Fluxbot 價格 (FLUXB)
今天 Fluxbot (FLUXB) 的實時價格爲 0.02639915 USD。目前其市值爲 $ 11.36M USD。FLUXB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fluxbot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 276.51K USD
- Fluxbot 當天價格變化爲 -3.46%
- 其循環供應量爲 430.65M USD
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今天內，Fluxbot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00094696331476175。
在過去30天內，Fluxbot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0085086783。
在過去60天內，Fluxbot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027961953。
在過去90天內，Fluxbot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007387717803507245。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00094696331476175
|-3.46%
|30天
|$ -0.0085086783
|-32.23%
|60天
|$ -0.0027961953
|-10.59%
|90天
|$ -0.007387717803507245
|-21.86%
Fluxbot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.46%
-3.46%
-15.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.
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|1 FLUXB 兌換 AUD
A$0.04223864
|1 FLUXB 兌換 GBP
￡0.0208553285
|1 FLUXB 兌換 EUR
€0.025343184
|1 FLUXB 兌換 USD
$0.02639915
|1 FLUXB 兌換 MYR
RM0.118796175
|1 FLUXB 兌換 TRY
₺0.9258181905
|1 FLUXB 兌換 JPY
¥4.1401786945
|1 FLUXB 兌換 RUB
₽2.7283521525
|1 FLUXB 兌換 INR
₹2.247095648
|1 FLUXB 兌換 IDR
Rp432.772881576
|1 FLUXB 兌換 PHP
₱1.5588698075
|1 FLUXB 兌換 EGP
￡E.1.3439807265
|1 FLUXB 兌換 BRL
R$0.166314645
|1 FLUXB 兌換 CAD
C$0.0377507845
|1 FLUXB 兌換 BDT
৳3.154698425
|1 FLUXB 兌換 NGN
₦41.05595808
|1 FLUXB 兌換 UAH
₴1.1079723255
|1 FLUXB 兌換 VES
Bs1.3199575
|1 FLUXB 兌換 PKR
Rs7.345299496
|1 FLUXB 兌換 KZT
₸13.7996276795
|1 FLUXB 兌換 THB
฿0.9110346665
|1 FLUXB 兌換 TWD
NT$0.861668256
|1 FLUXB 兌換 CHF
Fr0.0234952435
|1 FLUXB 兌換 HKD
HK$0.2051213955
|1 FLUXB 兌換 MAD
.د.م0.263463517