ApeCoin 今日價格

ApeCoin (APE) 今日實時價格為 NT$ 0.1219，過去 24 小時內變化了 2.40%。目前 APE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1219 每 APE。

ApeCoin 目前市值在 NT$ 121.90M 排名第 #158，流通供應量為 1.00B APE。過去 24 小時內，APE 的交易價格在 NT$ 0.1208（低點）和 NT$ 0.1262（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,259.18746810165285776，而歷史最低價為 NT$ 2.6091020133697667212。

短期表現方面，APE 在過去一小時內波動了 +0.41%，過去7 天內波動了 -8.14%。過去一天，總交易量達到 NT$ 101.63K。

ApeCoin（APE）市場資訊

排名 No.158 市值 NT$ 121.90MNT$ 121.90M NT$ 121.90M 成交量（24H） NT$ 101.63KNT$ 101.63K NT$ 101.63K 完全稀釋市值 NT$ 121.90MNT$ 121.90M NT$ 121.90M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

ApeCoin 的目前市值為 NT$ 121.90M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 101.63K。APE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 121.90M。