXC關聯公司）單獨或共同為您提供服務，且在該服務結束後，其將被禁止訪問包括其以前能夠訪問的所有這些資料。 MEXC亦不允許任何第三方以任何手段收集、編輯、出售或者無償傳播您的個人信息。任何MEXC用戶如從事上述活動，一經發現，MEXC有權立即終止與該用戶的服務協議。 5. 如果您不是具備完全民事權利能力和完全民事行為能力的自然人，您無權使用本服務，因此MEXC希望您不要向我們提供任何個人信息。

信息披露 6. 在如下情況下，MEXC將依據您的個人意願或法律的規定全部或部分的披露您的個人信息：

(a)經您事先同意，向第三方披露； (b)如您是適格的知識產權投訴人並已提起投訴，應被投訴人要求，向被投訴人披露，以便雙方處理可能的權利糾紛； (c)根據法律的有關規定，或者行政或司法機構的要求，向第三方或者行政、司法機構披露； (d)如您出現違反有關法律、法規或者本協議的情況，需要向第三方披露； (e)為提供您所要求的產品和服務，而必須和第三方分享您的個人信息； (d)在MEXC上創建的某一交易中，如交易任何一方履行或部分履行了交易義務並提出信息披露請求的，MEXC有權決定向該用戶提供其交易對方的聯絡方式等必要信息，以促成交易的完成或糾紛的解決;及 (g)MEXC根據法律、法規或者網站政策認為合適的披露。

信息存儲和轉移 7. 我們收集的有關您的信息和資料將保存在MEXC及（或）其關聯公司的服務器上，這些信息和資料可能傳送至您所在國家、地區或MEXC收集信息和資料所在地的境外並在境外被訪問、存儲和展示。有關歐盟用戶和/或位於歐盟的用戶的個人信息的轉移，請參見“僅針對歐盟用戶的附加條款”。

Cookies的使用 8. 在您未拒絕接受cookies的情況下，MEXC會在您的計算機上設定或取用cookies，以便您能登錄或使用依賴於cookies的本服務。MEXC使用cookies可為您提供更加周到的個性化服務包括推廣服務。您有權選擇接受或拒絕接受cookies。您可以通過修改瀏覽器設置的方式拒絕接受cookies。但如果您選擇拒絕接受cookies，則您可能無法登錄或使用依賴於cookies的本服務。通過MEXC所設cookies所取得的有關信息，將適用本條款。

信息安全 9. 您的賬戶均有安全保護功能，請妥善保管您的賬戶及密碼信息。我們將通過向其它服務器備份、對用戶密碼進行加密等安全措施確保您的信息不丟失，不被濫用和變造。儘管有前述安全措施，但同時也請您注意在信息網絡上不存在“完善的安全措施”。在使用本服務進行網上交易時，您不可避免的要向交易對方或潛在的交易對方披露自己的個人信息，如聯絡方式或者郵政地址。請您妥善保護自己的個人信息，僅在必要情形下向他人提供。如您發現自己的個人信息洩密，尤其是您的賬戶及密碼發生洩露，請您立即聯絡MEXC客服，以便MEXC採取相應措施。 10. 我們將根據個人數據保護法和/或其他適用法律保留個人信息。也就是說，當我們合理確定以下情況時，我們將銷毀或匿名您的個人信息：（i）保留這些個人信息不再符合收集該個人信息的目的；（ii）保留這些個人信息不再具有任何法律或商業上的必要；（iii）沒有其他合法權益需要進一步保留這些個人數據。如果您停止使用本服務，我們可能會繼續根據本隱私政策和個人數據保護法和/或其他適用法律所要求承擔的義務繼續存儲，使用和/或披露您的個人信息。

撤回同意，刪除，請求訪問或修改您提供給我們的信息 11. 您可以通過發送電子郵件至我們的個人信息保護專員dataprotect@mexc.com撤回對我們擁有或在我們控制之下的您的個人信息的收集，使用和/或披露的同意。 12. 但是，您撤回同意可能意味著我們將無法繼續向您提供服務，並且我們可能需要終止您與我們之間的協議。 13. 您可以通過向我們提交書面請求來請求訪問和/或更正當前由我們擁有或控制的個人數據。我們將需要您提供足夠的信息，以確定您的身份以及您的請求的性質，以便能夠處理您的請求。因此，請通過發送電子郵件至我們的個人信息保護專員dataprotect@mexc.com來提交您的書面請求。 14. 我們可能會為處理您訪問和/或更正個人數據的請求向您收取合理的費用。如果我們選擇收取費用，我們將向您提供我們將收取的費用的書面估算。請注意，除非您同意支付費用，否則我們無需回答或處理您的請求。 15. 我們保留根據個人數據保護法及其他適用法律的規定拒絕更正您的個人數據的權利，這些規定要求和/或授權我們在規定的情況下拒絕更正個人數據。

賬號刪除： 16. 您可以隨時刪除自己的MEXC賬號。刪除賬號意味著：

您將失去該帳號中的所有數字資產和數據內容; 您將無法找回該賬號下的個人信息、交易記錄、業務數據、歷史信息等； 您將無法使用需要通過該帳號登錄的MEXC服務。 重要提示：刪除帳號行為不可撤銷，為保障您的權益，我們將在您選擇刪除賬號按鈕時對相關風險再次予以提示。

17. 賬號刪除不代表您在該賬號註銷前的所有賬號行為和相關責任得到豁免或減輕。賬號刪除將意味著與您賬號有關的記錄、信息都將刪除，但我們還可能會根據適用法律和法規的要求保留您賬戶的某些信息。

僅針對歐盟用戶的附加條款 18. 本節中的規定僅在您是歐盟用戶的情況下適用。這些條款優先於本隱私政策其餘部分中任何不一致的條款。 19. 您的個人數據可能會轉移到歐盟以外。此種情況下我們將採取所有合理的預防措施以滿足GDPR規定的適當的保障措施。例如，我們會採用適當的合同條款確保此類轉移的接收者根據所有適用的個人數據保護法保護和處理您的個人數據。 20. 您有權根據GDPR行使下列權利: