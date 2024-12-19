cLINK 圖標

cLINK 價格 (CLINK)

USD

cLINK (CLINK) 實時價格圖表

$0.513515
$0.513515$0.513515
-7.40%(1D)

今天 cLINK (CLINK) 的價格

今天 cLINK (CLINK) 的實時價格爲 0.513515 USD。目前其市值爲 $ 2.16M USD。CLINK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cLINK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- cLINK 當天價格變化爲 -7.47%
- 其循環供應量爲 4.20M USD

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cLINK (CLINK) 價格表現 USD

今天內，cLINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0414874342376241
在過去30天內，cLINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3683147310
在過去60天內，cLINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6151147130
在過去90天內，cLINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.27748134934331428

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0414874342376241-7.47%
30天$ +0.3683147310+71.72%
60天$ +0.6151147130+119.79%
90天$ +0.27748134934331428+117.56%

cLINK (CLINK) 價格分析

cLINK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.478269
$ 0.478269$ 0.478269

$ 0.563012
$ 0.563012$ 0.563012

$ 0.620778
$ 0.620778$ 0.620778

+2.17%

-7.47%

-10.07%

cLINK (CLINK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

4.20M
4.20M 4.20M

什麼是cLINK (CLINK)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

cLINK (CLINK) 資源

官網

大家還在問：關於 cLINK (CLINK) 的其他問題

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CLINK 兌換爲當地貨幣

1 CLINK 兌換 AUD
A$0.821624
1 CLINK 兌換 GBP
0.40567685
1 CLINK 兌換 EUR
0.4929744
1 CLINK 兌換 USD
$0.513515
1 CLINK 兌換 MYR
RM2.3108175
1 CLINK 兌換 TRY
18.00897105
1 CLINK 兌換 JPY
¥80.6013144
1 CLINK 兌換 RUB
53.10258615
1 CLINK 兌換 INR
43.7206671
1 CLINK 兌換 IDR
Rp8,418.2773416
1 CLINK 兌換 PHP
30.32306075
1 CLINK 兌換 EGP
￡E.26.1481838
1 CLINK 兌換 BRL
R$3.2351445
1 CLINK 兌換 CAD
C$0.73432645
1 CLINK 兌換 BDT
61.3650425
1 CLINK 兌換 NGN
798.618528
1 CLINK 兌換 UAH
21.55222455
1 CLINK 兌換 VES
Bs25.67575
1 CLINK 兌換 PKR
Rs142.8804136
1 CLINK 兌換 KZT
268.42969595
1 CLINK 兌換 THB
฿17.7059972
1 CLINK 兌換 TWD
NT$16.7611296
1 CLINK 兌換 CHF
Fr0.45702835
1 CLINK 兌換 HKD
HK$3.99001155
1 CLINK 兌換 MAD
.د.م5.1248797