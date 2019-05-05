波卡 今日價格

波卡 (DOT) 今日實時價格為 NT$ 0.761，過去 24 小時內變化了 1.25%。目前 DOT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.761 每 DOT。

波卡 目前市值在 NT$ 1.29B 排名第 #41，流通供應量為 1.69B DOT。過去 24 小時內，DOT 的交易價格在 NT$ 0.7527（低點）和 NT$ 0.7772（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,757.4089770733251543965，而歷史最低價為 NT$ 28.518261415404546555。

短期表現方面，DOT 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 -6.69%。過去一天，總交易量達到 NT$ 771.26K。

波卡（DOT）市場資訊

排名 No.41 市值 NT$ 1.29BNT$ 1.29B NT$ 1.29B 成交量（24H） NT$ 771.26KNT$ 771.26K NT$ 771.26K 完全稀釋市值 NT$ 1.60BNT$ 1.60B NT$ 1.60B 流通量 1.69B 1.69B 1.69B 最大供應量 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 總供應量 1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087 流通率 80.41% 市場佔有率 0.07% 發行日期 2019-05-05 00:00:00 所屬公鏈 DOT

波卡 的目前市值為 NT$ 1.29B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 771.26K。DOT 的流通量為 1.69B，總供應量是 1688708606.98738087，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.60B。