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ApeCoin 目前實時價格為 0.1219 TWD。APE 市值為 121,900,000 TWD。追蹤台灣的 APE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ApeCoin 目前實時價格為 0.1219 TWD。APE 市值為 121,900,000 TWD。追蹤台灣的 APE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ApeCoin 圖標

ApeCoin實時價格 (APE)

1 APE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.895924
NT$3.895924NT$3.895924
-2.40%1D
TWD
ApeCoin (APE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:18:40 (UTC+8)

ApeCoin 今日價格

ApeCoin (APE) 今日實時價格為 NT$ 0.1219，過去 24 小時內變化了 2.40%。目前 APE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1219 每 APE。

ApeCoin 目前市值在 NT$ 121.90M 排名第 #158，流通供應量為 1.00B APE。過去 24 小時內，APE 的交易價格在 NT$ 0.1208（低點）和 NT$ 0.1262（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,259.18746810165285776，而歷史最低價為 NT$ 2.6091020133697667212

短期表現方面，APE 在過去一小時內波動了 +0.41%，過去7 天內波動了 -8.14%。過去一天，總交易量達到 NT$ 101.63K

ApeCoin（APE）市場資訊

No.158

NT$ 121.90M
NT$ 121.90MNT$ 121.90M

NT$ 101.63K
NT$ 101.63KNT$ 101.63K

NT$ 121.90M
NT$ 121.90MNT$ 121.90M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

0.01%

ETH

ApeCoin 的目前市值為 NT$ 121.90M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 101.63K。APE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 121.90M

ApeCoin 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1208
NT$ 0.1208NT$ 0.1208
24H最低價
NT$ 0.1262
NT$ 0.1262NT$ 0.1262
24H最高價

NT$ 0.1208
NT$ 0.1208NT$ 0.1208

NT$ 0.1262
NT$ 0.1262NT$ 0.1262

NT$ 1,259.18746810165285776
NT$ 1,259.18746810165285776NT$ 1,259.18746810165285776

NT$ 2.6091020133697667212
NT$ 2.6091020133697667212NT$ 2.6091020133697667212

+0.41%

-2.40%

-8.14%

-8.14%

ApeCoin（APE）價格歷史 TWD

跟蹤 ApeCoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.095801-2.40%
30天NT$ -0.0315-20.54%
60天NT$ -0.0114-8.56%
90天NT$ -0.0217-15.12%
ApeCoin 今日價格變化

今天，APE 記錄了 NT$ -0.095801 (-2.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ApeCoin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0315 (-20.54%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ApeCoin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，APE 的變化為 NT$ -0.0114 (-8.56%)，從而更廣泛地了解其表現。

ApeCoin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0217 (-15.12%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ApeCoin（APE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ApeCoin 價格歷史頁面

ApeCoin 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ApeCoin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ApeCoin 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 APE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

APE_USDT在4小時周期運行於0.1247，處於S1樞紐0.1233與中枢0.1253之間。價格位於樞軸體系下方區域，短期結構呈現窄幅整理特徵。均線組全數呈現買入排列，指標一致性顯示多頭基礎存在。當前價位距離上方樞軸阻力僅0.0006，空間受限。 MACD錄得死叉信號，快慢線向下滑散，動能出現背離現象。RSI處於中性區間，未提供明確方向指引。KDJ與StochRSI數值顯示短期超買修正需求，波動率維持低位。均線系統多頭排列與震盪指標走弱形成分層，多空動能暫時平衡。 近端支撐位於S1點位0.1233，距離現價0.0014。下方強支撐參考S2點位0.1216，距離現價0.0031。上方第一阻力為樞軸位0.1253，距離現價0.0006。第二阻力參考R1點位0.1270，距離現價0.0023。關鍵價位密集分布，突破需伴隨成交量配合。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ApeCoin 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

---

影響 ApeCoin（APE）價格的幾個關鍵因素如下：

1. Bored Ape Yacht Club 的熱度——由於 APE 與 BAYC NFT 綁定，該系列的市場需求會直接影響代幣的價值。

2. 實用性與生態系統的成長——APE 在遊戲、元宇宙專案以及治理投票中的應用程度，都會對其需求產生影響。

3. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢及投資者的信心，都會對 APE 的價格走勢產生影響。

4. 代幣供應動態——質押獎勵、代幣銷毀以及流通量的變化，都會影響代幣的稀缺性。

5. 合作夥伴公告——與各大品牌或平台的合作，往往能引發價格波動。

6. 監管發展——NFT 及加密貨幣相關的法規，會對投資者信心造成影響。

7. 社群活動——Discord 或社群媒體上的積極互動，與 APE 的價格表現呈現正相關。

為什麼人們想知道 ApeCoin 今天的價格？

人們希望了解 ApeCoin (APE) 的今日價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合管理、市場時機把握、投資規劃，以及隨時掌握其持有資產的價值。APE 的波動性極高，因此對於關注績效的買家、賣家及持倉者而言，即時價格至關重要。

ApeCoin 的價格預測

ApeCoin（APE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，APE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ApeCoin (APE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ApeCoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ApeCoin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ApeCoin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 APE 2026–2027 年價格的預測。

關於 ApeCoin

APE（ApeSwap Finance）是一個建立在Binance Smart Chain（BSC）上的去中心化金融（DeFi）平台。它作為一個自動化市場做市商（AMM），允許用戶直接從他們的錢包交易數字資產，並提供產量農業服務，用戶可以抵押他們的代幣以獲得獎勵。APE還具有一個用於交換代幣的去中心化交易所（DEX），以及一個新項目的發射平台。原生實用代幣，APE，用於治理決策，抵押，並在生態系統內獲得獎勵。其發行基於通縮模型，定期燒毀一部分代幣以減少供應並可能增加價值。

如何在台灣購買和投資 ApeCoin

準備好開始使用 ApeCoin 了嗎？在 MEXC 購買 APE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ApeCoin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ApeCoin (APE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ApeCoin 將立即存入您的錢包。
ApeCoin (APE) 購買教程

ApeCoin 能做什麼？

擁有 ApeCoin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ApeCoin (APE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin資源

要更深入地瞭解 ApeCoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方ApeCoin網站
區塊查詢

類別 :

Airdropped Tokens by NFT ProjectsAptos EcosystemArbitrum Ecosystem

人們還問：關於ApeCoin的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:18:40 (UTC+8)

ApeCoin（APE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ApeCoin 的更多資訊

APEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 APE。在 MEXC 上探索 APEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ApeCoin (APE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ApeCoin 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
APE/USDT
NT$3.892728
NT$3.892728NT$3.892728
-2.40%
830.16K (USDT)
APE/USDC
NT$3.8869752
NT$3.8869752NT$3.8869752
-2.75%
207.05K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8143976
NT$2.8143976NT$2.8143976

+363.47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1816926
NT$0.1816926NT$0.1816926

-3.69%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4742864
NT$0.4742864NT$0.4742864

-23.10%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.182108
NT$9.182108NT$9.182108

+23.51%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.194892
NT$9.194892NT$9.194892

+3.37%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7784532
NT$8.7784532NT$8.7784532

+137.25%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.368709736
NT$0.368709736NT$0.368709736

+76.70%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.5573892
NT$34.5573892NT$34.5573892

+52.97%

Heima

Heima

HEI

NT$4.576672
NT$4.576672NT$4.576672

+17.06%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5558696
NT$3.5558696NT$3.5558696

+16.47%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

APE
APE
TWD
TWD

1 APE = 3.895924 TWD