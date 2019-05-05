波卡實時價格 (DOT)
波卡 (DOT) 今日實時價格為 NT$ 0.761，過去 24 小時內變化了 1.25%。目前 DOT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.761 每 DOT。
波卡 目前市值在 NT$ 1.29B 排名第 #41，流通供應量為 1.69B DOT。過去 24 小時內，DOT 的交易價格在 NT$ 0.7527（低點）和 NT$ 0.7772（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,757.4089770733251543965，而歷史最低價為 NT$ 28.518261415404546555。
短期表現方面，DOT 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 -6.69%。過去一天，總交易量達到 NT$ 771.26K。
No.41
80.41%
0.07%
2019-05-05 00:00:00
DOT
波卡 的目前市值為 NT$ 1.29B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 771.26K。DOT 的流通量為 1.69B，總供應量是 1688708606.98738087，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.60B。
+0.17%
-1.25%
-6.69%
-6.69%
跟蹤 波卡 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.307772
|-1.25%
|30天
|NT$ -0.0991
|-11.53%
|60天
|NT$ -0.2835
|-27.15%
|90天
|NT$ -0.512
|-40.22%
今天，DOT 記錄了 NT$ -0.307772 (-1.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0991 (-11.53%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，DOT 的變化為 NT$ -0.2835 (-27.15%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.512 (-40.22%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 波卡 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 DOT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
DOT_USDT在4小時周期運行於0.7892中樞上方。現價0.7928緊鄰R1阻力位0.793。價格處於樞紐體系的上沿區域。短週期均線組呈現買入信號排列。長週期趨勢維持中性震盪格局。指標間存在方向性分歧。 MACD形成死叉結構，短期上漲動能受到抑制。RSI處於中性區間，多空力量暫時平衡。KDJ與StochRSI數值顯示超買修正跡象。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮狀態。快慢指標出現分層，動能分布較為分散，缺乏單邊突破所需的集中能量。 上方R1價位0.793距離現價僅0.0002，該位置構成即時測試點。R2價位0.7992位於遠端。下方S1支撐位0.783距離現價0.0098，S2關鍵位0.7792提供深層參考。中樞0.7892為近期多空分界線，價格若回落將首先考驗該樞紐的有效性。近端波動空間受限。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，波卡 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Polkadot (DOT) 是一個多鏈平台，能夠在不同的區塊鏈之間傳輸任何類型的數據或資產，而不僅僅是代幣。其主要目標是促進多個區塊鏈之間的互操作性和可擴展性，讓它們能在一個安全、無需信任的環境中進行通信和分享信息。Polkadot 運行在一個異質的多鏈架構上，其中一個中心的 Relay Chain 為網絡提供安全性，並連接多個 parachains（擁有自己的原生代幣和功能的個別區塊鏈）。DOT，作為 Polkadot 網絡的原生代幣，在維護和運營網絡中起著關鍵作用，包括綁定、治理和抵押。
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Polkadot 是一個由多條區塊鏈，異構組成的區塊鏈集合。Polkadot 主要的目的是將現在各自獨立的區塊鏈連接起來。通過 Polkadot，不同區塊鏈之間可以進行通信和數據的傳遞。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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