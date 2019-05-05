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波卡 目前實時價格為 0.761 TWD。DOT 市值為 1,285,107,249.91739684207 TWD。追蹤台灣的 DOT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！波卡 目前實時價格為 0.761 TWD。DOT 市值為 1,285,107,249.91739684207 TWD。追蹤台灣的 DOT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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波卡 圖標

波卡實時價格 (DOT)

1 DOT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$24.31395
NT$24.31395NT$24.31395
-1.25%1D
TWD
波卡 (DOT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:45:11 (UTC+8)

波卡 今日價格

波卡 (DOT) 今日實時價格為 NT$ 0.761，過去 24 小時內變化了 1.25%。目前 DOT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.761 每 DOT。

波卡 目前市值在 NT$ 1.29B 排名第 #41，流通供應量為 1.69B DOT。過去 24 小時內，DOT 的交易價格在 NT$ 0.7527（低點）和 NT$ 0.7772（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,757.4089770733251543965，而歷史最低價為 NT$ 28.518261415404546555

短期表現方面，DOT 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 -6.69%。過去一天，總交易量達到 NT$ 771.26K

波卡（DOT）市場資訊

No.41

NT$ 1.29B
NT$ 1.29BNT$ 1.29B

NT$ 771.26K
NT$ 771.26KNT$ 771.26K

NT$ 1.60B
NT$ 1.60BNT$ 1.60B

1.69B
1.69B 1.69B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

1,688,708,606.98738087
1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087

80.41%

0.07%

2019-05-05 00:00:00

DOT

波卡 的目前市值為 NT$ 1.29B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 771.26K。DOT 的流通量為 1.69B，總供應量是 1688708606.98738087，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.60B

波卡 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.7527
NT$ 0.7527NT$ 0.7527
24H最低價
NT$ 0.7772
NT$ 0.7772NT$ 0.7772
24H最高價

NT$ 0.7527
NT$ 0.7527NT$ 0.7527

NT$ 0.7772
NT$ 0.7772NT$ 0.7772

NT$ 1,757.4089770733251543965
NT$ 1,757.4089770733251543965NT$ 1,757.4089770733251543965

NT$ 28.518261415404546555
NT$ 28.518261415404546555NT$ 28.518261415404546555

+0.17%

-1.25%

-6.69%

-6.69%

波卡（DOT）價格歷史 TWD

跟蹤 波卡 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.307772-1.25%
30天NT$ -0.0991-11.53%
60天NT$ -0.2835-27.15%
90天NT$ -0.512-40.22%
波卡 今日價格變化

今天，DOT 記錄了 NT$ -0.307772 (-1.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

波卡 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0991 (-11.53%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

波卡 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DOT 的變化為 NT$ -0.2835 (-27.15%)，從而更廣泛地了解其表現。

波卡 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.512 (-40.22%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 波卡（DOT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 波卡 價格歷史頁面

波卡 分析

本分析利用人工智慧模型評估 波卡 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

波卡 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 DOT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

DOT_USDT在4小時周期運行於0.7892中樞上方。現價0.7928緊鄰R1阻力位0.793。價格處於樞紐體系的上沿區域。短週期均線組呈現買入信號排列。長週期趨勢維持中性震盪格局。指標間存在方向性分歧。 MACD形成死叉結構，短期上漲動能受到抑制。RSI處於中性區間，多空力量暫時平衡。KDJ與StochRSI數值顯示超買修正跡象。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮狀態。快慢指標出現分層，動能分布較為分散，缺乏單邊突破所需的集中能量。 上方R1價位0.793距離現價僅0.0002，該位置構成即時測試點。R2價位0.7992位於遠端。下方S1支撐位0.783距離現價0.0098，S2關鍵位0.7792提供深層參考。中樞0.7892為近期多空分界線，價格若回落將首先考驗該樞紐的有效性。近端波動空間受限。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 波卡 的價格？

Polkadot (DOT) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 網路採用與平行鏈拍賣——當各專案競標平行鏈插槽時，DOT 的需求會隨之增加。
2. 開發者活動與生態系統成長——更多去中心化應用程式與專案的推出，能提升市場信心。
3. 質押獎勵與代幣經濟——DOT 的質押機制會對供應量產生影響。
4. 市場情緒與比特幣相關性——加密貨幣市場趨勢會對 DOT 產生影響。
5. 監管動態與合作夥伴關係——機構採用相關的新聞將對 DOT 產生重要影響。
6. 技術發展與 Polkadot 網路升級。

為什麼人們想知道 波卡 今天的價格？

人們希望了解波卡（DOT）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者需要即時價格來決定買入、賣出或持有 DOT 代幣。
2. 投資組合追蹤——投資人會密切關注其持有資產的價值與表現。
3. 市場分析——掌握價格走勢有助於預測未來的市場變化。
4. 時機交易——即時價格對於把握最佳進場與離場點至關重要。

波卡 的價格預測

波卡（DOT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DOT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
波卡 (DOT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，波卡 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 波卡 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 波卡 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DOT 2026–2027 年價格的預測。

關於 波卡

Polkadot (DOT) 是一個多鏈平台，能夠在不同的區塊鏈之間傳輸任何類型的數據或資產，而不僅僅是代幣。其主要目標是促進多個區塊鏈之間的互操作性和可擴展性，讓它們能在一個安全、無需信任的環境中進行通信和分享信息。Polkadot 運行在一個異質的多鏈架構上，其中一個中心的 Relay Chain 為網絡提供安全性，並連接多個 parachains（擁有自己的原生代幣和功能的個別區塊鏈）。DOT，作為 Polkadot 網絡的原生代幣，在維護和運營網絡中起著關鍵作用，包括綁定、治理和抵押。

如何在台灣購買和投資 波卡

準備好開始使用 波卡 了嗎？在 MEXC 購買 DOT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 波卡 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 波卡 (DOT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，波卡 將立即存入您的錢包。
波卡 (DOT) 購買教程

波卡 能做什麼？

擁有 波卡 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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在 MEXC 上購買 波卡 (DOT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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合約交易手續費：
--
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什麼是波卡 (DOT)

Polkadot 是一個由多條區塊鏈，異構組成的區塊鏈集合。Polkadot 主要的目的是將現在各自獨立的區塊鏈連接起來。通過 Polkadot，不同區塊鏈之間可以進行通信和數據的傳遞。

波卡資源

要更深入地瞭解 波卡，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方波卡網站
區塊查詢

類別 :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Crypto-Backed Tokens

人們還問：關於波卡的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:45:11 (UTC+8)

波卡（DOT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 波卡 的更多資訊

DOTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DOT。在 MEXC 上探索 DOTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 波卡 (DOT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 波卡 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DOT/USDT
NT$24.317145
NT$24.317145NT$24.317145
-1.23%
1.01M (USDT)
DOT/USDC
NT$24.240465
NT$24.240465NT$24.240465
-1.32%
73.87K (USDT)
DOT/BTC
NT$0.0003881925
NT$0.0003881925NT$0.0003881925
-0.16%
10.49K (USDT)
DOT/USD1
NT$24.310755
NT$24.310755NT$24.310755
-1.28%
72.13K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.878056
NT$2.878056NT$2.878056

+374.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17818515
NT$0.17818515NT$0.17818515

-5.52%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4635945
NT$0.4635945NT$0.4635945

-24.81%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.217575
NT$9.217575NT$9.217575

+24.03%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2773215
NT$9.2773215NT$9.2773215

+4.33%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.878056
NT$2.878056NT$2.878056

+374.10%

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Fusionist

ACE

NT$8.5782555
NT$8.5782555NT$8.5782555

+131.91%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.376054695
NT$0.376054695NT$0.376054695

+80.28%

Heima

Heima

HEI

NT$5.3493885
NT$5.3493885NT$5.3493885

+36.86%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.6824735
NT$28.6824735NT$28.6824735

+27.00%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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DOT
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TWD

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