Dynamic Crypto Index 價格 (DCI)
今天 Dynamic Crypto Index (DCI) 的實時價格爲 10,118.08 USD。目前其市值爲 $ 1.52M USD。DCI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dynamic Crypto Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Dynamic Crypto Index 當天價格變化爲 -3.48%
- 其循環供應量爲 150.00 USD
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今天內，Dynamic Crypto Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -364.91987315117。
在過去30天內，Dynamic Crypto Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -573.4644437760。
在過去60天內，Dynamic Crypto Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +29.2564283200。
在過去90天內，Dynamic Crypto Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -480.061250398585。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -364.91987315117
|-3.48%
|30天
|$ -573.4644437760
|-5.66%
|60天
|$ +29.2564283200
|+0.29%
|90天
|$ -480.061250398585
|-4.52%
Dynamic Crypto Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.03%
-3.48%
-5.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.
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|1 DCI 兌換 VND
₫266,257,275.2
|1 DCI 兌換 AUD
A$15,581.8432
|1 DCI 兌換 GBP
￡7,386.1984
|1 DCI 兌換 EUR
€8,802.7296
|1 DCI 兌換 USD
$10,118.08
|1 DCI 兌換 MYR
RM42,900.6592
|1 DCI 兌換 TRY
₺395,920.4704
|1 DCI 兌換 JPY
¥1,455,789.3504
|1 DCI 兌換 RUB
₽799,024.7776
|1 DCI 兌換 INR
₹867,220.6368
|1 DCI 兌換 IDR
Rp165,870,137.3952
|1 DCI 兌換 KRW
₩13,936,744.5728
|1 DCI 兌換 PHP
₱563,577.056
|1 DCI 兌換 EGP
￡E.502,565.0336
|1 DCI 兌換 BRL
R$56,964.7904
|1 DCI 兌換 CAD
C$13,861.7696
|1 DCI 兌換 BDT
৳1,236,834.0992
|1 DCI 兌換 NGN
₦16,009,534.4416
|1 DCI 兌換 UAH
₴420,406.224
|1 DCI 兌換 VES
Bs971,335.68
|1 DCI 兌換 PKR
Rs2,846,114.7232
|1 DCI 兌換 KZT
₸5,183,391.2032
|1 DCI 兌換 THB
฿330,152.9504
|1 DCI 兌換 TWD
NT$303,542.4
|1 DCI 兌換 AED
د.إ37,133.3536
|1 DCI 兌換 CHF
Fr8,296.8256
|1 DCI 兌換 HKD
HK$79,325.7472
|1 DCI 兌換 MAD
.د.م92,985.1552
|1 DCI 兌換 MXN
$194,874.2208