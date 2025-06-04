Dynamic Crypto Index 圖標

Dynamic Crypto Index 價格 (DCI)

USD

Dynamic Crypto Index (DCI) 實時價格圖表

$10,118.08
$10,118.08$10,118.08
-3.40%(1D)

今天 Dynamic Crypto Index (DCI) 的價格

今天 Dynamic Crypto Index (DCI) 的實時價格爲 10,118.08 USD。目前其市值爲 $ 1.52M USD。DCI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dynamic Crypto Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Dynamic Crypto Index 當天價格變化爲 -3.48%
- 其循環供應量爲 150.00 USD

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Dynamic Crypto Index (DCI) 價格表現 USD

今天內，Dynamic Crypto Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -364.91987315117
在過去30天內，Dynamic Crypto Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -573.4644437760
在過去60天內，Dynamic Crypto Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +29.2564283200
在過去90天內，Dynamic Crypto Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -480.061250398585

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -364.91987315117-3.48%
30天$ -573.4644437760-5.66%
60天$ +29.2564283200+0.29%
90天$ -480.061250398585-4.52%

Dynamic Crypto Index (DCI) 價格分析

Dynamic Crypto Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 10,058.99
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$ 10,530.46
$ 10,530.46$ 10,530.46

$ 18,373.68
$ 18,373.68$ 18,373.68

+0.03%

-3.48%

-5.90%

Dynamic Crypto Index (DCI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

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150.00
150.00 150.00

什麼是Dynamic Crypto Index (DCI)

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

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Dynamic Crypto Index (DCI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Dynamic Crypto Index (DCI) 的其他問題

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DCI 兌換爲當地貨幣

1 DCI 兌換 VND
266,257,275.2
1 DCI 兌換 AUD
A$15,581.8432
1 DCI 兌換 GBP
7,386.1984
1 DCI 兌換 EUR
8,802.7296
1 DCI 兌換 USD
$10,118.08
1 DCI 兌換 MYR
RM42,900.6592
1 DCI 兌換 TRY
395,920.4704
1 DCI 兌換 JPY
¥1,455,789.3504
1 DCI 兌換 RUB
799,024.7776
1 DCI 兌換 INR
867,220.6368
1 DCI 兌換 IDR
Rp165,870,137.3952
1 DCI 兌換 KRW
13,936,744.5728
1 DCI 兌換 PHP
563,577.056
1 DCI 兌換 EGP
￡E.502,565.0336
1 DCI 兌換 BRL
R$56,964.7904
1 DCI 兌換 CAD
C$13,861.7696
1 DCI 兌換 BDT
1,236,834.0992
1 DCI 兌換 NGN
16,009,534.4416
1 DCI 兌換 UAH
420,406.224
1 DCI 兌換 VES
Bs971,335.68
1 DCI 兌換 PKR
Rs2,846,114.7232
1 DCI 兌換 KZT
5,183,391.2032
1 DCI 兌換 THB
฿330,152.9504
1 DCI 兌換 TWD
NT$303,542.4
1 DCI 兌換 AED
د.إ37,133.3536
1 DCI 兌換 CHF
Fr8,296.8256
1 DCI 兌換 HKD
HK$79,325.7472
1 DCI 兌換 MAD
.د.م92,985.1552
1 DCI 兌換 MXN
$194,874.2208